Corsair хочет привнести больше модульности в кабины гоночных симуляторов

07.06.2024

Благодаря опыту Fanatec, который вскоре будет за плечами, Corsair может с легкостью обойти своих конкурентов в области гоночных симуляторов. Учитывая недавность приобретения, о котором было объявлено в мае, компания, по понятным причинам, пока не готова выбраться из пресловутой ямы и выйти на рынок. Тем не менее, он дал нам представление о своих планах на будущее через прототип на Computex.

Заглянув в прототип гоночного симулятора Corsair, вы увидите массу приятных ощущений. Его белая трубчатая стальная рама толщиной 50 мм одновременно привлекательна и устойчива, заставляя нас чувствовать себя яркими и надежно пристегнутыми, когда мы погружаемся в кабину. Сиденье регулируется, требует минимум инструментов, рекомендуется для людей ростом от 5 футов 0 до 6 футов 6 дюймов и, конечно же, имеет типичный для трекового автомобиля стиль.

Corsair надеется отделить кабину своего гоночного симулятора от альтернатив за счет модульности и умного управления кабелями. Представленный концепт включает в себя дополнительные аксессуары, которые должны дополнить базовый комплект, такие как перевернутая педаль и крепления для прямого привода, а также лоток для ПК. Естественно, при проектировании периферийных креплений учитываются продукты Elgato, такие как Facecam и Stream Deck, что также обеспечивает плавную настройку потоковой передачи.

В комплект поставки также входит крепление для монитора с поддержкой сверхшироких дисплеев. Corsair демонстрирует свою установку на новом сверхшироком дисплее Xeneon 34WQHD240-C, белая цветовая гамма которого прекрасно сочетается с остальной эстетикой установки. Конечно, как мы убедились, вся установка выглядит лучше, если одновременно работают три экрана.

Мы ожидаем увидеть более конкретный продукт от Corsair позднее в этом году. Учитывая, что это концепция, понятно, что на данный момент о цене говорить не приходится. Однако мы ожидаем, что это будет дорогой комплект (тем более, с учетом аксессуаров).

Чтобы узнать больше о Computex, ознакомьтесь с нашим практическим опытом работы с Corsair Custom Lab , новой платформой компании для настройки периферийных устройств.

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