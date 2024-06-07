MSI произвела сенсацию, выпустив SSD-кулер Spatium с паровой камерой

07.06.2024

Диски пятого поколения постепенно занимают место в нашем списке лучших твердотельных накопителей, но одно очевидно: они немного поджарены. Конечно, в некоторых случаях громоздкий кулер не нужен, но он помогает сдерживать высокие температуры и предотвращать тепловое дросселирование. Новейшее решение MSI — испарительная камера, которая использует силу испарения и конденсации, чтобы обеспечить охлаждение головы вашего M.2.

Однако это не какая-то старая реализация. По словам бренда, это «первое в мире тепловое решение с неметаллической паровой камерой для твердотельных накопителей». В этом методе тепло рассеивается за счет двухфазного перехода потока газа и жидкости. Должны быть минимальные помехи сигнала, обеспечивающие быстрый и бесшумный теплообмен для эффективной передачи данных в легкой конструкции.

В целом, MSI обещает, что радиатор снизит температуру «до 11°C» по сравнению с обычной температурой на том же диске без кулера. Для справки: на выставочной площадке Computex он установлен поверх Spatium M560 PCIe 5.0 NVMe M.2, который содержит 7-нм контроллер Phison E13T без DRAM, известный своей эффективностью и невероятной скоростью передачи данных до 10 ГБ/с при емкости 1 ТБ и 2 ТБ. В конечном итоге решение для охлаждения должно стать доступным и для других моделей в будущем.

Моя любимая часть SSD-кулера Spatium Vapor Chamber — его прозрачность. Вы можете увидеть всю внутреннюю работу, в том числе жидкость, бесшумно пузырящуюся и конденсирующуюся по бокам. У меня есть слабость к этой эстетике с тех пор, как в 90-х годах я получил в свои руки прозрачный Game Boy, и я хвалю почти каждый ясный случай, с которым сталкиваюсь, поэтому я могу быть немного предвзятым.

MSI была не чем иным, как занятой пчелкой на Computex, дебютируя со всеми видами продуктов, о которых только можно подумать. У него есть новые блоки питания золотого цвета , кулеры AIO с экраном, огромный сенсорный компьютер с искусственным интеллектом, портативные ноутбуки с искусственным интеллектом, монитор с искусственным интеллектом, который заставляет нас спорить, является ли это читерством, и новый игровой портативный компьютер MSI Claw 8 с искусственным интеллектом. Он даже попросил большую языковую модель создать видеокарту, и это выглядит невероятно. Много чего стоит проверить.

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