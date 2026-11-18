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18 ноября 2026 года пользователи популярной платформы Codeberg столкнулись с масштабным сбоем: перестал открываться основной домен codeberg.org. Причиной стала приостановка делегирования домена регистратором NameSilo. В результате оказались недоступны не только веб-интерфейс Git-хостинга, но и операции с репозиториями — клонирование, получение изменений и отправка новых коммитов.

Ситуация вызвала особое беспокойство в сообществе свободного программного обеспечения. Codeberg давно стал альтернативой GitHub для проектов, которые предпочитают независимую инфраструктуру и открытые инструменты разработки. На платформе размещаются репозитории известных проектов, включая Forgejo, Gentoo, GNU Guix, Zig, SysVinit и Libreboot.

Особенно необычным обстоятельством стало то, что администрация Codeberg не обнаружила очевидной причины блокировки. Домен был оплачен до июля 2028 года, подозрительных входов в учётную запись NameSilo не зафиксировали, а в истории операций регистратора не оказалось записей, объясняющих исчезновение домена.

Что произошло с доменом codeberg.org

Проблемы начались утром 18 ноября. Администрация Codeberg сообщила в Mastodon, что основной домен внезапно перестал работать и исчез из учётной записи организации у регистратора NameSilo.

Первоначальная проверка не выявила признаков обычной административной ошибки. Команда подтвердила несколько обстоятельств:

Домен не просрочен. Регистрация и оплата были действительны до июля 2028 года, поэтому проблема не связана с забытым продлением.

Регистрация и оплата были действительны до июля 2028 года, поэтому проблема не связана с забытым продлением. Подозрительных входов не обнаружено. В истории авторизаций NameSilo не было неизвестных подключений, которые могли бы указывать на компрометацию учётной записи.

В истории авторизаций NameSilo не было неизвестных подключений, которые могли бы указывать на компрометацию учётной записи. История операций пуста. В панели управления не отображалось действие, объясняющее исчезновение домена.

В панели управления не отображалось действие, объясняющее исчезновение домена. Предупреждений не поступало. Администрация Codeberg заявила, что не получала предварительного уведомления о приостановке.

Позднее NameSilo подтвердил, что домен действительно был приостановлен, а обращение Codeberg передано в отдел по работе с нарушениями — Abuse Team. Однако на момент первоначального сообщения окончательного решения и объяснения причин блокировки у команды платформы не было.

Подробности инцидента опубликованы в материале Linuxiac. Дополнительная информация о позиции администрации Codeberg появилась в публикации на Хабре.

Что означает статус clientHold и почему перестал работать весь сервис

Ключевым техническим обстоятельством стала установка для домена статуса clientHold. Это специальный статус в системе управления доменными именами, который позволяет регистратору приостановить публикацию домена в DNS.

Проще говоря, проблема возникла не обязательно на серверах Codeberg. Домен перестал нормально разрешаться в IP-адреса, поэтому браузеры и другие программы не могли определить, куда отправлять запросы.

В обычной ситуации процесс подключения выглядит следующим образом:

Пользователь вводит адрес codeberg.org в браузере или Git-клиенте. Система обращается к DNS, чтобы получить IP-адрес домена. После получения адреса устанавливается соединение с сервером Codeberg. Сервер обрабатывает запрос и возвращает страницу или данные репозитория.

При статусе clientHold процесс нарушается уже на втором этапе. DNS не публикует обычные записи домена, поэтому клиент не может получить необходимый адрес. Даже если серверы Codeberg продолжают работать, снаружи они становятся недоступными через привычное доменное имя.

Важно не путать clientHold с ошибкой DNS-кэша на компьютере пользователя. Очистка локального DNS-кэша, смена DNS-сервера или перезапуск роутера не способны самостоятельно отменить ограничение, установленное на уровне регистратора и реестра доменной зоны.

Техническое описание подобных механизмов можно найти в документе ICANN DNS Blocking Revisited. В нём объясняется, как приостановка домена влияет на его публикацию в DNS и доступность связанных сервисов.

Почему сбой затронул Git, а не только сайт

Codeberg — это не просто веб-сайт с каталогом исходного кода. Платформа предоставляет полноценную инфраструктуру Git-хостинга, поэтому её домен используется множеством инструментов и автоматизированных процессов.

Разработчики взаимодействуют с репозиториями через Git по HTTPS и SSH, используют веб-интерфейс, API, системы непрерывной интеграции и автоматические сборки. Во многих конфигурациях адрес codeberg.org прописан непосредственно в настройках проектов.

Когда домен перестал разрешаться, проблемы возникли с целым набором операций:

Clone: новые пользователи не могли клонировать репозитории по привычным адресам.

новые пользователи не могли клонировать репозитории по привычным адресам. Fetch: существующие рабочие копии не могли получить свежие изменения с удалённого сервера.

существующие рабочие копии не могли получить свежие изменения с удалённого сервера. Push: разработчики не могли отправить новые коммиты и ветки.

разработчики не могли отправить новые коммиты и ветки. Pull и синхронизация: нарушилась работа процессов, которые автоматически получают изменения из удалённых репозиториев.

нарушилась работа процессов, которые автоматически получают изменения из удалённых репозиториев. CI/CD: сборочные системы, зависящие от доступности Codeberg, могли завершаться ошибками при попытке загрузить исходный код.

сборочные системы, зависящие от доступности Codeberg, могли завершаться ошибками при попытке загрузить исходный код. Интеграции: внешние сервисы и инструменты, обращающиеся к API платформы, также теряли доступ.

Особенно неприятно это для разработчиков, которые используют Codeberg в качестве основного удалённого хранилища. Локальные копии Git-репозиториев при этом не исчезают: распределённая архитектура Git позволяет продолжать работать с уже полученным исходным кодом, создавать коммиты и переключаться между ветками.

Но отправить результаты работы на недоступный сервер или получить новые изменения от других участников невозможно. Поэтому даже относительно короткий сбой домена способен нарушить совместную разработку и автоматизированные процессы.

Какие проекты оказались под угрозой перебоев

Значимость Codeberg определяется не только количеством зарегистрированных пользователей. Платформа используется для размещения исходного кода проектов, которые имеют собственные сообщества разработчиков и пользователей по всему миру.

Среди известных проектов, размещающих репозитории на Codeberg:

Forgejo — свободная платформа для самостоятельного размещения Git-сервисов, на которой построен сам Codeberg.

— свободная платформа для самостоятельного размещения Git-сервисов, на которой построен сам Codeberg. Gentoo Linux — один из известных дистрибутивов Linux, развивающий собственную инфраструктуру разработки.

— один из известных дистрибутивов Linux, развивающий собственную инфраструктуру разработки. GNU Guix — функциональный менеджер пакетов и дистрибутив Linux.

— функциональный менеджер пакетов и дистрибутив Linux. Zig — язык программирования системного уровня.

— язык программирования системного уровня. SysVinit — традиционная система инициализации Unix-подобных операционных систем.

— традиционная система инициализации Unix-подобных операционных систем. Libreboot — проект свободной альтернативной прошивки для поддерживаемого оборудования.

— проект свободной альтернативной прошивки для поддерживаемого оборудования. OpenRGB — программное обеспечение для управления RGB-подсветкой различных устройств.

— программное обеспечение для управления RGB-подсветкой различных устройств. Genode — операционная система и среда разработки с акцентом на безопасность и изоляцию компонентов.

— операционная система и среда разработки с акцентом на безопасность и изоляцию компонентов. Toybox — набор стандартных Unix-утилит для Linux и других систем.

— набор стандартных Unix-утилит для Linux и других систем. River — динамический композитор Wayland.

Для этих проектов доступность репозиториев важна не только разработчикам. Исходный код может использоваться в сборочных системах дистрибутивов, автоматических тестах, пакетных менеджерах и сторонних инструментах.

Если конкретный проект указывает Codeberg в качестве источника исходников, временная недоступность домена может нарушить получение обновлений. Это не означает, что все перечисленные проекты перестали работать или что их репозитории были повреждены. Проблема заключалась именно в доступе к инфраструктуре через основной домен.

Почему Codeberg не стал срочно переходить на codeberg.eu

У Codeberg есть альтернативный домен codeberg.eu, поэтому естественным решением казалось временно перенаправить пользователей на него.

Однако администрация отказалась от такого шага в качестве экстренной меры. Причина заключается в том, что Git-хостинг представляет собой сложную систему, в которой домен используется не только для отображения страниц.

Переход на второй адрес потребовал бы согласованной перенастройки множества компонентов:

Поддержка нескольких доменов. Необходимо обеспечить корректную работу веб-интерфейса, API, Git по HTTPS и SSH, а также связанных сервисов.

Необходимо обеспечить корректную работу веб-интерфейса, API, Git по HTTPS и SSH, а также связанных сервисов. Двухфакторная аутентификация. Нужно проверить корректность авторизации и механизмов безопасности при использовании альтернативного домена.

Нужно проверить корректность авторизации и механизмов безопасности при использовании альтернативного домена. Git remote. Пользователям пришлось бы менять адреса удалённых репозиториев в локальных конфигурациях.

Пользователям пришлось бы менять адреса удалённых репозиториев в локальных конфигурациях. Интеграции и автоматизация. Необходимо обновлять ссылки в CI/CD, скриптах, документации и внешних сервисах.

Необходимо обновлять ссылки в CI/CD, скриптах, документации и внешних сервисах. SEO и ссылки. Дублирование доменов создаёт дополнительные сложности с индексацией и единообразием адресов.

Для одного небольшого сайта подобная миграция может выглядеть относительно простой. Но Codeberg обслуживает множество независимых проектов, а его домен прописан в тысячах конфигураций и документации.

Если просто включить альтернативный адрес, часть пользователей продолжит обращаться к старому домену. В результате получится не полноценное восстановление сервиса, а разделение инфраструктуры между двумя адресами.

Поэтому Codeberg рассматривает резервный домен как более масштабную задачу, которую нельзя качественно реализовать за несколько часов. Позиция команды подробно изложена в сообщениях, пересказанных в OpenNET.

Была ли взломана инфраструктура Codeberg

На момент публикации сообщений о сбое никаких подтверждений компрометации серверов или репозиториев Codeberg не появилось.

Это принципиально важно: блокировка домена и взлом Git-хостинга — совершенно разные инциденты. В первом случае пользователи теряют возможность обращаться к сервису по привычному адресу. Во втором злоумышленник может получить доступ к инфраструктуре, учётным записям или исходному коду.

В рассматриваемой ситуации известные признаки указывали именно на проблему на уровне регистрации домена:

основной домен получил статус clientHold;

учётная запись NameSilo, по информации Codeberg, не демонстрировала подозрительных входов;

домен не был просрочен;

администрация не сообщала о взломе серверов или изменении содержимого репозиториев.

Тем не менее отсутствие признаков компрометации не является окончательным доказательством безопасности всей инфраструктуры. Пока расследование не завершено, корректно говорить только о том, что подтверждений взлома не опубликовано.

Также нельзя достоверно утверждать, что NameSilo намеренно заблокировал Codeberg из-за политических или коммерческих причин. Регистратор передал обращение в Abuse Team, но окончательное объяснение причин инцидента на тот момент отсутствовало.

Домен восстановился, но вопросы к NameSilo остались

Важное продолжение истории появилось позднее 18 ноября. По сообщению администрации Codeberg, работа домена начала постепенно восстанавливаться: многие пользователи снова получили возможность подключаться к платформе, а остальным могло потребоваться дополнительное время для обновления DNS-записей.

При этом команда подчеркнула, что официального ответа от отдела Abuse NameSilo по поводу причин приостановки пока не получила.

Это означает, что восстановление доступности и выяснение причин блокировки — два отдельных процесса. Сам факт возвращения домена в рабочее состояние ещё не объясняет, почему он исчез из панели регистратора и получил статус clientHold.

Следовательно, на момент последнего обновления инцидент уже не следует описывать как продолжающееся полное отключение Codeberg. Правильнее говорить о восстановлении доступа после серьёзного сбоя и отсутствии окончательного публичного объяснения со стороны регистратора.

Хронологию событий и последующие сообщения можно отслеживать по публикациям Хабра и OpenNET.

Чему этот инцидент учит владельцев IT-инфраструктуры

История Codeberg показывает, что надёжность онлайн-сервиса зависит не только от серверов, резервных копий и сетевой инфраструктуры. Доменное имя тоже является критически важным элементом системы.

Даже если организация самостоятельно управляет серверами, использует распределённые хранилища и резервирует оборудование, блокировка домена у регистратора способна сделать сервис недоступным для большинства пользователей.

Для проектов, которые хотят снизить подобные риски, стоит рассматривать несколько направлений:

Резервные домены у разных регистраторов. Это снижает зависимость от одной компании, хотя само по себе не решает проблему переключения всех сервисов.

Это снижает зависимость от одной компании, хотя само по себе не решает проблему переключения всех сервисов. Контроль состояния домена. Регулярная проверка DNS, WHOIS и статусов регистрации позволяет быстрее обнаруживать необычные изменения.

Регулярная проверка DNS, WHOIS и статусов регистрации позволяет быстрее обнаруживать необычные изменения. Независимые каналы уведомлений. Статусная страница должна находиться на отдельном домене или другой инфраструктуре, чтобы оставаться доступной при проблемах с основным адресом.

Статусная страница должна находиться на отдельном домене или другой инфраструктуре, чтобы оставаться доступной при проблемах с основным адресом. Резервирование DNS. Несколько независимых DNS-провайдеров помогают противостоять отдельным сбоям DNS-инфраструктуры, хотя не отменяют блокировку на уровне регистратора.

Несколько независимых DNS-провайдеров помогают противостоять отдельным сбоям DNS-инфраструктуры, хотя не отменяют блокировку на уровне регистратора. Документированный план восстановления. Следует заранее определить, как переключать пользователей, Git-адреса, API и автоматизированные сборки на резервную инфраструктуру.

Следует заранее определить, как переключать пользователей, Git-адреса, API и автоматизированные сборки на резервную инфраструктуру. Локальные копии репозиториев. Разработчикам полезно регулярно получать изменения и сохранять рабочие копии исходного кода.

При этом резервный домен должен быть не просто зарегистрирован, а подготовлен к реальному использованию. Нужно заранее настроить сертификаты, авторизацию, DNS, Git-протоколы, API и сценарии переключения. Иначе в момент аварии он окажется лишь формальной страховкой.

Выводы

Сбой Codeberg 18 ноября 2026 года стал показательным примером того, насколько сильно современные проекты с открытым исходным кодом зависят от инфраструктуры доменных имён. Регистратор NameSilo приостановил делегирование codeberg.org, установив статус clientHold. Это нарушило DNS-разрешение домена и сделало недоступными веб-интерфейс и Git-операции.

Администрация Codeberg заявила, что домен был оплачен до июля 2028 года, подозрительных входов в учётную запись не обнаружено, а уведомлений о блокировке не поступало. Причина действий регистратора осталась неизвестной, поскольку обращение было передано в Abuse Team без опубликованного окончательного решения.

Позднее 18 ноября доступность домена начала восстанавливаться, однако вопросы к NameSilo остались. Подтверждений взлома репозиториев или серверов Codeberg не появилось.

Главный вывод касается не только самой платформы. Даже независимый Git-хостинг может иметь единую точку отказа на уровне домена. Поэтому организациям, которые строят критически важные сервисы, необходимо заранее продумывать резервирование регистратора, доменных имён и механизмов переключения. Наличие резервного сервера не гарантирует доступность сервиса, если пользователи не могут найти его в DNS.

Часто задаваемые вопросы

1 Почему Codeberg перестал работать 18 ноября 2026 года? Регистратор NameSilo приостановил делегирование домена codeberg.org, установив статус clientHold. В результате домен перестал нормально разрешаться через DNS, что нарушило доступ к веб-сайту и Git-сервисам. 2 Что такое clientHold? Это статус домена, при котором его публикация в DNS приостанавливается на уровне регистратора. Пользователи не могут получить обычный IP-адрес домена, даже если серверы самого сервиса продолжают работать. 3 Был ли домен Codeberg просрочен? Нет. По заявлению администрации, домен был оплачен до июля 2028 года. Команда также не обнаружила подозрительных входов в учётную запись NameSilo. 4 Были ли взломаны репозитории Codeberg? Подтверждений взлома серверов или компрометации репозиториев опубликовано не было. Известная причина недоступности связана с блокировкой домена, а не с подтверждённым проникновением в инфраструктуру платформы. 5 Какие проекты пострадали от сбоя? Проблемы с доступом затронули пользователей и автоматизированные процессы проектов, размещённых на Codeberg. Среди известных участников платформы — Forgejo, Gentoo, GNU Guix, Zig, SysVinit, Libreboot, OpenRGB и другие проекты. 6 Почему Codeberg не перешёл на codeberg.eu? Использование альтернативного домена потребовало бы настройки нескольких доменов, проверки двухфакторной аутентификации, обновления Git remote URL, интеграций и внешних ссылок. Команда сочла такой переход слишком сложным для экстренного решения. 7 Восстановил ли Codeberg работу? Позднее 18 ноября администрация сообщила о постепенном восстановлении домена. Многие пользователи снова получили доступ, другим могло потребоваться время для обновления DNS-кэшей. При этом окончательное объяснение от NameSilo ещё не было опубликовано. 8 Могут ли разработчики продолжать работать с локальными копиями Git? Да. Git является распределённой системой контроля версий, поэтому локальные репозитории сохраняют историю, ветки и коммиты. Во время недоступности Codeberg можно продолжать локальную разработку, но отправка изменений и получение новых коммитов с удалённого сервера будут нарушены. 9 Как организациям защититься от подобных проблем? Следует использовать резервные домены у независимых регистраторов, контролировать DNS и статус регистрации, размещать статусную страницу отдельно от основного домена и заранее тестировать переключение Git-сервисов, API и автоматизированных систем на резервную инфраструктуру.

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