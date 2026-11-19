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ZIP-архив, который может напрямую загрузить компьютер без распаковки, может показаться чем-то необычным, но разработчик Дэвид Оберхолленцер, известный созданием squashfs-tools-ng, продемонстрировал именно такую возможность.

Его экспериментальный проект превращает обычный ZIP-файл в загрузочный образ, сохраняя при этом совместимость со стандартными утилитами для работы с архивами.

Концепция основана на самораспаковывающихся ZIP-архивах, которые объединяют исполняемый код и архивированные файлы в один пакет. Однако вместо запуска исполняемого файла в операционной системе реализация Оберхолленцера позволяет самому ZIP-архиву загружаться на оборудовании x86.

Что делает этот проект особенно интересным, так это то, что полученный файл остается полноценным ZIP-архивом. Его можно открыть и распаковать с помощью стандартных инструментов, а команда unzip -t успешно проверяет его содержимое. Архив даже содержит собственный исходный код и скрипты сборки.

Хитрость заключается в том, как ZIP-формат организует свои данные. В отличие от TAR или CPIO, ZIP хранит центральный каталог с расположением файлов ближе к концу архива. Такая структура обеспечивает гибкость, хотя современные ZIP-утилиты могут отклонять архивы, содержащие неожиданные данные между записями.

Чтобы сохранить совместимость, Оберхолленцер тщательно продумал структуру заголовка ZIP, чтобы его начальные байты также выполняли функции корректных инструкций x86. Знакомая подпись PK, за которой следуют остальные поля заголовка, интерпретируется процессором как машинный код. Инструкция перехода, встроенная в поле временной метки ZIP, передает управление реальному загрузчику.

Реализация также включает заголовок Multiboot, определяемый магическим значением 0x1BADB002 , что позволяет совместимым загрузчикам, таким как GRUB, загружать архив. Его также можно запустить непосредственно в QEMU с помощью qemu-system-i386 -kernel boot.zip .

Однако архив не полностью зависит от внешнего загрузчика. Его первые 512 байт образуют корректный загрузочный сектор BIOS, что позволяет загружать архив с гибких дисков или жестких дисков в совместимых системах x86.

Загрузчик выполняет необходимую инициализацию, в том числе определяет доступную память, включает адресную линию A20, загружает оставшуюся часть архива в память и переключается в 32-битный защищенный режим.

Примечательно, что вся эта первоначальная функциональность умещается в 817 байтах, включая заголовки ZIP и Multiboot, а также глобальную таблицу дескрипторов.

Оберхолленцер также протестировал архив на реальном винтажном оборудовании, успешно загрузив его на системы с процессорами Intel Pentium MMX, Intel 486 DX2 и AMD 386DX-40.

На данный момент проект представляет собой скорее техническое подтверждение концепции, чем практическую замену обычных загрузочных образов. Тем не менее он представляет собой интересную демонстрацию того, как можно использовать устоявшийся формат файлов для совершенно других целей.

Те, кто хочет поэкспериментировать с этой реализацией, могут скачать загрузочный ZIP-архив с исходным кодом и инструкциями по сборке из оригинальной технической статьи Оберхолленцера.

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