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Команда Thunderbird продолжает развивать Thundermail — собственный почтовый сервис, который должен стать альтернативой Gmail, Outlook.com и другим крупным платформам. За последние месяцы проект заметно продвинулся: появилась веб-почта, расширились возможности управления сообщениями и контактами, заработала поддержка пользовательских доменов, а для защиты учётных записей добавили многофакторную аутентификацию.

17 ноября 2026 года разработчики опубликовали итоги развития Thundermail за четвёртый квартал. В публикации они рассказали, какие функции уже реализованы, какие запросы поступают от первых пользователей и над чем команда собирается работать в ближайшие месяцы.

Основная идея проекта заключается в создании почтовой платформы, которая сочетает удобство современных веб-сервисов с открытой инфраструктурой, поддержкой стандартных протоколов и более внимательным отношением к приватности. Однако Thundermail пока находится на стадии раннего доступа, а некоторые важные возможности Gmail ещё только предстоит реализовать.

Что такое Thundermail и кто его разрабатывает

Thundermail — платный почтовый сервис, созданный командой Thunderbird, известной прежде всего одноимённым почтовым клиентом с открытым исходным кодом. Изначально проект развивался в рамках инициативы Thunderbird Pro, которая должна была объединить несколько дополнительных сервисов: электронную почту, обмен файлами и инструменты для планирования встреч.

Со временем почтовое направление получило отдельное название Thundermail. Его задача — предоставить пользователям собственный почтовый ящик, доступный через браузер, настольный Thunderbird, мобильные приложения и другие совместимые почтовые программы.

В отличие от традиционной модели, при которой пользователь устанавливает почтовый клиент и самостоятельно выбирает провайдера, Thundermail предлагает готовую инфраструктуру вместе с адресом электронной почты. При этом сервис не ограничивает владельца аккаунта использованием исключительно программного обеспечения Thunderbird.

Согласно официальному сайту Thundermail, сервис использует инфраструктуру Stalwart и поддерживает современные почтовые протоколы JMAP, IMAP и SMTP. Данные размещаются на серверах в Германии. Такой подход ориентирован на пользователей, которым важны совместимость, контроль над почтовой инфраструктурой и независимость от закрытых экосистем крупных технологических компаний.

Веб-почта стала главным направлением развития

Одним из наиболее востребованных запросов первых пользователей оказался полноценный веб-интерфейс. Изначально Thundermail развивался преимущественно как почтовый сервис для работы через Thunderbird и совместимые клиенты. Однако для конкуренции с Gmail одной поддержки протоколов оказалось недостаточно: пользователям нужен удобный доступ к сообщениям непосредственно из браузера.

В июле 2026 года разработчики представили первую альфа-версию веб-почты. С тех пор интерфейс существенно расширился. В обновлении от ноября команда перечислила несколько важных улучшений.

Теперь веб-почта поддерживает:

автоматическое дополнение адресов получателей при вводе;

поля копии и скрытой копии — CC и BCC;

прикрепление файлов к письмам;

отложенную отправку сообщений по расписанию;

добавление звёздочек к важным письмам;

поиск сообщений и скрытие результатов, не соответствующих запросу;

сворачивание черновиков, чтобы продолжать работу с другими письмами;

обновлённые сочетания клавиш для более быстрого управления почтой.

Эти функции приближают Thundermail к привычному пользовательскому опыту Gmail и Outlook. Особенно полезна возможность сворачивать черновики: она позволяет переключаться между сообщениями, не теряя незавершённый текст.

Разработчики признают, что веб-интерфейс ещё не лишён недостатков. Его продолжают активно улучшать, а исходный код разработки открыт в репозитории Stormbox на GitHub. Это позволяет сообществу следить за развитием проекта и предлагать изменения.

Собственные домены и неограниченное количество псевдонимов

Одним из наиболее интересных преимуществ Thundermail стала поддержка пользовательских доменов. Эта возможность особенно актуальна для небольших компаний, независимых специалистов и пользователей, которые хотят иметь собственный почтовый адрес, не привязанный к домену стороннего провайдера.

Каждый почтовый ящик получает до 15 адресов на доменах @thundermail.com или @tb.pro. Дополнительно можно подключить до трёх собственных доменов. Для них разрешено создавать неограниченное количество псевдонимов (aliases).

Например, владелец домена example.com может использовать отдельные адреса для разных задач:

contact@example.com — для обращений и связи;

work@example.com — для деловой переписки;

shop@example.com — для интернет-магазинов и заказов;

news@example.com — для подписок и рассылок;

personal@example.com — для личной корреспонденции.

Важное дополнение — поддержка catch-all. Такая настройка позволяет принимать сообщения, отправленные на любой адрес подключённого домена, даже если соответствующий псевдоним заранее не создавался.

Кроме того, Thundermail позволяет отправлять письма от имени таких адресов без необходимости вручную настраивать каждый из них. Это упрощает работу с несколькими почтовыми идентификаторами и делает собственный домен более удобным для повседневного использования.

При этом есть особенность, которую стоит учитывать: дополнительные адреса пока направляются в один почтовый ящик. Возможность создавать отдельные входящие папки или независимые ящики для каждого пользовательского домена остаётся одним из пожеланий сообщества и пока рассматривается разработчиками.

Многофакторная аутентификация для защиты аккаунта

Ещё одним важным обновлением стала поддержка многофакторной аутентификации (MFA). Для почтового сервиса это особенно актуально: доступ к электронной почте часто позволяет восстанавливать пароли от других учётных записей, поэтому компрометация почтового ящика может привести к более серьёзным последствиям.

Теперь пользователи могут подключить приложение-аутентификатор непосредственно через панель управления аккаунтом. При входе потребуется не только пароль, но и дополнительный код подтверждения.

Разработчики также рекомендуют заранее сохранить резервные коды восстановления. Они пригодятся в ситуации, когда пользователь потеряет телефон, переустановит приложение-аутентификатор или лишится доступа к устройству, на котором генерировались коды.

Появление MFA делает Thundermail более подходящим для использования в рабочих сценариях. При этом наличие многофакторной аутентификации само по себе не означает, что сервис обеспечивает сквозное шифрование всей электронной переписки: это разные механизмы защиты.

Thunderbird Send и Appointment остаются частью подписки

Thundermail развивается не изолированно, а вместе с другими сервисами экосистемы Thunderbird. В частности, в подписку входят Send и Appointment.

Thunderbird Send предназначен для безопасной передачи файлов. Он позволяет обмениваться крупными вложениями, для которых обычная электронная почта может быть неудобна. Важная особенность сервиса — сквозное шифрование передаваемых файлов.

Thunderbird Appointment упрощает планирование встреч. Пользователь может предоставить другим людям возможность выбрать подходящее время для общения, не согласовывая каждый вариант вручную через цепочку электронных писем.

В ноябрьском отчёте команда подтвердила, что оба сервиса остаются постоянными составляющими подписки Thundermail. Таким образом, предложение постепенно превращается в более широкую коммуникационную платформу, а не просто платный почтовый ящик.

Каких возможностей пока не хватает для конкуренции с Gmail

Несмотря на заметный прогресс, Thundermail пока нельзя считать полноценной заменой Gmail для всех пользователей. Разработчики открыто говорят о функциях, которых ждёт сообщество и которые ещё предстоит реализовать.

Одним из наиболее востребованных дополнений стал встроенный календарь. Сейчас Thundermail поддерживает календари через CalDAV, поэтому ими можно пользоваться в совместимых приложениях, включая Thunderbird. Однако полноценного календарного интерфейса непосредственно в веб-почте пока нет.

Команда планирует добавить его в первом квартале 2027 года. Пользователи должны получить возможность:

просматривать календарь непосредственно в браузере;

создавать и редактировать события;

управлять расписанием без перехода в сторонние приложения;

настраивать уведомления о предстоящих событиях.

Ещё одна важная функция — серверная фильтрация писем. Сейчас пользователям не хватает гибкого визуального редактора правил, который позволял бы автоматически распределять входящие сообщения, применять условия и выполнять действия на стороне почтового сервера.

Разработчики планируют представить первую версию визуального редактора почтовых правил в декабре 2026 года. Для пользователей, переходящих с Gmail или Fastmail, это особенно важно: сложившиеся системы фильтрации часто являются одной из причин, по которым люди не спешат менять почтового провайдера.

Кроме того, пользователи просят добавить отдельные входящие ящики для разных доменов, расширить тарифную линейку и упростить перенос существующей почты, контактов и календарей из других сервисов.

Перенос почты из Gmail и других сервисов

Миграция данных — одна из наиболее серьёзных проблем при переходе на нового почтового провайдера. Пользователь может годами хранить в Gmail переписку, контакты, архивы и календарные события. Простого создания нового адреса недостаточно, чтобы безболезненно отказаться от старого сервиса.

Разработчики Thundermail признают эту проблему. Им поступают запросы на перенос сообщений, адресной книги и истории календаря из других почтовых платформ. Инструменты миграции включены в планы развития проекта на 2027 год.

Пока же потенциальным пользователям следует учитывать, что полноценный автоматизированный переход со всей историей данных ещё не реализован. Перед сменой основного почтового адреса стоит отдельно продумать экспорт писем, контактов и календарей, а также обновление адреса в сервисах, где он используется для авторизации и восстановления доступа.

На каких технологиях построен Thundermail

Технической основой почтовой инфраструктуры выступает Stalwart — современный почтовый сервер с открытым исходным кодом. Его использование позволяет поддерживать несколько стандартных протоколов и не привязывать пользователей исключительно к одному клиентскому приложению.

Thundermail поддерживает:

JMAP — современный протокол для работы с электронной почтой и синхронизации данных;

— современный протокол для работы с электронной почтой и синхронизации данных; IMAP — широко распространённый стандарт доступа к почтовому ящику с разных устройств;

— широко распространённый стандарт доступа к почтовому ящику с разных устройств; SMTP — протокол отправки электронных сообщений.

POP3 сервис не поддерживает. В официальной справке Thundermail объясняется, что для входящей почты используются IMAP и JMAP: оба подхода позволяют сохранять сообщения на сервере и поддерживать согласованное состояние ящика между устройствами.

Например, если пользователь удалит письмо в веб-интерфейсе, изменение отобразится и в подключённом почтовом клиенте. Аналогично синхронизируются другие действия с сообщениями.

Подробности опубликованы в официальной справке: почему Thundermail не поддерживает POP3.

Для пользователей Thunderbird предусмотрена автоматизированная настройка подключения. При необходимости можно использовать и другие совместимые программы, указав параметры серверов вручную. Инструкции доступны в официальной документации Thunderbird.

Сколько стоит Thundermail

В отличие от Gmail, который предлагает бесплатный базовый почтовый ящик, Thundermail развивается как платный сервис. Такая модель позволяет финансировать инфраструктуру и разработку без необходимости строить бизнес на рекламе.

На официальном сайте для начального предложения Early Bird указана стоимость 6 долларов в месяц при ежегодной оплате. В этот тариф входят:

30 ГБ пространства для электронной почты;

60 ГБ пространства для Thunderbird Send;

один почтовый ящик;

15 адресов на доменах Thundermail или tb.pro;

поддержка до трёх собственных доменов.

Важно учитывать, что это условия предложения Early Bird, а не окончательная тарифная сетка для всех будущих пользователей. Разработчики уже получили немало запросов на более гибкую оплату, ежемесячные подписки, дополнительные объёмы хранения, расширенное количество псевдонимов и семейные тарифы.

Команда изучает возможность появления новых вариантов подписки, чтобы предложить разные условия пользователям с неодинаковыми потребностями. Актуальные условия и возможность присоединиться к списку ожидания опубликованы на официальном сайте Thundermail.

Когда Thundermail станет доступен всем желающим

На момент публикации проекта сервис находится в стадии бета-тестирования и предоставляется пользователям постепенно, волнами приглашений из списка ожидания. Это означает, что зарегистрироваться и сразу получить полноценный доступ могут не все желающие.

Команда рассчитывает на полноценный запуск в 2026 году, однако конкретные сроки зависят от готовности сервиса и результатов раннего доступа. В ноябрьском отчёте разработчики сообщили, что новые приглашения продолжат отправляться участникам списка ожидания.

Следить за изменениями можно через официальную дорожную карту Thunderbird Services. В ней отмечаются реализованные возможности, активные направления разработки и функции, запланированные на будущее.

Может ли Thundermail заменить Gmail уже сейчас

Ответ зависит от того, какие функции пользователь считает обязательными. Для обычной переписки, работы с несколькими адресами, использования собственного домена и подключения настольного почтового клиента возможностей Thundermail уже становится достаточно.

Сервис особенно интересен тем, кто хочет уйти от зависимости от крупных почтовых платформ, использовать собственный домен и иметь возможность работать с почтой через разные программы. Поддержка JMAP, IMAP и SMTP делает его более гибким решением, чем закрытые сервисы, привязанные к одному интерфейсу.

Однако пользователям, которые активно используют календарь, сложные серверные фильтры, автоматизацию и развитую систему переноса данных, пока придётся учитывать ограничения. Эти возможности находятся в планах разработки, но ещё не доступны в полном объёме.

Поэтому на данном этапе Thundermail правильнее рассматривать как перспективную альтернативу Gmail, которая постепенно обретает необходимые функции, а не как полностью готовую замену всех возможностей Google Workspace.

Выводы

Thundermail заметно продвинулся в развитии и постепенно превращается в самостоятельную почтовую платформу. За счёт веб-интерфейса, поддержки пользовательских доменов, большого количества псевдонимов, MFA и интеграции с Thunderbird сервис уже предлагает набор возможностей, достаточный для многих повседневных сценариев.

Особенно привлекательны поддержка стандартных почтовых протоколов, открытая разработка веб-почты и возможность использовать собственные домены. Дополнительные сервисы Send и Appointment расширяют предложение за пределы обычной электронной почты.

Но до полноценной конкуренции с Gmail ещё есть работа. В первую очередь Thundermail нужны встроенный календарь, гибкие серверные фильтры и удобный перенос данных из других почтовых систем. Эти функции уже обозначены в планах, а часть из них должна появиться в ближайшие месяцы.

Главное преимущество проекта — стремление предложить пользователям альтернативу крупным закрытым экосистемам, не жертвуя удобством и совместимостью. Удастся ли Thundermail привлечь широкую аудиторию, будет зависеть не только от новых функций, но и от стоимости подписки, надёжности инфраструктуры и качества миграции с существующих почтовых сервисов.

Часто задаваемые вопросы

1 Что такое Thundermail? Thundermail — платный почтовый сервис команды Thunderbird. Он предоставляет собственный почтовый ящик, веб-интерфейс и возможность подключения через настольные и мобильные почтовые клиенты. 2 Является ли Thundermail полноценной заменой Gmail? Пока нет. Сервис уже поддерживает основные функции электронной почты, пользовательские домены и веб-интерфейс, но встроенный календарь, серверные фильтры и инструменты миграции ещё развиваются. 3 Сколько стоит Thundermail? Для предложения Early Bird на официальном сайте указана цена 6 долларов в месяц при ежегодной оплате. В тариф входят 30 ГБ для почты, 60 ГБ для Send, один ящик, 15 адресов Thundermail или tb.pro и до трёх пользовательских доменов. 4 Можно ли использовать собственный домен? Да. Thundermail поддерживает подключение до трёх собственных доменов. Для них можно создавать неограниченное количество псевдонимов и настраивать catch-all для приёма писем на любые адреса домена. 5 Поддерживает ли Thundermail IMAP и SMTP? Да. Сервис поддерживает IMAP и SMTP, а также современный протокол JMAP. POP3 не поддерживается. 6 Есть ли в Thundermail календарь? Календари доступны через CalDAV и совместимые приложения, однако полноценного календарного интерфейса в веб-почте пока нет. Его появление запланировано на первый квартал 2027 года. 7 Можно ли включить двухфакторную аутентификацию? Да. Thundermail поддерживает многофакторную аутентификацию через приложение-аутентификатор. Пользователям также рекомендуется сохранить резервные коды восстановления. 8 Можно ли подключить Thundermail к обычному почтовому клиенту? Да. Сервис не ограничивает пользователей приложениями Thunderbird. Подключение возможно через другие программы, поддерживающие совместимые почтовые протоколы. 9 Когда Thundermail станет доступен всем? В ноябре 2026 года сервис всё ещё находился в бета-тестировании с постепенной выдачей приглашений участникам списка ожидания. Полноценный запуск ожидался в 2026 году, но точные сроки могут измениться.

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