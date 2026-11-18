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В Windows 11 обнаружили механизм, который способен определять, какими ИИ-агентами и инструментами разработки пользуется владелец компьютера. В список попали OpenAI Codex, Claude Code, GitHub Copilot, Cursor, Google Antigravity, а также привычные инструменты вроде Python, Node.js, GCC и Visual Studio Code. Собранные сведения могут включаться в диагностические отчёты Windows и передаваться Microsoft.

Обнаружение вызвало вопросы о конфиденциальности: операционная система фиксирует использование сторонних инструментов, в том числе продуктов компаний, конкурирующих с Microsoft на рынке искусственного интеллекта. При этом отдельного понятного уведомления о такой функции пользователь не получает.

О механизме сообщил исследователь Xusheng Li, который изучил внутренние компоненты Windows 11 методом обратной разработки. Подробности он опубликовал в материале Windows 11 Is Collecting Data on Which Coding Agents and Developer Tools You Use.

Важно сразу уточнить: исследование не показало, что Windows читает запросы пользователей к нейросетям, получает исходный код проектов или записывает содержание переписки с ИИ. Обнаруженный механизм собирает гораздо более ограниченные сведения — информацию о том, какие категории инструментов запускались в течение определённого периода.

Какой компонент Windows 11 отвечает за сбор информации

В центре исследования оказалась системная библиотека MissionControlAggregator.dll. Внутри неё исследователь обнаружил перечни имён исполняемых файлов, соответствующих популярным ИИ-агентам и инструментам разработки.

Среди обнаруженных имён присутствуют:

ИИ-агенты командной строки: copilot.exe, claude.exe, codex.exe и agy.exe.

copilot.exe, claude.exe, codex.exe и agy.exe. Настольные ИИ-инструменты: github.exe, claude.exe, codex.exe, cursor.exe и antigravity.exe.

github.exe, claude.exe, codex.exe, cursor.exe и antigravity.exe. Средства разработки: node.exe, python.exe, dotnet.exe, gcc.exe, clang.exe, gdb.exe, javac.exe, devenv.exe и code.exe.

Список не ограничивается продуктами искусственного интеллекта. Windows также учитывает использование компиляторов, отладчиков, сред разработки и других программ, которые могут свидетельствовать о работе пользователя над программными проектами.

Особое внимание привлекла функция с названием CLICodingAgentUsage и идентификатором 62580080. Именно с ней связана часть проверок, предназначенных для обнаружения ИИ-агентов командной строки.

Наличие таких списков в системной библиотеке само по себе ещё не доказывает передачу данных. Поэтому Xusheng Li проследил, как компонент получает информацию о запущенных программах, обрабатывает совпадения и формирует диагностические отчёты.

Как Windows определяет запущенные ИИ-агенты

Интересная деталь заключается в том, что MissionControlAggregator.dll не занимается самостоятельным постоянным сканированием всех процессов компьютера. Вместо этого компонент подписывается на уже существующие системные события Windows и использует содержащуюся в них информацию.

Для обычных приложений Windows задействуются события KernelProcess.AppStateChangeSummary и Win32kTraceLogging.AppInteractivitySummary. Они предоставляют сведения о состоянии приложений и взаимодействии с ними. Полученные данные передаются функциям, которые сравнивают имена программ с заранее подготовленными списками.

Отдельный механизм предусмотрен для WSL — подсистемы Windows, позволяющей запускать Linux-приложения непосредственно в Windows. В этом случае используются события Microsoft.Windows.Lxss.Manager.Exec и ExecCritical.

Таким образом, обнаружение не ограничивается исключительно программами с графическим интерфейсом. В учёт могут попадать и инструменты, запускаемые из терминала, в том числе внутри Linux-среды WSL.

После обнаружения совпадения соответствующий признак записывается во внутреннее состояние агрегатора. Впоследствии эти данные используются для формирования диагностического отчёта.

Windows определяет программу даже по имени файла

Одним из наиболее любопытных экспериментов исследователя стала проверка того, насколько надёжно Windows идентифицирует конкретные инструменты.

Xusheng Li скопировал стандартный исполняемый файл cmd.exe и переименовал его в codex.exe. Затем он запустил полученную копию. Система зарегистрировала запуск как использование Codex CLI, хотя фактически это была обычная командная строка Windows.

Аналогичный эксперимент был проведён с копией файла, названной gcc.exe. В результате активировалась категория, соответствующая компиляторам и отладчикам.

Это показывает, что по крайней мере часть проверок опирается на имя исполняемого файла, а не на полноценную проверку его функциональности. Для некоторых категорий инструментов предусмотрена дополнительная проверка издателя программы, однако она применяется не ко всем обнаруженным именам.

Например, для Python учитывается издатель Python Software Foundation, а для .NET и Visual Studio — Microsoft Corporation. В случае группы компиляторов и отладчиков, включающей GCC и Clang, аналогичная проверка издателя в исследованном механизме отсутствовала.

Поэтому обнаружение совпадения не всегда означает, что пользователь действительно работал с соответствующим продуктом. Система может классифицировать программу по имени, даже если её содержимое не соответствует предполагаемому инструменту.

Какие данные попадают в диагностический отчёт

Самый важный вопрос касается объёма собираемой информации. Согласно анализу Xusheng Li, компонент не записывает в итоговый отчёт полный список запущенных файлов. Вместо этого он формирует набор битовых признаков — bitmap.

Каждая позиция соответствует определённой категории инструментов. Если программа из списка была обнаружена в течение периода сбора данных, соответствующий бит устанавливается в единицу. В результате Windows получает компактное представление о том, какие инструменты использовались.

Исследователь обнаружил, что отчёт Segments.SubCohorts содержит отдельные группы признаков:

12 категорий общих инструментов разработки;

4 позиции для ИИ-агентов командной строки;

5 позиций для настольных ИИ-агентов.

При этом исходные системные события могут содержать дополнительные сведения, включая время работы приложения, активность в переднем плане, счётчики взаимодействий и использование ресурсов. Однако, по наблюдениям исследователя, рассматриваемый агрегатор отбрасывает эти подробности и сохраняет только признаки обнаруженных категорий.

В отчёте не было найдено содержимого запросов к ИИ, исходного кода или текста пользовательских проектов. Также исследователь не обнаружил данных, позволяющих определить точную продолжительность использования каждого агента.

Тем не менее даже такой ограниченный набор сведений может быть чувствительным. Информация о том, какие инструменты использует разработчик, позволяет составить представление о его рабочем окружении, предпочтениях и применяемых технологиях.

Передаются ли эти сведения непосредственно Microsoft

Обнаружение локальной записи ещё не означает, что информация обязательно покидает компьютер. Поэтому исследователь проверил не только внутреннее состояние MissionControlAggregator, но и работу диагностической службы Windows.

За сбор и обработку соответствующих событий отвечает служба Connected User Experiences and Telemetry, известная под именем DiagTrack. Она связана с процессом AggregatorHost.exe, внутри которого загружается MissionControlAggregator.dll.

В ходе эксперимента Xusheng Li обнаружил сформированный отчёт Segments.SubCohorts в очереди отправки диагностических данных DiagTrack. В проверенной конфигурации отчёт относился к необязательным диагностическим сведениям.

Это важное уточнение: исследователь подтвердил, что отчёт может формироваться и попадать в очередь отправки. Однако он не представил доказательств получения конкретного отчёта серверами Microsoft и его дальнейшего использования компанией.

Microsoft в своей документации действительно указывает, что необязательные диагностические данные могут содержать информацию об использовании приложений и служб. В частности, в описание входят сведения о запускаемых программах. Это отражено в официальном материале Optional diagnostic data for Windows.

Таким образом, обнаруженный механизм укладывается в существующую инфраструктуру диагностической телеметрии Windows, но его конкретное назначение и причины появления отдельного учёта ИИ-агентов Microsoft публично не объяснила.

Работает ли скрытый учёт на всех компьютерах с Windows 11

Несмотря на громкий заголовок, утверждать, что каждый компьютер с Windows 11 постоянно отслеживает использование Codex, Claude Code и других инструментов, было бы неправильно.

Исследователь проводил подробную проверку на виртуальной машине Parallels с Windows 11 ARM64, сборкой 26200.9974 и версией библиотеки MissionControlAggregator.dll 10.0.26100.9818. В этой конфигурации функция CLICodingAgentUsage уже была включена как экспериментальная возможность службы, хотя исследователь не активировал её вручную.

Однако при проверке чистой установки Windows 11 из общедоступного ISO выяснилось, что в исходной конфигурации соответствующая функция была отключена. Это означает, что наличие кода в системной библиотеке не гарантирует его фактическую работу на каждом устройстве.

Для передачи отчёта должны совпасть несколько условий:

соответствующий механизм обнаружения должен быть активен в конкретной конфигурации Windows;

служба диагностической телеметрии должна выполнять сбор данных;

отправка необязательных диагностических данных не должна быть отключена.

Следовательно, корректнее говорить об обнаруженной в Windows 11 функциональности, которая активна в некоторых конфигурациях и способна передавать сведения через диагностическую инфраструктуру, а не об универсальном слежении на всех компьютерах.

Как отключить передачу необязательных диагностических данных

Пользователи, которые не хотят отправлять Microsoft необязательные диагностические сведения, могут отключить соответствующую настройку Windows 11. Это наиболее простой способ ограничить передачу данных, к которым относится обнаруженный отчёт.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Открыть «Параметры» Windows 11. Перейти в раздел «Конфиденциальность и защита». Открыть подраздел «Диагностика и отзывы». Найти параметр «Отправлять необязательные диагностические данные» (Send optional diagnostic data). Перевести переключатель в выключенное положение.

После отключения необязательной диагностики Windows должна перестать отправлять соответствующие сведения в рамках этой категории. При этом обязательные диагностические данные и некоторые необходимые для работы системы подключённые службы могут продолжать функционировать.

Microsoft отдельно поясняет, что обязательные диагностические данные нужны для поддержания безопасности, актуальности и работоспособности Windows. Отключение необязательной диагностики не равнозначно полному отключению всей телеметрии.

Дополнительно в разделе «Диагностика и отзывы» можно включить средство просмотра диагностических данных — Diagnostic Data Viewer. Оно позволяет ознакомиться с информацией, которую Windows собирает в рамках диагностической системы.

Подробнее о категориях собираемых сведений и доступных настройках можно прочитать в официальном описании сбора данных Windows и документации Microsoft Learn.

Стоит ли отключать службу DiagTrack полностью

В качестве более радикальной меры можно рассматривать отключение службы DiagTrack. Именно с ней связан процесс, загружающий обнаруженную библиотеку. Однако отключение службы целиком — не самый удачный вариант для большинства пользователей.

Диагностическая инфраструктура Windows используется не только для учёта инструментов разработчика. Она также участвует в сборе данных, необходимых для анализа ошибок, оценки стабильности и совершенствования операционной системы.

Кроме того, изменение системных служб может иметь побочные эффекты, а в корпоративной среде параметры диагностики нередко контролируются групповыми политиками или средствами управления устройствами.

Поэтому обычному пользователю разумнее начать с отключения необязательных диагностических данных через штатные настройки. Это более предсказуемый способ ограничить передачу сведений без вмешательства в работу системных компонентов.

Почему Microsoft интересуется инструментами разработчиков

Отдельный вопрос — зачем операционной системе вообще знать, какими ИИ-агентами пользуется разработчик. Microsoft не предоставила публичного объяснения именно для обнаруженной функции CLICodingAgentUsage, поэтому приписывать компании конкретные мотивы было бы преждевременно.

В целом сбор статистики использования программного обеспечения может применяться для анализа популярности технологий, определения приоритетов развития платформы и улучшения совместимости. В официальной документации Microsoft прямо указывает, что сведения об использовании приложений могут помогать определять, какие программы и функции востребованы пользователями.

Но в данном случае есть дополнительный нюанс: Windows фиксирует не только собственные компоненты Microsoft, но и сторонние инструменты, включая решения OpenAI, Anthropic и других компаний.

Рынок ИИ-агентов для программирования быстро развивается. Codex, Claude Code, Copilot и Cursor становятся частью повседневной работы разработчиков. Понимание того, какие инструменты получают распространение, действительно может представлять коммерческий интерес для участников этого рынка.

Однако пока нет подтверждений, что Microsoft использует обнаруженные сведения именно для конкурентной разведки или продвижения собственных продуктов. Это возможная интерпретация, а не установленный факт.

Что означает находка для конфиденциальности пользователей

С практической точки зрения эта история показывает, насколько много информации может собираться через штатные механизмы диагностики операционной системы. Пользователь может не запускать Copilot или другие инструменты Microsoft, но при этом Windows способна учитывать использование сторонних ИИ-агентов.

Даже если отчёт не содержит исходного кода и текста запросов, список применяемых инструментов остаётся частью цифрового профиля. Для разработчика это может раскрывать профессиональные предпочтения, используемые технологии и особенности рабочего окружения.

Особенно внимательно к таким механизмам стоит относиться специалистам, работающим с корпоративными проектами, закрытым исходным кодом и внутренней инфраструктурой организаций. В подобных случаях настройки диагностической телеметрии желательно контролировать централизованно, а не оставлять на усмотрение пользователей.

В то же время не стоит делать вывод, что обнаружение автоматически означает утечку исходного кода или чтение переписки с ИИ. Таких доказательств в исследовании нет. Проблема заключается прежде всего в недостаточной прозрачности сбора сведений о сторонних инструментах.

Выводы

Исследование Xusheng Li показало, что в Windows 11 присутствует механизм, способный учитывать использование популярных ИИ-агентов и инструментов разработки. Для этого применяется системная библиотека MissionControlAggregator.dll, которая анализирует события запуска приложений и формирует диагностические отчёты.

В обнаруженный перечень вошли Codex, Claude Code, GitHub Copilot, Cursor, Antigravity, Python, Node.js, GCC и другие инструменты. При этом система формирует компактный набор битовых признаков, а не сохраняет содержимое запросов к нейросетям или исходный код проектов.

Исследователь подтвердил, что соответствующий отчёт может попадать в очередь отправки DiagTrack при включённой необязательной диагностике. Однако функция была активна не во всех проверенных конфигурациях, поэтому распространять выводы на каждый компьютер с Windows 11 нельзя.

Пользователям, которым важна конфиденциальность, стоит проверить настройки диагностики и отключить отправку необязательных данных. Это не отключит всю телеметрию Windows, но позволит ограничить передачу дополнительной информации об использовании приложений.

Главный вопрос после этой находки заключается не столько в объёме собранных данных, сколько в прозрачности самого процесса. Пользователь должен понимать, какие сведения о его работе фиксирует операционная система и для каких целей они используются.

Часто задаваемые вопросы

1 Windows 11 действительно отслеживает запуск ИИ-агентов? В некоторых конфигурациях Windows 11 обнаружен механизм, который распознаёт запуск определённых ИИ-агентов и инструментов разработки. Его работа подтверждена исследователем на конкретной виртуальной машине, но активность функции на всех компьютерах не доказана. 2 Какие ИИ-агенты попали в список Windows 11? Среди обнаруженных имён — OpenAI Codex, Claude Code, GitHub Copilot, Cursor и Google Antigravity. Помимо них, система проверяет ряд обычных инструментов разработки. 3 Читает ли Microsoft запросы пользователей к ChatGPT, Codex или Claude? В исследованном механизме не обнаружено сбора текста запросов, переписки с ИИ или исходного кода. Он фиксирует категории инструментов, которые запускались в течение периода сбора данных. 4 Передаёт ли Windows 11 эту информацию Microsoft? Исследователь обнаружил сформированный отчёт в очереди отправки диагностической службы DiagTrack. Это подтверждает возможность передачи данных при включённой необязательной диагностике, но не доказывает получение и использование конкретного отчёта на серверах Microsoft. 5 Работает ли механизм на всех версиях Windows 11? Нет подтверждений, что функция активна на каждом устройстве. В ходе исследования она работала на одной виртуальной машине, но в исходной конфигурации общедоступного ISO была отключена. 6 Как отключить сбор сведений об ИИ-агентах? Откройте «Параметры» → «Конфиденциальность и защита» → «Диагностика и отзывы» и отключите отправку необязательных диагностических данных. Это ограничивает передачу соответствующих отчётов, но не отключает обязательную диагностику. 7 Поможет ли отключение DiagTrack? Отключение службы может затронуть работу диагностической инфраструктуры Windows. Для большинства пользователей предпочтительнее сначала отключить необязательные диагностические данные штатным переключателем. 8 Можно ли проверить, какие данные собирает Windows? Да. В разделе «Диагностика и отзывы» доступен Diagnostic Data Viewer — средство просмотра диагностических данных. Оно позволяет ознакомиться с частью сведений, собираемых системой.

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