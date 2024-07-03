Процессор Intel Arrow Lake-S на 26% быстрее в одноядерном режиме

03.07.2024

Первые тесты процессоров Intel Arrow Lake-S для настольных ПК показывают 20%-ный прирост производительности по сравнению с лучшими процессорами 14-го поколения. Если это правда, то это будет означать, что будущие чипы Intel будут блистать в задачах с небольшой потоковой нагрузкой.

Согласно некоторым результатам теста CPU-Z, опубликованным на китайских форумах, предполагаемый процессор Arrow Lake-S показал на 20% более высокий результат, чем Core i9-14900KS, и на 26% выше, чем i9-13900K в однопоточных тестах. Однако, вопреки тому, что вы могли ожидать, многопоточные результаты показывают регресс в производительности по сравнению с текущим флагманом. Фактически, даже i7-14700K легко превосходит предстоящую серию. Низкая многоядерная производительность может быть связана с отсутствием гиперпоточности в этих новых процессорах. В противном случае рассматриваемый процессор может быть просто моделью с низким количеством ядер.

Учитывая разительную разницу, сложно определить, какой чип мы имеем в виду. Используя тактовую частоту 6,2 ГГц и устанавливая его поверх материнской платы Z890, он может поддерживать только новый сокет LGA 1851. В некоторых отчетах утверждается, что этот чип — Core Ultra 5 с 6 ядрами P и 8 ядрами E. Однако неясно, является ли это стандартной или разогнанной конфигурацией. Помимо производительности, процессоры Intel Arrow Lake-S несут в себе и другие улучшения, такие как два слота M.2, напрямую подключенных к ЦП, и встроенную поддержку Thunderbolt 4.

Мы также должны помнить, что хотя CPU-Z может дать грубую оценку производительности, он не заменяет реальные тесты, которые предлагают более детальное представление. Так что воспринимайте их с долей скепсиса. Если предположить, что конечные продукты обеспечат аналогичный одноядерный прирост, геймеры получат отличный чип на руки, особенно мощный в играх с небольшим количеством потоков.

Проблема должна решиться в течение нескольких месяцев, поскольку ожидается, что процессоры Intel Arrow Lake-S поступят в продажу к 24 октября.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

оценок, среднее:из 5) Загрузка... Загрузка...