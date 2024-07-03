Флагманский процессорный кулер Noctua NH-D15 G2 уже здесь

03.07.2024

Noctua наконец-то выпустила долгожданную замену NH-D15. Новый процессорный кулер основывается на наследии своего предшественника, предлагая сверхтехнологичное решение для тех, кто принимает только лучшее.

Названный NH-D15 G2, этот новый флагманский процессорный кулер бежевого бренда готов укротить новейшие настольные чипы благодаря изменениям в дизайне и оптимизации. Прежде всего, G2 может похвастаться на 20% большей площадью поверхности, распределенной по асимметричным стекам ребер, которые образуют его двойные башни. Еще одна вещь, которая сразу бросается в глаза, — это дополнительная тепловая трубка, которая доводит общее количество до восьми, потенциально улучшая передачу тепла к ребрам.

Однако улучшения на этом не заканчиваются, поскольку G2 также оснащен двумя новыми вентиляторами Noctua NF-A14x25r G2 140 мм. Они изготовлены с использованием LCP (жидкокристаллического полимера), который обеспечивает большую жесткость, позволяя Noctua разместить концы лопастей даже близко к раме — 0,7 мм, если быть точным. Это должно улучшить производительность, сохранив при этом низкий уровень шума. Одержимость бренда совершенством доходит до компенсации скорости вентиляторов для улучшения акустики кулера за счет снижения частоты биений.

Noctua даже пошла дальше, предложив три разные версии одного и того же кулера: LBC, HBC и MBC/standard. У каждого есть своя базовая пластина, которая подходит для разных конструкций CPU HIS (Integrated Heat Spreader).

Грубо говоря, вам следует сочетать LBC (Low Base Convexity) с относительно плоским процессором, таким как чипы сокета AM5 от AMD, тогда как HBC (High Base Convexity) лучше подойдет для LGA1700 от Intel. Если вы не уверены или хотите универсальное решение, то лучшим выбором будет третья и стандартная версия. Ознакомьтесь с таблицей ниже для подробного объяснения. Просто имейте в виду, что преимущества каждого из них присутствуют, но незначительны — пара градусов, так что не стоит напрягаться.

Наконец, установка должна быть достаточно простой благодаря системе крепления SecuFirm2+, где термопаста NT-H2 второго поколения действует как интерфейс между процессором и кулером. Владельцы AMD также могут использовать систему смещенного крепления, чтобы переместить кулер выше горячей точки процессора для дальнейшего повышения производительности.

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