Windows 11 получает еще больше рекламы, поскольку Microsoft раздувает приложение Weather

03.07.2024

Мало что раздражает так же, как навязчивая реклама, количество которой, к сожалению, растет в Windows 11. Microsoft, явно стремясь увеличить свою прибыль, сделала еще один шаг к заполнению своей операционной системы вышеупомянутой раздражающей рекламой. Теперь она нежелательно появляется в недавно переработанном приложении Weather. Хуже того, обслуживая эти большие блоки, которые приносят деньги, компания, по-видимому, ухудшает удобство использования собственного программного обеспечения.

Спустя несколько месяцев после скандала, вызванного рекламой в меню «Пуск», Microsoft явно делает ставку на свою стратегию, основанную на рекламе, для Windows 11. Напомним, что это операционная система, которая стоит 140 долларов США, что делает возросшее количество рекламы столь же раздражающим, сколь и тревожным. Последнее особенно важно, учитывая, что стремление компании к увеличению доходов от рекламы явно ухудшает пользовательский опыт.

X-пользователь ChangeWindows поделился впечатляюще подробным глубоким погружением в новое приложение Weather. Они описывают его как «невероятно точное» и «искренне считают, что это отличное обновление» в целом. Однако, несмотря на все их похвалы, они столь же быстро критикуют Microsoft за «урезание» приложения в некоторых отношениях с помощью обновления, которое добавляет еще больше рекламы.

Как бы ни казалось, что вся эта суета делает из мухи слона, мы на скользком склоне. Что сказать, Microsoft не планирует вставлять рекламу в файловый проводник или другие часто используемые приложения Windows 11? В конце концов, именно там и происходит основная деятельность. Скоро ли нам предложат подписки для удаления рекламы в дополнение к уже оплаченной нами плате за доступ к операционной системе? Если что-то из этого произойдет, мы можем только надеяться, что Valve выпустит настольную версию Steam OS как можно скорее.

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