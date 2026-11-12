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Несмотря на завершение стандартного жизненного цикла Windows 10, миллионы компьютеров продолжают работать под управлением этой операционной системы. Одни владельцы не хотят переходить на Windows 11 из-за изменений интерфейса, другие не видят необходимости менять исправно работающий компьютер, а третьи сталкиваются с аппаратными ограничениями: их процессоры или другие компоненты не соответствуют официальным требованиям Microsoft.

Полностью отказываться от Windows 10 пока необязательно. Microsoft предусмотрела программу расширенных обновлений безопасности Extended Security Updates (ESU), которая позволяет продолжать получать важные исправления после окончания обычной поддержки. Для домашних пользователей срок действия программы продлён до 12 октября 2027 года.

Однако простого наличия Windows 10 на компьютере недостаточно. Чтобы получать новые исправления, необходимо подключить ESU, использовать поддерживаемую редакцию системы и своевременно устанавливать обновления. Разберём, как это сделать, какие ограничения остаются и какие дополнительные меры помогут защитить компьютер.

Материал основан на официальной документации Microsoft о завершении поддержки Windows 10 и программе Extended Security Updates.

Почему пользователи продолжают работать с Windows 10

Windows 11 постепенно становится основной настольной операционной системой Microsoft, однако переход на неё устраивает далеко не всех. Windows 10 по-прежнему остаётся привычной и достаточно функциональной платформой для повседневной работы, игр, офисных приложений и специализированного программного обеспечения.

У некоторых пользователей есть и вполне практические причины не торопиться с обновлением. Например, старый компьютер может стабильно работать с Windows 10, но не соответствовать официальным требованиям Windows 11. В результате владелец оказывается перед выбором: менять исправное оборудование, устанавливать новую систему в обход ограничений или продолжать пользоваться знакомой платформой.

Среди причин, по которым пользователи сохраняют Windows 10, можно выделить:

Совместимость. Некоторые старые приложения, драйверы и периферийные устройства лучше работают в Windows 10.

Некоторые старые приложения, драйверы и периферийные устройства лучше работают в Windows 10. Аппаратные ограничения. Часть компьютеров не поддерживает необходимые для Windows 11 процессоры, TPM 2.0 или другие требования.

Часть компьютеров не поддерживает необходимые для Windows 11 процессоры, TPM 2.0 или другие требования. Привычный интерфейс. Пользователи не всегда хотят менять рабочую среду и осваивать новые элементы системы.

Пользователи не всегда хотят менять рабочую среду и осваивать новые элементы системы. Экономия. Если компьютер выполняет необходимые задачи, покупка нового оборудования может быть неоправданной.

Если компьютер выполняет необходимые задачи, покупка нового оборудования может быть неоправданной. Стабильность существующей конфигурации. В организациях переход на новую ОС может потребовать тестирования программ, драйверов и рабочих процессов.

При этом субъективные преимущества Windows 10 не отменяют необходимости получать исправления безопасности. Даже хорошо настроенный компьютер становится более уязвимым, если в операционной системе остаются известные ошибки, для которых больше не выпускаются исправления.

Поэтому продолжение использования Windows 10 имеет смысл только при наличии плана поддержки и защиты. Программа ESU как раз предоставляет дополнительное время для перехода на другую платформу или подготовки оборудования.

Что произошло с поддержкой Windows 10 14 октября 2025 года

14 октября 2025 года завершился стандартный жизненный цикл Windows 10. Это означает, что Microsoft прекратила обычную техническую поддержку системы, регулярное распространение обновлений функций и стандартный выпуск исправлений безопасности для большинства домашних и корпоративных редакций.

Важно понимать разницу между окончанием поддержки и прекращением работы операционной системы. Windows 10 не перестала запускаться 14 октября 2025 года, установленные приложения продолжили работать, а пользовательские файлы и настройки никуда не исчезли. Но без дополнительной программы поддержки система перестала получать обычные исправления безопасности.

Это создаёт серьёзный риск. Если после завершения поддержки обнаруживается новая уязвимость, владельцы неподдерживаемых компьютеров могут остаться без официального исправления. Злоумышленники способны использовать такие проблемы для заражения системы, кражи данных, повышения привилегий или получения доступа к корпоративной сети.

Microsoft рекомендует переходить на Windows 11, если компьютер соответствует требованиям. Для тех, кому требуется больше времени, предусмотрена программа ESU. Официальное описание вариантов перехода опубликовано на странице Windows 10 support has ended.

Что такое программа ESU и до какого срока она действует

ESU — сокращение от Extended Security Updates, то есть расширенные обновления безопасности. Это программа, позволяющая получать определённые исправления после завершения стандартного жизненного цикла продукта.

Подобная схема давно применяется в корпоративной среде. Организации могут продолжать использовать старые версии Windows, оплачивая дополнительную поддержку на определённый период. Для домашних пользователей Microsoft также предусмотрела отдельную программу ESU, благодаря которой владельцы подходящих компьютеров могут продлить получение исправлений без немедленного перехода на Windows 11.

Изначально потребительская программа была рассчитана на один дополнительный год, но впоследствии Microsoft продлила её. Теперь домашние устройства, подключённые к ESU, могут получать обновления безопасности до 12 октября 2027 года.

При этом ESU не возвращает Windows 10 полноценную стандартную поддержку. Программа предусматривает распространение критических и важных обновлений безопасности, определяемых Microsoft Security Response Center. Она не включает новые функции, обычные исправления ошибок, улучшения производительности и полноценную техническую поддержку по всем вопросам.

Таким образом, ESU следует рассматривать как временный механизм снижения рисков, а не как способ бессрочно продлить жизненный цикл Windows 10.

Подробные условия и варианты подключения опубликованы Microsoft на странице Windows 10 Consumer Extended Security Updates.

Кто может подключить бесплатные обновления ESU

Для потребительской программы ESU существуют определённые требования. В частности, устройство должно работать под управлением Windows 10 версии 22H2 и использовать одну из поддерживаемых редакций.

К основным требованиям относятся:

Windows 10 версии 22H2.

Поддерживаемая редакция Home, Pro, Pro Education или Pro for Workstations.

Установленные необходимые обновления системы и компоненты подготовки лицензирования, если они требуются.

Наличие прав администратора на компьютере.

Учётная запись Microsoft для регистрации устройства в программе.

Здесь важно не путать потребительскую ESU с корпоративной программой. Для организаций действуют отдельные условия лицензирования, а поддерживаемые редакции и сроки могут отличаться. Например, корпоративные версии Windows 10 Enterprise и Education обслуживаются по собственным правилам.

Также не следует считать, что любая установленная Windows 10 автоматически получает право на потребительскую ESU. В первую очередь нужно проверить редакцию и номер версии. Для этого можно нажать Win + R, ввести команду winver и посмотреть сведения в появившемся окне.

Как получить ESU бесплатно в Европейской экономической зоне

Условия потребительской программы зависят от региона. Для пользователей, находящихся в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), предусмотрен бесплатный вариант подключения ESU без необходимости оплачивать подписку или использовать баллы Microsoft Rewards.

Для регистрации потребуется учётная запись Microsoft. Важно отличать это условие от обязательного использования облачной синхронизации: региональные условия программы для ЕЭЗ предусматривают бесплатный доступ к расширенным обновлениям безопасности при выполнении требований регистрации.

За пределами ЕЭЗ Microsoft предлагает несколько способов подключения:

синхронизация настроек компьютера через облачные службы Microsoft;

обмен 1000 баллов Microsoft Rewards на регистрацию;

единовременная оплата 30 долларов США или эквивалента в местной валюте с учётом применимых налогов.

Конкретные варианты отображаются в интерфейсе регистрации и могут зависеть от региона и состояния устройства. Поэтому перед подключением стоит проверить актуальные условия на официальной странице Microsoft, а не полагаться на инструкции для другой страны.

Не рекомендуется менять регион Windows или использовать сомнительные способы обхода географических ограничений ради получения бесплатной регистрации. Такие действия могут привести к проблемам с учётной записью, лицензированием или доступностью отдельных сервисов. Лучше использовать официально предусмотренный для вашего региона вариант.

Пошаговая регистрация Windows 10 в программе ESU

Если компьютер соответствует требованиям, подключение выполняется через стандартные настройки Windows. Перед началом желательно установить доступные обновления, перезагрузить систему и убедиться, что используется версия 22H2.

Порядок действий следующий:

Откройте меню «Пуск» и перейдите в «Параметры». Выберите раздел «Обновление и безопасность». Откройте подраздел Windows Update. Проверьте наличие обновлений и установите доступные исправления. Найдите предложение зарегистрироваться в программе расширенных обновлений безопасности ESU. Нажмите кнопку регистрации и следуйте инструкциям на экране. При необходимости войдите в учётную запись Microsoft и выберите доступный для региона способ подключения. Дождитесь завершения регистрации и проверьте состояние ESU в Windows Update.

Если компьютер использует локальную учётную запись, для регистрации может потребоваться временно войти с учётной записью Microsoft. После подключения программы возможность использования локальной учётной записи зависит от действующих условий регистрации и синхронизации. Не стоит считать, что повторный переход на локальный профиль автоматически отменяет или гарантированно сохраняет ESU: проверяйте статус устройства в Windows Update.

Если предложение о регистрации не появляется, сначала проверьте версию системы, редакцию, наличие обновлений и соответствие региональным условиям. Также может потребоваться установка пакета подготовки лицензирования, если он указан в требованиях для конкретного устройства.

Как обновлять Windows 10 после подключения ESU

После успешной регистрации устройство продолжает получать доступные обновления через привычный механизм Windows Update. Пользователю не нужно каждый месяц вручную искать отдельные исправления, если служба обновлений работает нормально.

Для проверки откройте:

«Параметры». «Обновление и безопасность». Windows Update. Кнопку «Проверить наличие обновлений».

Если обновления доступны, установите их и перезагрузите компьютер, когда этого потребует система. Не стоит надолго откладывать установку исправлений безопасности: даже подключённое к ESU устройство остаётся уязвимым, пока необходимые обновления не установлены.

Другой способ — использовать Каталог Центра обновления Microsoft. Это официальный ресурс, позволяющий искать и скачивать отдельные пакеты обновлений. Он полезен в ситуациях, когда Windows Update работает нестабильно, обновление требуется установить вручную или необходимо получить пакет для нескольких компьютеров.

При ручной установке важно выбирать пакет, который соответствует версии, архитектуре и редакции операционной системы. Нельзя скачивать случайное обновление только потому, что в его названии указана Windows 10. Неподходящий пакет может не установиться или не решить имеющуюся проблему.

Ноябрьское обновление Windows 10: KB5131096

В ноябре 2026 года Microsoft выпустила очередное накопительное обновление безопасности Windows 10 — KB5131096. Оно предназначено для устройств, участвующих в программе ESU, и содержит исправления уязвимостей, а также устранение ряда известных проблем.

Для Windows 10 версии 22H2 обновление повышает номер сборки до 19045.7846. Для Windows 10 Enterprise LTSC 2021 соответствующая сборка — 19044.7846. Эти номера полезны при проверке того, установлено ли конкретное обновление, однако сами по себе не подтверждают регистрацию устройства в ESU.

В числе исправлений ноябрьского выпуска упоминались проблемы с добавлением принтеров Active Directory, подключениями Remote Desktop, обработкой подписей PowerShell, часовыми поясами и некоторыми USB-аудиоустройствами. Наличие исправлений зависит от применимой редакции и конфигурации системы.

После установки накопительного обновления рекомендуется проверить номер сборки командой winver, а также убедиться, что компьютер успешно перезагружается и необходимые устройства продолжают работать.

Для проверки конкретного пакета и его применимости используйте Microsoft Update Catalog и официальную документацию Microsoft по жизненному циклу Windows 10.

Отсутствие предложения о регистрации не обязательно означает, что компьютер не подходит для программы. Иногда причина заключается в устаревшей системе, неподходящей редакции или проблемах с компонентами обновления.

Проверку лучше проводить последовательно:

Откройте winver и убедитесь, что установлена версия 22H2.

Проверьте редакцию Windows в разделе «Параметры» — «Система» — «О системе».

Установите все доступные обновления и перезагрузите компьютер.

Проверьте наличие ошибок Windows Update.

Убедитесь, что используется учётная запись с правами администратора.

Проверьте региональные условия ESU и доступность регистрации для вашего устройства.

Если проблема сохраняется, можно проверить целостность системных файлов. Для этого откройте командную строку или Windows Terminal от имени администратора и выполните:

sfc /scannow

После завершения проверки при необходимости используйте DISM:

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Эти команды помогают обнаружить и восстановить повреждённые системные компоненты, но не заменяют регистрацию в ESU. Если устройство не соответствует требованиям программы, проверка системных файлов не сделает его автоматически подходящим.

Какие дополнительные меры помогут защитить Windows 10

Даже при подключённой ESU не стоит полагаться исключительно на обновления Microsoft. Они закрывают определённые уязвимости, но не защищают от всех способов заражения, фишинга, кражи паролей и ошибок пользователя.

Для повышения безопасности компьютера рекомендуется:

Использовать актуальный антивирус. Microsoft Defender продолжает обеспечивать базовую защиту, но необходимо следить за состоянием защитных компонентов и обновлением сигнатур.

Microsoft Defender продолжает обеспечивать базовую защиту, но необходимо следить за состоянием защитных компонентов и обновлением сигнатур. Включить брандмауэр. Не отключайте встроенный Windows Defender Firewall без веской причины. Для домашнего компьютера обычно достаточно стандартных правил.

Не отключайте встроенный Windows Defender Firewall без веской причины. Для домашнего компьютера обычно достаточно стандартных правил. Работать без прав администратора. Для повседневных задач лучше использовать обычную учётную запись, а повышенные привилегии предоставлять только при необходимости.

Для повседневных задач лучше использовать обычную учётную запись, а повышенные привилегии предоставлять только при необходимости. Обновлять браузеры. Браузер — один из основных каналов взаимодействия с интернетом, поэтому его обновления не менее важны, чем исправления ОС.

Браузер — один из основных каналов взаимодействия с интернетом, поэтому его обновления не менее важны, чем исправления ОС. Удалять ненужные программы. Старые приложения и плагины могут содержать уязвимости, особенно если давно не обновлялись.

Старые приложения и плагины могут содержать уязвимости, особенно если давно не обновлялись. Использовать сложные уникальные пароли. Для важных сервисов желательно включить многофакторную аутентификацию.

Для важных сервисов желательно включить многофакторную аутентификацию. Создавать резервные копии. Внешний диск или отдельное сетевое хранилище помогут восстановить данные после сбоя, заражения или аппаратной поломки.

Особенно важно регулярно создавать резервные копии документов, фотографий и рабочих файлов. Наличие антивируса не гарантирует защиту от программ-вымогателей, которые могут зашифровать данные на подключённых дисках и сетевых ресурсах.

Для резервного копирования желательно использовать несколько независимых копий, одну из которых хранить отключённой от компьютера. Такой подход снижает риск одновременной потери оригинальных данных и резервной копии.

Можно ли безопасно пользоваться Windows 10 после октября 2027 года

После 12 октября 2027 года потребительская программа ESU должна завершиться. Если Microsoft не объявит о новом продлении, домашние компьютеры перестанут получать предусмотренные этой программой обновления безопасности.

Это не означает, что Windows 10 в этот день перестанет запускаться или все приложения немедленно перестанут работать. Но с течением времени отсутствие исправлений будет увеличивать риск эксплуатации новых уязвимостей. Чем дольше система остаётся без поддержки, тем сложнее компенсировать этот риск дополнительными средствами защиты.

Для пользователей, которые не могут перейти на Windows 11, есть несколько альтернатив:

Продолжить использовать Windows 10 с ограничениями. Например, отключить компьютер от интернета или применять его для узкоспециализированных задач, не связанных с обработкой чувствительных данных.

Например, отключить компьютер от интернета или применять его для узкоспециализированных задач, не связанных с обработкой чувствительных данных. Установить Linux. Многие старые компьютеры могут продолжить работу с поддерживаемым дистрибутивом Linux. Это особенно актуально для офисных задач, веб-сёрфинга и мультимедиа.

Многие старые компьютеры могут продолжить работу с поддерживаемым дистрибутивом Linux. Это особенно актуально для офисных задач, веб-сёрфинга и мультимедиа. Перейти на Windows 11. Если оборудование соответствует требованиям, это наиболее прямой путь к поддерживаемой версии Windows.

Если оборудование соответствует требованиям, это наиболее прямой путь к поддерживаемой версии Windows. Обновить компьютер. Для критически важных рабочих процессов иногда разумнее заменить устаревшее оборудование, чем продолжать использовать неподдерживаемую ОС.

В отдельных случаях существуют и корпоративные варианты расширенной поддержки, однако они не являются автоматическим продолжением потребительской ESU и имеют собственные условия лицензирования. Подробности Microsoft публикует в документации Extended Security Updates FAQ.

Выводы

Windows 10 всё ещё можно использовать после окончания стандартной поддержки, но делать это без обновлений безопасности не рекомендуется. Программа ESU предоставляет владельцам подходящих домашних компьютеров дополнительное время: зарегистрированные устройства могут получать критические и важные исправления до 12 октября 2027 года.

Для подключения необходимо использовать поддерживаемую редакцию Windows 10 версии 22H2, выполнить требования регистрации и выбрать доступный в своём регионе способ участия. В Европейской экономической зоне предусмотрен бесплатный вариант подключения, тогда как в других регионах могут применяться синхронизация настроек, баллы Microsoft Rewards или единовременная оплата.

После регистрации важно регулярно устанавливать обновления через Windows Update или официальный каталог Microsoft, следить за состоянием антивируса и брандмауэра, обновлять браузеры и создавать резервные копии. ESU снижает риски, но не заменяет полноценную поддержку и не гарантирует защиту от всех угроз.

Поэтому 2027 год стоит рассматривать как срок, к которому желательно подготовить дальнейший переход на поддерживаемую операционную систему. Если компьютер не подходит для Windows 11, можно заранее оценить возможность установки Linux или обновления оборудования. Это позволит избежать ситуации, когда исправный компьютер внезапно становится проблемой из-за устаревшей системы.

FAQ: часто задаваемые вопросы

Можно ли продолжать пользоваться Windows 10 после 14 октября 2025 года?

Да. Операционная система продолжает работать, но стандартная поддержка завершена. Чтобы получать важные исправления безопасности, подходящий компьютер необходимо подключить к программе ESU.

До какого числа Windows 10 будет получать обновления ESU?

Потребительская программа расширенных обновлений безопасности действует до 12 октября 2027 года. После этой даты получение обновлений по программе для домашних пользователей должно прекратиться, если Microsoft не объявит о продлении.

Можно ли подключить ESU бесплатно?

Да, для пользователей в Европейской экономической зоне предусмотрен бесплатный вариант. В других регионах Microsoft предлагает синхронизацию настроек, обмен 1000 баллов Rewards или единовременную оплату 30 долларов США либо эквивалента в местной валюте.

Какая версия Windows 10 требуется для потребительской ESU?

Для потребительской программы требуется Windows 10 версии 22H2 и поддерживаемая редакция, например Home, Pro, Pro Education или Pro for Workstations. Для корпоративных редакций действуют отдельные условия.

Обязательно ли использовать учётную запись Microsoft?

Для регистрации устройства в потребительской программе ESU требуется учётная запись Microsoft. Если используется локальный профиль, система предложит войти в аккаунт при подключении программы. Возможность дальнейшего использования локального профиля следует проверять с учётом действующих условий регистрации.

Получает ли Windows 10 в рамках ESU новые функции?

Нет. Программа предназначена для предоставления критических и важных обновлений безопасности. Она не включает новые функции, обычные улучшения системы и полноценную техническую поддержку.

Можно ли установить обновления ESU вручную?

Да. Для этого существует официальный Microsoft Update Catalog. Необходимо выбрать пакет, соответствующий версии и архитектуре Windows, а также убедиться, что устройство имеет право получать соответствующие обновления.

Защитит ли ESU компьютер от вирусов и программ-вымогателей?

ESU закрывает определённые уязвимости операционной системы, но не гарантирует защиту от всех угроз. Необходимо использовать антивирус, брандмауэр, обновлять приложения, осторожно открывать вложения и регулярно создавать резервные копии.

Можно ли перейти с Windows 10 на Windows 11 после подключения ESU?

Да. Регистрация в ESU не блокирует обновление до Windows 11. Если компьютер соответствует аппаратным требованиям, пользователь может перейти на новую систему в любое время.

Что делать, если компьютер не поддерживает Windows 11?

До окончания ESU можно продолжать получать обновления безопасности. Затем стоит рассмотреть замену оборудования, переход на поддерживаемый дистрибутив Linux или использование Windows 10 в изолированной среде без доступа к критически важным данным.

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