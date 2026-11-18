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Mozilla перешла от публикации исследований к необычной публичной кампании против практик Microsoft, связанных с продвижением браузера Edge в Windows. Во время конференции Microsoft Ignite, проходящей в Сан-Франциско, компания организовала рекламную акцию в районе выставочного центра Moscone Center и открыла настоящую телефонную линию для жалоб пользователей.

Позвонив по номеру 1-855-25-FIREFOX, владельцы компьютеров с Windows могут оставить голосовое сообщение и рассказать, как действия операционной системы мешают им пользоваться выбранным браузером. Mozilla намеренно оформила кампанию в стиле рекламы юридических фирм, которые предлагают помощь пострадавшим от недобросовестных действий компаний. Идея проста: если Microsoft продолжает игнорировать проблему, о ней следует громче говорить непосредственно во время крупнейшего мероприятия самой корпорации.

За рекламной акцией стоит более серьёзный конфликт, чем обычная борьба Firefox и Edge за аудиторию. Mozilla утверждает, что отдельные компоненты Windows продолжают открывать веб-ссылки в браузере Microsoft даже после того, как пользователь назначил другой браузер основным. Компания также указывает на различия между поведением Windows в Европейской экономической зоне и в других регионах.

О запуске кампании Mozilla сообщила 17 ноября 2026 года в официальном блоге. Подробности опубликованы в материале Has Microsoft wronged you? Firefox opens a complaints line at Microsoft Ignite.

Зачем Mozilla понадобилась телефонная линия

На первый взгляд открытие горячей линии для жалоб на браузер может показаться рекламным трюком. Однако Mozilla использует её как инструмент публичного давления на Microsoft. Компания утверждает, что уже пыталась решить проблему напрямую: передала Microsoft результаты независимого исследования и обсудила выявленные практики до того, как вынесла конфликт в публичное пространство.

По словам Mozilla, за прошедшее после этих обсуждений время существенных изменений, которых добивалась организация, не последовало. Поэтому компания решила привлечь внимание к проблеме непосредственно во время Microsoft Ignite — конференции, на которой Microsoft рассказывает о будущем своих продуктов и платформ, включая Windows.

Рекламная кампания разместилась на улицах рядом с Moscone Center. Её оформление напоминает объявления адвокатов, предлагающих обратиться за помощью людям, пострадавшим от действий крупных компаний. Вместо традиционной рекламы Firefox Mozilla предлагает пользователям рассказать о собственном опыте взаимодействия с Windows и Microsoft Edge.

Телефонная линия действительно работает: по номеру 1-855-25-FIREFOX можно оставить записанное сообщение. Mozilla призывает пользователей описывать случаи, когда Windows открывает ссылки в Edge вопреки их предпочтениям, а также другие ситуации, в которых настройки браузера не соблюдаются.

При этом важно понимать назначение инициативы. Это не техническая служба поддержки, не канал для восстановления настроек Windows и не юридическая консультация. Горячая линия предназначена для сбора пользовательских историй и привлечения внимания к вопросу свободы выбора браузера.

Исследование Over The Edge 2.0: в чём Mozilla обвиняет Microsoft

Нынешняя кампания продолжает работу, начатую в июле 2026 года, когда Mozilla опубликовала исследование Over The Edge 2.0. Это вторая независимая работа специалистов по манипулятивному дизайну интерфейсов, посвящённая тому, как Windows, Edge, Bing и Copilot влияют на выбор браузера пользователями.

В исследовании участвовали специалисты по так называемым deceptive design patterns — приёмам проектирования интерфейсов, которые могут подталкивать человека к определённому действию, затруднять отказ от предложения или создавать впечатление, что альтернативы нет. Среди авторов исследования Mozilla называет доктора Гарри Бриннулла (Harry Brignull) и Cennydd Bowles.

Суть претензий заключается в том, что установка браузера по умолчанию не всегда означает, что все компоненты Windows будут использовать именно его. Пользователь может выбрать Firefox, Chrome или другой браузер, но отдельные системные функции продолжают обращаться к Edge.

Mozilla выделяет несколько конкретных примеров:

Поиск Windows и виджеты. Ссылки, открываемые из Windows Search и Windows Widgets, в ряде регионов запускаются в Microsoft Edge, даже если пользователь установил другой браузер по умолчанию.

Ссылки, открываемые из Windows Search и Windows Widgets, в ряде регионов запускаются в Microsoft Edge, даже если пользователь установил другой браузер по умолчанию. Файлы PDF. Даже после выбора альтернативного браузера Windows может сохранять Edge в качестве приложения по умолчанию для распространённых типов файлов, включая PDF.

Даже после выбора альтернативного браузера Windows может сохранять Edge в качестве приложения по умолчанию для распространённых типов файлов, включая PDF. Windows Backup. При восстановлении компьютера из резервной копии система, по утверждению Mozilla, пытается незаметно вернуть Edge в качестве браузера по умолчанию.

При восстановлении компьютера из резервной копии система, по утверждению Mozilla, пытается незаметно вернуть Edge в качестве браузера по умолчанию. Copilot. Ссылки на веб-страницы, открываемые через помощника Microsoft, направляются в браузерную среду Edge, а не в выбранный пользователем браузер. Mozilla сообщает, что наблюдала такое поведение во всех проверенных регионах, включая Европу.

Эти примеры относятся к разным механизмам Windows. Важно не смешивать их с обычной установкой браузера по умолчанию: проблема заключается не обязательно в том, что Windows полностью сбрасывает выбор пользователя, а в том, что отдельные системные компоненты могут использовать собственные способы открытия ссылок и обработки файлов.

Именно поэтому ситуация может выглядеть противоречиво. Пользователь выбирает Firefox основным браузером, проверяет настройки и видит, что всё установлено правильно. Но после нажатия ссылки в системном поиске или другом компоненте Windows всё равно запускается Edge.

С материалами исследования можно ознакомиться на официальных ресурсах Mozilla: сайт Mozilla и объявление о кампании с изложением основных выводов Over The Edge 2.0.

Почему в Европе Windows ведёт себя иначе

Одна из наиболее интересных претензий Mozilla касается региональных различий в Windows. Организация утверждает, что Microsoft уже реализовала более справедливые механизмы выбора браузера для пользователей Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Причиной изменений стало действие европейского Закона о цифровых рынках — Digital Markets Act (DMA).

DMA устанавливает дополнительные требования к крупнейшим цифровым платформам, которые Европейская комиссия относит к так называемым gatekeepers — компаниям, контролирующим важные цифровые сервисы и посреднические платформы. Одно из направлений регулирования связано с тем, чтобы пользователи могли свободнее выбирать приложения и сервисы, а доминирующие платформы не использовали своё положение для необоснованного ограничения конкуренции.

Mozilla обращает внимание на то, что Microsoft уже продемонстрировала техническую возможность изменить поведение Windows в соответствии с требованиями к выбору браузера. По утверждению организации, в ЕЭЗ некоторые системные компоненты стали лучше учитывать предпочтения пользователя, тогда как в США, Великобритании, Индии и других регионах сохраняются спорные механизмы.

Получается своеобразная ситуация: одна и та же операционная система может вести себя по-разному в зависимости от региона. Mozilla считает, что пользователи за пределами ЕЭЗ не должны получать менее удобный вариант Windows только потому, что на них не распространяются те же регуляторные требования.

Организация отдельно подчёркивает, что даже в Европе проблема решена не полностью. В частности, поведение Copilot при открытии веб-ссылок, по результатам проверок Mozilla, продолжает направлять пользователей в Edge. Поэтому требования организации не ограничиваются распространением европейских настроек на другие страны.

Mozilla хочет, чтобы Microsoft:

предоставила всем пользователям Windows более справедливые механизмы выбора браузера, уже реализованные для европейского рынка;

перестала использовать системные компоненты для обхода предпочтений пользователя;

устранила оставшиеся исключения, в том числе связанные с открытием ссылок через Copilot;

обеспечила единообразное уважение к настройкам браузера по умолчанию независимо от страны.

Таким образом, Mozilla не требует запретить Edge или убрать его из Windows. Компания выступает против того, чтобы Microsoft использовала контроль над операционной системой для продвижения собственного браузера в ситуациях, когда пользователь уже сделал другой выбор.

Что такое Digital Markets Act и почему он важен для браузеров

Закон о цифровых рынках (DMA) — один из ключевых инструментов Европейского союза по регулированию крупнейших цифровых платформ. Его задача заключается в создании более конкурентной среды, где пользователи и сторонние разработчики не оказываются полностью зависимыми от решений нескольких технологических корпораций.

Для браузеров это особенно актуально. Операционная система контролирует множество точек входа в интернет: поиск, виджеты, системные уведомления, встроенных помощников и обработку файлов. Если все эти компоненты автоматически используют браузер разработчика ОС, конкурирующим продуктам становится сложнее получить равные условия.

Например, человек может установить Firefox из-за его настроек конфиденциальности, расширений или привычного интерфейса. Но если ссылки из системного поиска открываются в Edge, пользователь регулярно сталкивается с браузером Microsoft независимо от своего решения.

На практике такие действия не обязательно полностью блокируют конкурентов. Пользователь всё ещё может запускать Firefox вручную, открывать в нём сайты и устанавливать его браузером по умолчанию. Однако дополнительные действия и несогласованное поведение системных компонентов способны постепенно подталкивать аудиторию к Edge.

Европейский DMA важен именно потому, что рассматривает подобные механизмы не только как вопрос удобства интерфейса, но и как потенциальную проблему конкуренции на цифровых рынках.

Официальную информацию о законодательстве можно найти на сайте Европейской комиссии, посвящённом Digital Markets Act. Там публикуются сведения о требованиях к крупным цифровым платформам, решениях регулятора и применении закона.

Почему спор касается не только Firefox и Edge

Mozilla является разработчиком Firefox и, безусловно, заинтересована в том, чтобы пользователи Windows могли свободно выбирать альтернативный браузер. Поэтому её заявления необходимо рассматривать с учётом коммерческой конкуренции между компаниями.

Однако сама проблема выходит за пределы противостояния двух браузеров. Аналогичные вопросы могут возникать у любого разработчика, который конкурирует с приложениями, встроенными в операционную систему. Если платформа предоставляет собственному продукту особые условия доступа к пользователю, сторонним приложениям приходится конкурировать не только по качеству, но и с преимуществами, заложенными на уровне ОС.

Это касается не только браузеров. Похожие споры в разные годы возникали вокруг поисковых систем, медиаплееров, облачных сервисов, приложений для обмена сообщениями и магазинов программного обеспечения.

При этом нельзя утверждать, что любое открытие ссылки в Edge автоматически является нарушением закона. Microsoft может интегрировать собственный браузер в отдельные функции Windows, если это соответствует назначению компонента и применимым правилам. Спор заключается в том, где проходит граница между интеграцией системного продукта и ограничением осознанного выбора пользователя.

Именно поэтому важны не только заявления Mozilla, но и проверяемые технические примеры, независимые исследования и позиция регулирующих органов. Вопрос должен решаться на основании конкретного поведения системы, а не исключительно маркетинговых аргументов конкурирующих компаний.

Как пользователю Windows сохранить выбранный браузер

Пока спор между Mozilla и Microsoft продолжается, пользователи могут самостоятельно проверить основные настройки Windows. Это не гарантирует, что все системные компоненты будут использовать выбранный браузер, но позволяет избежать наиболее распространённых проблем с назначением приложений по умолчанию.

В Windows 11 можно выполнить следующие действия:

Открыть «Параметры» и перейти в раздел «Приложения». Выбрать пункт «Приложения по умолчанию». Найти установленный браузер, например Firefox или Chrome. Проверить назначение приложения для протоколов HTTP и HTTPS. При необходимости отдельно проверить ассоциации файлов HTML, HTM и PDF. Убедиться, что после обновления или восстановления системы настройки не изменились.

Названия отдельных пунктов могут отличаться в зависимости от версии Windows и установленных обновлений. В Windows 10 интерфейс настройки приложений по умолчанию организован несколько иначе, но общий принцип остаётся тем же.

Если ссылка из системного поиска или другого встроенного компонента всё равно открывается в Edge, это не обязательно означает, что основной браузер настроен неправильно. Возможно, соответствующая функция использует специальный механизм запуска Microsoft Edge, который не следует стандартным ассоциациям HTTP и HTTPS.

Не рекомендуется устанавливать сомнительные программы, обещающие полностью перенаправить все системные ссылки, без проверки их происхождения и безопасности. Такие инструменты могут вмешиваться в системные настройки и перестать работать после очередного обновления Windows.

Что может изменить кампания Mozilla

Открытие горячей линии вряд ли само по себе заставит Microsoft немедленно изменить Windows. Однако кампания решает несколько задач. Во-первых, Mozilla получает возможность собрать реальные истории пользователей, которые сталкиваются с несогласованным поведением системных компонентов. Во-вторых, рекламная акция переносит обсуждение из технических блогов и профессиональных сообществ в публичное пространство непосредственно рядом с мероприятием Microsoft.

Кроме того, кампания помогает Mozilla связать отдельные случаи с более широкой проблемой цифрового выбора. Пользователь может не знать, почему ссылка открылась в Edge, и воспринимать это как обычное поведение Windows. Но когда подобные ситуации повторяются у большого числа людей, они становятся предметом общественного и регуляторного обсуждения.

Результат будет зависеть от того, последуют ли за кампанией конкретные изменения. Например, Microsoft могла бы распространить на другие регионы механизмы выбора браузера, уже доступные в ЕЭЗ, и обеспечить корректную работу ссылок из системных функций с браузером, который выбрал пользователь.

Пока компания не представила публичного ответа на новые требования Mozilla в рамках этой кампании. Поэтому говорить о достигнутом соглашении или скором изменении Windows преждевременно.

Выводы

Mozilla открыла настоящую телефонную линию 1-855-25-FIREFOX, чтобы пользователи Windows могли сообщать о случаях, когда системные функции направляют их в Microsoft Edge вопреки выбранному браузеру по умолчанию. Кампания проходит во время Microsoft Ignite в Сан-Франциско и продолжает спор, который Mozilla ведёт с Microsoft на основании исследования Over The Edge 2.0.

Главные претензии касаются Windows Search, Widgets, обработки PDF, восстановления настроек через Windows Backup и интеграции Copilot. Mozilla утверждает, что Microsoft уже реализовала более справедливые механизмы выбора браузера в Европейской экономической зоне благодаря требованиям DMA, но не распространила все изменения на другие регионы.

При этом необходимо учитывать, что Mozilla — непосредственный конкурент Microsoft на рынке браузеров. Её заявления представляют позицию заинтересованной стороны, хотя в основе кампании лежат конкретные примеры поведения Windows и независимое исследование специалистов по манипулятивному дизайну.

Главный вопрос заключается не в том, должен ли Edge оставаться частью Windows. Пользователь вправе предпочитать браузер Microsoft, Firefox, Chrome или любой другой продукт. Важно, чтобы операционная система последовательно соблюдала этот выбор, а встроенные функции не обходили настройки без понятного объяснения.

Если Microsoft распространит более открытые механизмы на все регионы, это станет положительным шагом не только для Mozilla, но и для пользователей Windows в целом. Пока же телефонная линия Firefox остаётся способом привлечь внимание к проблеме и показать Microsoft, что вопрос выбора браузера не ограничивается спором между двумя компаниями.

Часто задаваемые вопросы

1 Какой номер горячей линии Mozilla против Microsoft Edge? Номер телефона — 1-855-25-FIREFOX. Пользователи могут позвонить и оставить записанное сообщение о проблемах с выбором браузера в Windows. 2 Зачем Mozilla открыла горячую линию? Компания собирает жалобы пользователей на ситуации, когда компоненты Windows открывают ссылки в Microsoft Edge, несмотря на выбор другого браузера по умолчанию. Инициатива также призвана привлечь внимание к проблеме во время конференции Microsoft Ignite. 3 Что такое исследование Over The Edge 2.0? Это независимое исследование, опубликованное Mozilla в июле 2026 года. Оно посвящено интерфейсным решениям Windows, Edge, Bing и Copilot, которые, по выводам авторов, могут подталкивать пользователей к браузеру Microsoft и затруднять использование альтернатив. 4 Почему Windows открывает ссылки в Edge, хотя установлен Firefox или Chrome? Некоторые системные компоненты Windows могут использовать специальные механизмы запуска Edge и не учитывать стандартный браузер по умолчанию. Mozilla приводит в качестве примеров Windows Search, Widgets и Copilot. 5 Влияет ли Digital Markets Act на выбор браузера? Да. Европейский закон о цифровых рынках устанавливает требования к крупнейшим цифровым платформам, в том числе в отношении выбора приложений и конкуренции. Mozilla утверждает, что благодаря DMA Microsoft реализовала более удобные механизмы выбора браузера для пользователей Европейской экономической зоны. 6 Работает ли горячая линия Mozilla как техническая поддержка? Нет. Это часть публичной кампании по сбору пользовательских историй. Линия не предназначена для ремонта Windows, настройки браузеров или решения индивидуальных технических проблем. 7 Требует ли Mozilla удалить Microsoft Edge из Windows? Нет. Mozilla выступает за соблюдение выбора пользователя, а не за удаление Edge. Компания хочет, чтобы системные компоненты открывали ссылки в назначенном пользователем браузере и не обходили соответствующие настройки. 8 Изменила ли Microsoft Windows после публикации исследования? По заявлению Mozilla от 17 ноября 2026 года, существенных изменений, которых организация добивалась, не последовало. Microsoft пока не объявила о выполнении требований Mozilla в рамках новой кампании. 9 Можно ли самостоятельно назначить Firefox браузером по умолчанию в Windows? Да. Это можно сделать в разделе «Параметры» → «Приложения» → «Приложения по умолчанию». Однако отдельные встроенные компоненты Windows могут продолжать открывать ссылки через Edge, даже если стандартные ассоциации HTTP и HTTPS настроены на Firefox.

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