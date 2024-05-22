Microsoft делает ставку на ПК Copilot Plus с функциями искусственного интеллекта

22.05.2024

Быстрое развитие аппаратного обеспечения искусственного интеллекта означает, что скоро будет сложно сказать, какие процессоры что могут делать. Надеясь избежать путаницы, Microsoft упрощает задачу с помощью своих новых компьютеров Copilot Plus. Обнаружив любой ноутбук с Windows под этим брендом, вы сразу узнаете, что в нем есть компоненты с поддержкой искусственного интеллекта.

Если говорить о технической стороне, новые мобильные чипы оснащены NPU (нейронным процессором). В отличие от CPU (центрального процессора) и GPU (графического процессора), NPU специально разработаны для обработки рабочих нагрузок ИИ, переводя их в автономный режим и за пределы облака.

Однако для ПК Copilot Plus требуется нечто большее, чем просто NPU, поскольку Microsoft требует полной спецификации. Как и в случае с двумя новыми моделями Surface, подтвержденным партнерам, таким как Acer, Asus, Dell, HP и Lenovo, требуется как минимум 256 ГБ SSD и 16 ГБ ОЗУ в совместимых ноутбуках. Несмотря на недавнее продвижение Microsoft на устройствах Windows на базе Arm, вы не будете привязаны к какому-либо конкретному бренду, поскольку и AMD, и Intel будут предлагать одни и те же функции. Тем не менее, как сообщается, модели Arm будут обеспечивать до 15 часов просмотра веб-страниц благодаря своей эффективности.

Учитывая, что Windows 11 будет использовать до 40 моделей искусственного интеллекта, а ее помощник Copilot вскоре сможет получить доступ к чату OpenAI GPT-4o, эта технология открывает целый ряд новых возможностей. Мы все еще находимся на ранней стадии, поэтому сложно точно сказать, как ИИ может вам помочь. Однако новая версия будет сосредоточена на Live Captions для расшифровки встреч, переводе для преодоления разрыва между языками и флагманской функции, получившей название «Recall».

Как следует из названия, Recall использует AI Explorer от Microsoft, чтобы запоминать все, что вы делаете, от веб-сайтов, которые вы посещаете, до встреч, которые вы просматриваете, фотографий, которые вы просматриваете, и задач, которые вы выполнили. Выполнение «Воспоминания» откроет временную шкалу всего, что вы сделали, представив вам снимок этого конкретного момента. Это не так уж и далеко от временной шкалы в Windows 10, но гораздо более продвинуто.

Как бывший эксперт по конфиденциальности, я чувствую, что это вызывает некоторые опасения. Отзыв — это локальная функция, и только вы должны иметь доступ к таким подробным и конфиденциальным данным. Однако ваш компьютер подключается к Интернету, что открывает уязвимости и потенциальные эксплойты. Microsoft необходимо внимательно следить за исправлениями безопасности, чтобы держать это под контролем, но в последнее время у нее не лучший послужной список с функциональными обновлениями. Что же произойдет в тот день, когда Windows 11 встретит свой конец, как вскоре наступит и Windows 10? Как всегда, это битва между удобством и конфиденциальностью, и только вы можете решить, кто победит.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла и исполнительный директор Windows Юсуф Мехди говорят, что первая волна компьютеров Copilot выйдет 18 июня исключительно с процессорами Qualcomm на базе Arm. Вскоре за ними последуют и другие бренды.

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