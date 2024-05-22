Видеокарта Palit GameRock сочетает в себе воздушное и жидкостное охлаждение

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22.05.2024

Palit готовит видеокарту с гибридным охлаждением на основе серии GameRock. Идея состоит в том, чтобы объединить преимущества воздушного и жидкостного охладителей, чтобы предложить единое оптимальное решение.

Palit анонсировала свой новый дизайн через X, обещая большие успехи Computex. Впервые в серии GameRock, это решение для охлаждения объединяет воздушную и жидкостную системы охлаждения в одну, при этом циркуляционные трубы и радиаторы соприкасаются с ядром графического процессора. Теоретически это должно улучшить эффективность охлаждения, обеспечивая при этом резервирование на случай, если насос или вентиляторы перестанут работать.

Хотя производители видеокарт редко используют эту систему из-за ее сложной конструкции, мы уже не первый раз видим эту концепцию охлаждения на графическом процессоре или процессоре, если уж на то пошло. Даже в сегменте ноутбуков есть своя доля гибридных решений от таких компаний, как XMG и ее игровой ноутбук, которые можно объединить с внешним контуром жидкостного охлаждения Oasis. Последней настольной видеокартой, которая могла похвастаться подобным кулером, была Asus ROG Poseidon GTX 980 – тогда, когда графические процессоры не требовали кредита. Итак, насколько мы можем судить, это первая игра на графическом процессоре RTX 4000.

За исключением системы жидкостного охлаждения, снаружи эта новинка напоминает обычную видеокарту GameRock с великолепным эффектом светящегося камня. Модель Palit имеет ширину около 3,5 слотов, а это означает, что карты с исключительно жидкостным охлаждением по-прежнему имеют преимущество в размере. Еще одним преимуществом этого подхода является потенциальное охлаждение других компонентов, таких как видеопамять и системы подачи питания, которые часто игнорируются в моделях с жидкостным охлаждением.

Не вызывает сомнений то, что мы рады видеть, как бренды пробуют новый дизайн вместо того, чтобы останавливаться на том, что достаточно хорошо. Palit планирует опубликовать дополнительную информацию – возможно, включая дату выпуска – через две недели во время выставки Computex.

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