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Процессоры Intel Arrow Lake будут поддерживать абсурдное количество USB-портов

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04.07.2024
Процессоры Intel Arrow Lake будут поддерживать абсурдное количество USB-портов

Хотя кэш, тактовая частота и ядра могут быть самыми захватывающими характеристиками любого ЦП, способность процессора поддерживать широкий спектр периферийных устройств остается важной. Поскольку Intel планирует выпустить свои чипы Arrow Lake в конце этого года, у нас теперь есть возможность заглянуть в их возможности. Достаточно сказать, что и настольные, и мобильные версии серии Core Ultra 200 выглядят напичканными USB.

Иерархия лучших процессоров может кардинально измениться в этом году, когда на рынок выйдут процессоры Arrow Lake и Zen 5. Дата выпуска серии Core Ultra 200 от Intel на несколько месяцев позже, чем у чипов AMD Ryzen 9000. Однако поддержка Thunderbolt 4 в сочетании с количеством USB может заставить некоторых продвинутых пользователей присоединиться к Team Blue.

КОНФИГУРАЦИИ INTEL ARROW LAKE И LUNAR LAKE IO. PCIE И USB.

ARL-S / ARL-HX / ARL-H / LNL

ДА, ЕДИНСТВЕННОЕ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ARL-HX И ARL-S — ЭТО ОДНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ USB2. PIC.TWITTER.COM/EVRUOWXINS

 

— Джейкин (@jaykihn0) 1 июля 2024 г.

 

Пользователь X jaykihn0 якобы получил информацию, касающуюся ввода-вывода для мобильных и настольных версий Arrow Lake, а также Lunar Lake. Если их источники верны, серия Intel Core Ultra 200 будет поддерживать 23-24 USB и может похвастаться большой пропускной способностью PCIe.

ARL-SARL-HXARL-HLNL
SoC (система на кристалле)PCIe 5.0 (x16)PCIe 5.0 (x16)PCIe 4.0 (x12)UFS 1 (x2)
PCIe 4.0 / GBE (x1)
PCIe 4.0 (x3)
PCIe 5.0 (x4)
USB 3.2 Gen2x1 (x2)
USB 2.0 (x6)
USB 3.0 (x2)
IOE (расширитель ввода/вывода)PCIe 5.0 (x4)
PCIe 4.0 (x4)		PCIe 5.0 (x4)
PCIe 4.0 (x4)		PCIe 5.0 (x8) (только x8)
PCIe 4.0 (x8) (x4/x4)		Н/Д
PCH (Концентратор контроллера платформы)PCIe 4.0 (x14)
PCIe 4.0 / SATA (x7)
PCIe 4.0 / GBE (x2)
PCIe 4.0 / SATA / GBE (x1)
USB 2.0 (x13)
USB 3.0 (x10)		PCIe 4.0 (x14)
PCIe 4.0 / SATA (x7)
PCIe 4.0 / GBE (x2)
PCIe 4.0 / SATA / GBE (x1)
USB 2.0 (x14)
USB 3.0 (x10)		USB 2.0 (x10)
USB 3.0 (x2)		Н/Д
Отказ от ответственности: Содержание основано на слухах и предполагаемых утечках и может быть изменено.

 

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ARL-S (настольный) и ARL-HX (мобильный) являются практически зеркалами друг друга, причем последний отличается одним USB 2.0. Однако важно отметить, что это как раз то, на что Arrow Lake способен независимо. Когда на сцену выйдут материнские платы Socket LGA 1851 с чипсетами серии 800, можно ожидать появления дополнительных и более быстрых портов USB в дополнение к Thunderbolt 4. Фактически, мы уже имели представление об их возможностях в предыдущей утечке.

Для получения дополнительной информации об Intel Arrow Lake ознакомьтесь с последними слухами о количестве ядер ARL-HX. Однако нам особенно интересно узнать, как работает его интегрированная графика Xe2, учитывая шумиху, которую она вызвала на Computex в начале этого года.

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Тэги: , , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT
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