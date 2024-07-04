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Пользователи Steam переходят на видеокарты Nvidia RTX 4060

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04.07.2024
Пользователи Steam переходят на видеокарты Nvidia RTX 4060

Результаты опроса Steam Hardware & Software Survey за июнь 2024 года, и все это будет в Milhouse для RTX 4060. Хотя видеокарта класса 60 все еще далека от того, чтобы узурпировать действующего чемпиона, она одна из немногих, которая наслаждается здоровым ростом своей пользовательской базы по сравнению с широко распространенным спадом в других местах. Фактически, это может быть началом ее восхождения на вершину, следуя по стопам ее предшественников.

Мы считаем, что RTX 4060 входит в число лучших видеокарт на рынке, несмотря на свои недостатки. Отбросив наши похвалы, ее популярность, без сомнения, отчасти обусловлена ​​ее низкой ценой в £289 ($299). Однако в неожиданном повороте событий настольная версия бюджетного предложения Lovelace от Nvidia не является тем, что в основном обеспечивает ее распространение среди пользователей Steam. Вместо этого эта честь принадлежит графическому процессору RTX 4060 Laptop.

Пользователи Steam переходят на видеокарты Nvidia RTX 4060

 

Разрыв между каждой версией RTX 4060 составляет всего 0,56%, но в этой таблице лидеров важен каждый процентный пункт. Если говорить точнее, RTX 4060 (настольный компьютер) может похвастаться долей в 3,02% от всех пользователей Steam, в то время как RTX 4060 Laptop одерживает победу с 3,58%. Это делает их первой и второй по популярности графическими моделями серии RTX 40, а также № 9 и № 3 в общем зачете по отдельности.

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Несмотря на популярность этих видеокарт, им еще предстоит преодолеть немалый холм, прежде чем они свергнут RTX 3060 с ее долей в 5,66%. Однако, как и день, мы уверены, что RTX 4060 в конечном итоге окажется на вершине списка. Вероятно, мы увидим еще больше сейсмических движений, когда появятся видеокарты серии RTX 50, поскольку пользователи перейдут на это поколение или приобретут модели текущего поколения со скидкой.

В то время как Nvidia продолжает добиваться успеха среди геймеров со своими картами GeForce, AMD, похоже, все еще пытается встряхнуть ситуацию. Radeon RX 7900 XTX остается единственным названным примером линейки RDNA 3 в обзоре оборудования и программного обеспечения Steam. Для контекста, флагман Team Red может похвастаться долей в 0,37%, в то время как остальная часть серии Radeon RX 7000 не может захватить даже 0,16%.

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