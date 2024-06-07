Новый блок питания MSI очаровывает прикосновением Midas

Научиться мудрости так же невозможно, как научиться быть красивым (Г. Шоу).

07.06.2024

MSI представила высококачественный блок питания ATX для игровых ПК, отличающийся высочайшей эффективностью и фантастическим дизайном. Эта электростанция должна обеспечивать всю энергию, необходимую для работы новейших графических процессоров на пределе своих возможностей.

В MEG Ai1600T PCIe5 есть все, что может понадобиться игровой машине: два кабеля питания 12 В-2×6 для лучших видеокарт Nvidia, а также девять 8-контактных разъемов для процессоров и обычных 6+2-контактных графических процессоров. Чтобы избежать риска возгорания из-за неправильного подключения кабеля, MSI поставляет в комплект специальные кабельные разъемы с окрашенными в желтый цвет штыревыми разъемами. Благодаря этому простому решению вы можете быть уверены, что ваш кабель 12 В-2×6 полностью подключен к сети в тот момент, когда желтый бит исчезнет.

Более того, эта мощность не используется волей-неволей, поскольку MEG Ai1600T имеет высший сертификат 80 Plus Titanium, то есть эффективность 96% при нагрузке 50%. Это означает, что большая часть энергии направляется на оборудование, а не тратится в виде тепла. Кстати, похоже, что само шасси будет использоваться в качестве радиатора для улучшения охлаждения устройства.

Чтобы обеспечить привлекательный стиль, MSI установила привлекательную панель RGB, закрывающую половину стороны блока питания. Но это не все. Верхняя часть этого блока питания покрыта золотой клеткой для защиты вентилятора с окрашенным в золотой цвет треугольником, придающим ему премиальный вид. Довольно кричаще, если вы спросите меня.

MEG Ai1600T также оснащен разъемом Type-C наряду с 8-контактными разъемами, которые, вероятно, используются для мониторинга и управления RGB. Наконец, MSI заявляет об оптимизированной коррекции коэффициента мощности благодаря чередующейся конфигурации PFC с использованием высококачественных материалов — SiC MOSFET.

MSI заявляет, что выпустит модель позднее в этом году по цене 500 долларов. Неудивительно, учитывая мощь и окружающие ее возможности.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

оценок, среднее:из 5) Загрузка... Загрузка...