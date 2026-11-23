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Git-bug, распределенный Git-трекер проблем, который позволяет разработчикам управлять ошибками и неполадками непосредственно в своих репозиториях, не полагаясь на централизованный сервис, выпустил версию 0.12.

Самое большое изменение — это существенная переработка системы кэширования. Раньше git-bug использовал блокировку на уровне репозитория, что не позволяло нескольким процессам одновременно обращаться к одному и тому же репозиторию. Это ограничение было снято, что позволило разработчикам оставлять терминал или веб-интерфейс открытыми при выполнении дополнительных команд git-bug без конфликтов блокировки.

Теперь кэш может обнаруживать изменения, внесенные вне git-bug, в том числе при отправке и получении данных через Git, а также при выполнении операций другими процессами, поскольку эти изменения автоматически отражаются в терминале и веб-интерфейсе. Для повышения эффективности кэш перестраивает только устаревшие данные, а не обрабатывает все заново.

Еще одно изменение — замена прежнего поискового индекса Bleve и отдельных файлов с выдержками из статей на единую базу данных SQLite с использованием полнотекстового поиска FTS5. Это не только упрощает внутреннюю архитектуру, но и устраняет прежнее ограничение, согласно которому результаты полнотекстового поиска ограничивались 10 совпадениями.

Интеграция с Git также улучшилась: в версии 0.12 появился дополнительный встроенный транспорт Git для операций push и pull. Пользователи могут включить его с помощью git config git-bug.git-transport git . После включения git-bug использует установленный в системе исполняемый файл Git для взаимодействия с удаленными репозиториями. Реализация go-git остается по умолчанию.

В этом релизе также представлена новая библиотека Go под названием gitconfig для чтения и изменения файлов конфигурации Git. Она поддерживает такие функции Git, как include и includeIf, корректно обрабатывает области конфигурации и сохраняет комментарии и форматирование при внесении изменений.

Что касается пользовательского интерфейса, то теперь при перезагрузке страницы веб-интерфейс сохраняет незавершенные задачи и черновики комментариев. При неудачном сохранении введенный текст и выбранные метки сохраняются, а не удаляются. В интерфейсе командной строки также исправлена ошибка, из-за которой при редактировании существующего комментария открывался пустой редактор, а не отображался текущий текст комментария.

Среди других улучшений — более надежная параллельная запись, улучшенная обработка неудачных операций синхронизации и атомарные мутации GraphQL, которые гарантируют, что все изменения в запросе будут зафиксированы либо все, либо ни одного. Мост GitLab был обновлен для поддержки новых токенов личного доступа, содержащих точки.

Наконец, пользователи, обновляющиеся до git-bug 0.12, должны знать о нескольких изменениях в совместимости. Новый формат кэша SQLite автоматически перестраивается при первом использовании, а в именах файлов архивов релизов больше не указывается номер версии, что может потребовать внесения изменений в существующие скрипты загрузки. Подписки GraphQL были объединены в новую подписку entitiesChanged.

Для получения дополнительной информации см. журнал изменений.

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