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Libreboot, проект бесплатной загрузочной прошивки с открытым исходным кодом, основанный на coreboot, изменил свой подход к коду, сгенерированному искусственным интеллектом, заменив полный запрет в Libreboot 26.11 более гибкой политикой, направленной на сокращение использования ИИ там, где это возможно.

В своем заявлении основатель проекта Лехаа Роу объяснил, что прежний запрет был нереалистичным, особенно с учетом того, что Libreboot зависит от вышестоящих проектов, которые уже принимают вклад, сделанный с помощью искусственного интеллекта.

Новый подход, получивший название «Политика сокращения использования ИИ», направлен на сокращение объема кода, сгенерированного ИИ, за счет выборочного возврата к исходному коду, переписывания и других мер, но не предполагает полного отказа от ИИ.

Одним из основных препятствий является сама система coreboot. Поскольку Libreboot использует coreboot, которая принимает изменения, внесенные с помощью ИИ, Libreboot уже распространяет прошивку, содержащую такой код. Разработчики проекта утверждают, что для удаления всех изменений, внесенных с помощью ИИ, потребуются ресурсы, выходящие за рамки существующих возможностей, что может привести к необходимости поддерживать обширные форки исходного программного обеспечения.

В качестве примера новой политики в действии можно привести ситуацию, когда Libreboot недавно прекратила поддержку thinkpad_acpi после того, как сгенерированное искусственным интеллектом исправление устранило проблемы с WWAN и Bluetooth, возникшие из-за реализации в основной ветке. Следовательно, автоматическая настройка пороговых значений заряда батареи больше не доступна через эту интеграцию, хотя пользователи по-прежнему могут настраивать пороговые значения вручную с помощью утилиты ectool.

Однако в политике также признаются ситуации, когда разработка с использованием искусственного интеллекта может принести пользу свободному программному обеспечению. Один из примеров — текущая работа по замене проприетарного пакета поддержки встроенного ПО Intel на аппаратном обеспечении Kaby Lake, что потенциально позволит избавиться от проприетарных компонентов инициализации в таких системах, как ThinkPad T480.

Хотя Роув подозревает, что в этой работе по реверс-инжинирингу использовались инструменты искусственного интеллекта, он признает, что это не подтверждено. Тем не менее он намерен включить этот код в следующий релиз Libreboot, если реализация будет соответствовать требованиям проекта к качеству.

Аргументация проста: замена проприетарной прошивки на свободно лицензируемый поддерживаемый код важнее, чем отказ от полезной работы только потому, что в ней могли быть задействованы инструменты искусственного интеллекта.

Аналогичное исключение касается ReBIOS — свободно лицензируемого модуля поддержки совместимости, используемого с EDK2 для обеспечения совместимости с устаревшими BIOS. Несмотря на активное использование искусственного интеллекта при разработке, Libreboot по-прежнему рекомендует его в качестве альтернативы проприетарным реализациям.

Проект по-прежнему критически относится к генеративному искусственному интеллекту, особенно в том, что касается качества кода, развития навыков разработчиков и растущей нагрузки на проекты свободного программного обеспечения, связанной с их поддержкой. Однако в обновленной политике признается, что полностью исключить код, сгенерированный искусственным интеллектом, из проекта с большим количеством внешних зависимостей в настоящее время невозможно.

Подробнее об этом читайте в объявлении Libreboot.

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