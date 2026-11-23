В закладки

Время чтения: 3 мин.

Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) предупредило федеральные агентства о том, что злоумышленники активно используют недавно исправленную критическую уязвимость Cisco Expressway.

Устройства Cisco Expressway Series — это корпоративные шлюзы для совместной работы (развертываемые в виде виртуальных машин или физических аппаратных устройств), которые соединяют внутренние голосовые и видеосистемы с внешними сетями и удаленными пользователями через защищенное соединение.

Эта уязвимость, обозначенная как CVE-2026-76466, связана с использованием жестко заданных учетных данных и неполной проверкой клиентских сертификатов, что позволяет злоумышленникам, не прошедшим аутентификацию, удаленно выполнять произвольные команды операционной системы с правами root на уязвимых устройствах Cisco Expressway-C и Cisco Expressway-E, настроенных в кластере.

«Злоумышленник, завладевший файлами cookie, может воспользоваться этой уязвимостью, подключившись к службе базы данных и вызвав определенные команды удаленного вызова процедур (RPC)», — сообщила компания Cisco в конце октября, когда выпустила исправления для устранения этой проблемы.

В то время как Cisco заявляет, что ее Группа реагирования на инциденты безопасности продукта (PSIRT) не знает об активном использовании в дикой природе или общедоступных эксплойтах, подтверждающих концепцию, нацеленных на эту уязвимость, CISA пометила ее как активно используемую в пятницу.

Агентство кибербезопасности также добавило его в свой каталог известных эксплуатируемых уязвимостей (KEV) во вторник и приказало агентствам Федеральной гражданской исполнительной власти США (FCEB) обеспечить безопасность своих систем в течение трех дней, как того требует Обязательная оперативная директива (BOD) 26-04.

Хотя BOD 26-04 нацелен только на федеральные агентства, CISA призвала всех сетевых защитников, включая команды безопасности частного сектора, уделять приоритетное внимание исправлению этого недостатка, чтобы блокировать продолжающиеся атаки, которые могут быть нацелены на их сети.

«Подобные уязвимости часто используются злоумышленниками и представляют значительный риск для федерального ведомства», — говорится в предупреждении.

Использовано для получения root-доступа к устройствам, подключенным к интернету

Хотя CISA пока не поделилась подробностями об этих продолжающихся атаках, российская компания по кибербезопасности F6 сообщила в четверг, что обнаружила злоумышленников, которые использовали неназванного ИИ-помощника для успешной эксплуатации уязвимости CVE-2026-7646 и получения возможности удаленного выполнения команд с полными правами суперпользователя на устройствах Cisco Expressway, подключенных к интернету.

«Злоумышленники изначально взломали два устройства Cisco Expressway, подключенные к интернету. Через один из них они получили доступ к двум дополнительным узлам кластера, расположенным во внутренней сети организации», — отметили исследователи безопасности из компании F6.

«Получив root-доступ, злоумышленники начали готовить инструменты для дальнейшего горизонтального перемещения по инфраструктуре. Они использовали специальные скрипты на Python, предназначенные для сканирования сети, обнаружения доступных ресурсов SMB, взаимодействия с SQL Server и WinRM, а также изучения репозиториев GitLab с целью кражи учетных данных и другой конфиденциальной информации.»

Две недели назад Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США также сообщило о том, что уязвимость Cisco BroadWorks высокой степени опасности (CVE-2026-20320) активно используется в атаках, и обязало федеральные агентства установить исправления в свои системы до 24 ноября.

По данным компании Malbear Labs, специализирующейся на анализе киберугроз, злоумышленники, говорящие на китайском языке, использовали уязвимость CVE-2026-20320 в автономных атаках с применением искусственного интеллекта против европейского телекоммуникационного провайдера и 13 организаций, которые использовали его центры обработки данных и облачную инфраструктуру.

С ноября 2021 года CISA добавила 103 уязвимости Cisco в свой список активно эксплуатируемых уязвимостей, семь из которых уже использовались группировками, распространяющими программы-вымогатели.