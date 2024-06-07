Новый кулер AIO размером 360 мм с ЖК-дисплеем от G.Skill

Кто не понимает ничего, кроме химии, тот и ее понимает недостаточно (Г. Лихтенберг).

07.06.2024

Хотя компания G.Skill по-прежнему известна своими махинациями с памятью, она прошла долгий путь с тех пор, как несколько лет назад начала диверсифицировать свое портфолио, особенно в области охлаждения. Погружение в объятия Luxshare вместо того, чтобы вступать в партнерство с более вездесущей Asetek, есть за что полюбить в трех новых 360-мм решениях «все в одном» (AIO).

G.Skill GA800

Достаточно одного взгляда на GA800, чтобы понять, что это флагман G.Skill. Изготовленный из алюминиевого корпуса, задней панели с ЧПУ и 400-миллиметровой нейлоновой резиновой трубки, все в нем кричит о «премиум». Однако это далеко не любой старый моноблок с ЖК-дисплеем, предлагающий крышку с возможностью горячей замены. Не имея ни единого винта, они полностью магнитны, предлагая вам выбор: круглой формы, с которой мы более знакомы, или желанного прямоугольного варианта, который лучше соответствует нашему обычному соотношению сторон 16:9. Бренд не вдавался в подробности о программном обеспечении, которое вы будете использовать для управления ими, но последнее подходит для видео и ваших любимых GIF-файлов.

К радиатору идет один кабель, который, в свою очередь, подключается к трем 120-мм вентиляторам GF40, подключенным последовательно. Они работают со скоростью 3000 об/мин, максимальным давлением воздуха 7,76 мм водного столба, воздушным потоком 85,26 кубических футов в минуту и ​​не должны издавать шума более 47,06 дБА. Соответствуя эстетике, светодиодные рамки придают им уникальный внешний вид, который обязательно улучшит любую постройку.

Вы можете напрямую подключить GA800 к Intel LGA 1700, 1200 и 115x, а также к AM5, AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+) и FM1. G.Skill не сообщил, когда кулеры появятся в продаже и сколько они будут стоить, но они будут доступны в черном, белом или серебристом цвете.

G.Skill GA100

Если вам не нужен модный сменный ЖК-экран, GA100 поможет вам сэкономить немного денег. Он имеет ту же конструкцию и совместимость с разъемами, но имеет статическую лицевую панель RGB с логотипом Tcomas. Он также заменяет блестящие вентиляторы на трио F110, 120-мм вентиляторы с RGB-подсветкой, исходящей из центра. Они работают со скоростью 2600 об/мин, с максимальным давлением воздуха 3,2 мм водного столба, воздушным потоком 85,2 кубических футов в минуту и ​​работают значительно тише — 36,45 дБа.

G.Skill Star Sky 360

Созданная в сотрудничестве с Geometric Future, Star Sky 360 убирает все мелочи до самых основ, сохраняя малейшую часть RGB-подсветки для придания изящества. Насос работает со скоростью 3200 об/мин, поэтому вы можете ожидать от него низкого шума в 28,2 дБА, который будет сочетаться с жужжанием вентиляторов в 36,8 дБА. G.Skill не сообщает, какие модели работают на его образце, но они имеют диаметр 120 мм, как и другие варианты здесь, обеспечивая максимальное давление воздуха 1,93 мм водного столба и воздушный поток 87,4 кубических футов в минуту. Совместимость — самый тонкий из кулеров G.Skill Computex 2024, но вы все равно сможете работать с процессорами LGA 1700, 1200, 115x, AM5 или AM4.

G.Skill G351

Компания демонстрирует нам GA800 с круглым ЖК-дисплеем в действии внутри своей новой средней башни G351. В надежде конкурировать с одними из лучших корпусов для ПК, корпус имеет размеры 235x495x44 мм (ШxВxГ), что позволяет разместить внутри что угодно, от материнской платы Mini-ITX до E-ATX. Внутри достаточно места, есть место для семи слотов расширения, двух 3,5-дюймовых или 2,5-дюймовых накопителей, а также радиатора диаметром до 360 мм спереди или сверху. Вы получите до девяти 120-мм вентиляторов внутри или шесть с двумя 140-мм вентиляторами сверху.

Ни один из представленных здесь продуктов не имеет даты выпуска или цены, но вы можете ожидать дополнительной информации в ближайшие несколько месяцев.

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