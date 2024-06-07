Материнские платы AMD X870 могут появиться после запуска процессора Ryzen 9000

07.06.2024

Если вы планируете перейти на процессор AMD Ryzen серии 9000 в июле, возможности вашей материнской платы могут быть более ограниченными, чем вы ожидаете. Как ни странно, похоже, что чипсеты X870E и X870 не будут присутствовать при запуске Zen 5.

Если это правда, то лучшие процессоры AMD не останутся без сокета, который можно назвать домом. Напоминаем, что чипы Ryzen 9000 будут совместимы с существующими материнскими платами AM5 после обновления BIOS. Тем не менее, у тех, кто хочет воспользоваться преимуществами X870 и X870E, нет другого выбора, кроме как терпеливо ждать.

Это утверждение основано на разговорах между hardwareLUXX (через Videocardz ) и производителями материнских плат из Computex. Непонятно, почему AMD принимает эту стратегию, но она может помочь партнерам по совету директоров изменить существующие акции. Более того, очевидно, что некоторые компании все еще разрабатывают новые платы серии 600, такие как B650E Aorus Stealth Ice.

Надо признать, что обновления, предлагаемые X870E и X870, в первую очередь интересны энтузиастам. В конце концов, твердотельные накопители PCIe 5.0 остаются дорогими, и нам еще предстоит увидеть видеокарты с интерфейсом Gen 5. Между тем на рынке есть устройства USB 4.0. Поддержка более высоких тактовых частот памяти AMD EXPO заманчива, но нам еще предстоит увидеть, как эти комплекты материализуются, или измерить их влияние на производительность.

По крайней мере на данный момент, кажется, что лучшим решением будет придерживаться существующих материнских плат 600-й серии. Эта мудрость применима как к существующим владельцам плат AM5, так и к тем, кто переходит на платформу. AMD подтвердила свое обязательство поддерживать этот сокет до 2027 года, а это означает, что вы можете просто обновить его через пять лет и максимизировать отдачу от своих первоначальных инвестиций. Между тем, новые пользователи должны сэкономить немного денег за счет снижения цен на существующие запасы после появления X870E и X870.

С учетом вышесказанного, вполне возможно, что AMD придерживает материнские платы X870E и X870 для запуска других процессоров серии Ryzen 9000. Компания еще не раскрыла свои планы относительно X3D и не-X SKU, но их появление — это вопрос того, когда, а не если. Как пользователь Ryzen 7 7800X3D, мы с нетерпением ждем возможности увидеть, какие чипы 9000X3D есть у Team Red. Если у нас возникнет соблазн обновиться, мы, скорее всего, продолжим использовать и свою материнскую плату X870E.

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