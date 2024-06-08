NZXT хочет стандартизировать цельные вентиляторы для ПК

08.06.2024

В то время как все производители ПК под солнцем гонятся за утопией вентиляторов с последовательным подключением, чтобы уменьшить требования к проводке в вашей системе, у NZXT другая идея. Как насчет того, чтобы полностью исключить этот процесс? Дебютировав на выставке Computex свои цельные вентиляторы, бренд вскоре предложит пары и тройки вариантов диаметром 120 и 140 мм, которые поставляются в виде предварительно установленных блоков.

Это не совсем новая идея, поскольку THICC P60 от Hyte использует тот же подход, но она одна из первых, вышедших на рынок, и NZXT хочет стать новым стандартом. В беседе с PC Gamer генеральный директор NZXT Джонни Хоу заявил, что он «гордился бы», увидев, что индустрия переходит на новый форм-фактор, и что это «подтолкнет отрасль в правильном направлении», чтобы дать людям «лучший потребительский опыт». Бренд активно продвигает эту идею, помещая их в корпуса своих ПК.

Надо отдать должное, легко понять, почему компания считает, что это правильный путь. Опросы показывают, что это то, чего хотят люди: его будет гораздо проще установить, и он, несомненно, выглядит как деталь, в которой нет ни одного винта, кроме четырех, удерживающих его на месте. Цельный подход также избавляет производителей от головной боли и дополнительных затрат, связанных с выяснением того, как подавать питание и сигналы управления через магниты и другие фирменные разъемы.

Наша проблема с этой идеей и причина, по которой мы не хотим, чтобы она стала фактической, — это ремонтопригодность. Как известно, вентиляторы являются физически движущимися частями и подвержены большему риску выхода из строя, чем большинство других компонентов вашего ПК. Если сломается хотя бы один подшипник, что вполне возможно, то весь блок выйдет из строя. То же самое касается освещения RGB, если светодиод испускает тень.

В отличие от традиционного метода замены неисправного вентилятора на новый, вам придется выбросить весь комплект. NZXT заявляет, что заменит все по гарантии, какой бы продолжительной она ни была, но после истечения срока действия гарантии вы будете предоставлены сами себе. Вы возьмете на себя полную стоимость замены.

Это также значительно увеличивает количество электронных отходов, которые являются растущей проблемой в технологическом секторе. Если нам повезет, те, что будут отправлены обратно по гарантии, будут успешно отремонтированы и получат новую жизнь под отремонтированным флагом. В противном случае один сломанный вентилятор превратится в два или три, скапливающиеся на свалке. Большинство сбоев продуктов происходят вне гарантийного срока, поэтому у людей мало возможностей выбрать зеленый вариант.

Однорамные вентиляторы NZXT F-Series RGB Core появятся в продаже позднее в этом месяце: F240 будет стоить 44,99 долларов США, F280 – 49,99 долларов США и F360 – 69,99 долларов США. Следует признать, что эти рекомендуемые розничные цены не так уж и плохи, но они и отдаленно не близки к одному вентилятору F120Q/P по цене 14,99 долларов США и F140Q/P по цене 16,99 долларов США, которые также дебютировали на мероприятии. На мой взгляд, будущее гораздо более пассивно, в нем нет движущихся частей, которые можно сломать.

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