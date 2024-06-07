Материнская плата ASRock Z890 Taichi Aqua впервые в мире использует водяное охлаждение PCIe 5

07.06.2024

Нам всем нужна молниеносная скорость твердотельных накопителей PCIe Gen 5, но никто не хочет ярких активных кулеров и еще одного ноющего вентилятора. Именно здесь на помощь приходит ASRock, дебютировавшая с Z890 Taichi Aqua наряду с несколькими другими материнскими платами, подготовленными для процессоров Intel Arrow Lake.

ASRock Z870 Тайчи Аква

Как мы все знаем, лучшие процессорные кулеры, как правило, выпускаются в виде AIO (все-в-одном). Вода проводит тепло гораздо лучше, чем воздух, поэтому она призвана помочь вашим чипсам сохранять прохладу. Ну, то же самое гипотетически относится и к слотам M.2.

Впервые в мире Z890 Taichi Aqua оснащен уникальным модулем радиатора со встроенным водяным охлаждением, позволяющим перенести эти неприятные градусы Цельсия куда-то еще. Бренд не стал вдаваться в подробности того, как все это работает, поскольку это коммерческая тайна, но оно должно держать вас в игре без перегрева. Однако придется проделать большую тяжелую работу, поскольку два из шести портов M.2 относятся к Gen5, а остальные — к Gen4. Если это само по себе не убеждает вас в том, что материнская плата особенная, задняя сторона заполнена восемью портами Type-C, 10GbE + 5GbE LAN, Killer WiFi 7 и двумя слотами PCIe 5.0 x15.

ASRock X870E Taichi и Taichi Lite

Флагманская серия Taichi не такая яркая, как все остальные в этом списке, но она делает все, что вам нужно. Ни больше ни меньше. Он имеет 25 фаз питания с источником питания 110 А, один разъем PCIe 5.0 x16 для вашей видеокарты, четыре слота DIMM DDR5 и может работать с шестью твердотельными накопителями M.2 (один Gen5 x4, а остальные Gen4 x4). У вас не будет недостатка в возможности подключения благодаря двум портам Type-C, 5GbE и 2,5GbE LAN, а также встроенному Wi-Fi 7.

Это все равно, что искать разницу на странице характеристик, потому что и Taichi, и Taichi Lite идентичны по набору функций. Они просто отличаются эстетически. X870E Taichi — более премиальный вариант с черно-золотым дизайном и RGB-подсветкой на щите ввода-вывода. X870E Taichi Lite, с другой стороны, выглядит более индустриально, имеет серебристый вид и окрашенные шестерни вместо освещения.

Модель ASRock Taichi OCF и CAMM2

Пожалуй, самая визуально насыщенная из последних материнских плат ASRock, Taichi OCF или OC Formula, имеет желто-черную окраску и фирменный зубец RGB. Как видно из названия, эта модель предназначена для разгона, предоставляя вам возможность точно настроить все, чтобы максимально эффективно использовать 27 фаз питания (110 А SPS), два слота PCIe 5.0 и два модуля DDR5 DIMM. Что касается хранилища, у вас будет доступ к одному порту M.2 Gen5 x4 и пяти альтернативам Gen4.

На волне популярности CAMM2 появилась вторая модель с 32 ГБ памяти между двумя модулями Kingston Fury Impact. Он во многом идентичен стандартному OCF, за исключением типа памяти и переключения на порты Type-C, совместимые с Thunderbolt 4.

Это лишь верхушка айсберга, когда дело доходит до подготовки к Intel Arrow Lake. ASRock также выпустила обновления для своей насыщенной граффити серии LiveMixer WiFi, семейства Phantom Gaming с Nova WiFi, Riptide WiFi и Lightning WiFi, а также линейки Steel Legend WiFi. Мы пока не знаем цены ни на один из них, но выпуск всех запланирован на вторую половину 2024 года, за исключением Taichi OCF CAMM2, который остается загадкой.

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