Кулер для процессора Noctua NH-D15 G2 наконец-то появился, но Thermosiphon нас волнует гораздо больше

Некоторые мысли не по сердцу потому, что не по плечу (Авессалом Подводный).

07.06.2024

Noctua представила кучу новых кулеров и прототипов, охватывающих самые разные рынки. Будь то настольные ПК, рабочие станции или решения для центров обработки данных, Noctua есть что предложить. У компании даже есть планы по созданию конструкции с жидкостным охлаждением.

Noctua NH-D15 G2

Открываясь звездой шоу, продолжение получившей признание NH-D15 получило уместное название NH-D15 G2. Это кулер, которого многие ждали годами. В этой новой версии Noctua использует восемь тепловых трубок вместо шести, смещенных для лучшего зазора PCIe. Бренд также сообщает об увеличении площади поверхности на 20% при уменьшенном шаге ребер. По словам Noctua, в сочетании с новой конструкцией вентилятора, которая обеспечивает улучшенные характеристики P/Q и акустику, этот кулер смог на 3,2°C снизить температуру при тепловой нагрузке 250 Вт, чем его предшественник.

Но это еще не все: Noctua выводит этот кулер на новый уровень, предлагая три различных варианта, каждый из которых имеет измененную структуру базовой пластины:

NH-D15 G2 (стандартная версия, средняя выпуклость основания, как и у других радиаторов Noctua)

NH-D15 G2 LBC (выпуклость с низким основанием)

NH-D15 G2 HBC (Выпуклость с высоким основанием)

Идея состоит в том, чтобы обеспечить лучший контакт между кулером и процессором, чтобы меньше полагаться на термопасту, которая не так хорошо передает тепло. Кроме того, владельцы AM5 смогут использовать фирменную систему крепления SecuFirm2+, чтобы переместить опорную пластину кулера прямо над ядрами процессора. В целом хорошо продуманный пакет, который появится в этом месяце.

Те, кто ищет что-то более компактное, могут дождаться выпуска 120-миллиметровой версии примерно во втором квартале 2025 года. Говорят, что эта модель оснащена всеми новыми наворотами, позволяющими ей обеспечивать производительность на уровне NH-D15.

Noctua Thermosiphon

Noctua также представила решение для жидкостного охлаждения AIO Thermosiphon, в котором используется естественная конвекция тепла. Этот кулер, разработанный в сотрудничестве с Calyos, напоминает обычный жидкостный кулер AIO, однако в нем нет насоса или системы для активного перемещения жидкости. Это означает меньше шума и больше надежности. У Noctua есть планы на два размера: 240 мм и 360 мм. Однако не стоит задерживать дыхание, поскольку этот вариант все еще находится на стадии разработки.

Для тех, кто не знаком, термосифон — это метод пассивного теплообмена, основанный на естественной тепловой конвекции, при котором жидкость циркулирует без использования механического насоса. Это дает ему огромное преимущество с точки зрения надежности, поскольку для его работы не требуется никаких движущихся частей. Хотя в случае с прототипом Noctua бренд использует вентиляторы для передачи тепла от радиатора в окружающую среду, ничто не мешает Noctua выпустить версию без вентилятора. Предполагается, что радиатор достаточно велик, чтобы пассивно передавать тепло, или тепловая нагрузка достаточно мала, чтобы ее можно было выдержать.

Даже с вентиляторами это решение по-прежнему технически более надежно по той простой причине, что одновременный выход из строя двух вентиляторов маловероятен. Плюс, даже в этом случае у вас все равно будет некоторый охлаждающий потенциал.

Noctua NF-A14x25 G2

Для тех, кто хотел бы обновить свой существующий кулер или системные вентиляторы, Noctua представила свой NF-A14x25 G2, изготовленный из жидкокристаллического полимера. Предположительно, материал обеспечивает более высокую жесткость, позволяя лопастям приближаться к раме вентилятора, что должно увеличить давление воздуха. Другими словами, это хороший выбор для кулеров и радиаторов. Ожидается, что они станут доступны в этом месяце для модели с круглой рамкой, версия с квадратной рамкой запланирована на сентябрь, а версия chromax.black — на первый квартал 2025 года.

Блок питания Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition

Если вам нравится тишина, Seasonic предлагает вам блок питания Prime TX-1600 Noctua Edition с вентилятором NF-A12x25. Noctua заявляет о снижении уровня шума на 8–10 дБА благодаря модернизированному вентилятору. Если этого недостаточно, обратите внимание, что этот блок питания также имеет режим 0 дБ, в котором вентилятор останавливается при нагрузке 50% или температуре 25°C.

Помимо охлаждения, блок питания поддерживает мощность до 1600 Вт, соответствует стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1 и использует разъем 12 В-2×6 для лучших видеокарт Nvidia. Выпуск этого сертифицированного титанового блока питания запланирован на четвертый квартал 2024 года.

кулер Noctua GH200

Наконец, если вы можете позволить себе суперчип GH200 Grace Hopper, у Noctua есть решение для охлаждения и для вас. По словам Noctua, этот зверь-кулер сочетает в себе два больших набора ребер — для процессора и графического процессора — и три вентилятора, обеспечивающие тепловыделение до 1000 Вт. Вы сможете заказать один из них до конца этого года.

Итак, какой из них щекочет ваше воображение? Для нас этот термосифон затмевает все остальное.

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