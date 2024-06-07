Corsair представляет свой первый игровой монитор QD-OLED, и он хорош

Corsair наконец-то выпускает еще один игровой монитор, но новый Xeneon 34WQHD240-C, похоже, стоил ожидания. Во многих отношениях этот дисплей является первым для компании, поскольку производитель никогда раньше не предлагал в своей линейке ни панель QD-OLED, ни 34-дюймовый сверхширокий форм-фактор. Конечно, он обладает великолепным стилем и уникальными функциями, которые мы привыкли ожидать от экранов компании.
Если говорить о деталях, то Xeneon 34WQHD240-C оснащен 34-дюймовым дисплеем QD-OLED. Это панель третьего поколения, поэтому она может похвастаться разрешением 3440 x 1440 пикселей в сочетании с частотой обновления 240 Гц, что ставит ее в один ряд с лучшими игровыми мониторами в этой категории. Конечно, он совместим с Nvidia G-Sync и сертифицирован AMD FreeSync Premium.
Corsair оснащает Xeneon 34WQHD240-C глянцевым покрытием, типичным для QD-OLED, которое должно улучшить яркость цвета и одновременно уменьшить блики. Аналогично ожидаемому экрану с соотношением сторон 21:9: он имеет небольшую кривизну 1800R. Панель также сертифицирована VESA DisplayHDR True Black 400 и имеет максимальную яркость 1000 нит.
Как и ожидалось от монитора Corsair, порты обращены наружу для облегчения доступа. На Xeneon 34WQHD240-C тоже есть хороший выбор. Благодаря двум портам HDMI 2.1, одному DisplayPort 1.4 и одному USB Type-C с режимом DP Alt (и мощностью 65 Вт) этот экран может обслуживать до четырех устройств. Между тем, он одинаково обслуживает все ваши периферийные устройства благодаря четырем портам USB Type-A 3.1 и одному USB Type-C, но, к сожалению, здесь нет никаких признаков KVM-переключателя.
|Технические характеристики Corsair Xeneon 34WQHD240-C
|Размер экрана
|34 дюйма
|Разрешение
|3440×1440 (UWQHD)
|Частота обновления
|240 Гц
|Панельная технология
|QD-OLED (3-е поколение)
|Переменная частота обновления
|Да (совместимость с Nvidia G-Sync/AMD FreeSync Premium)
|HDR
|Да (VESA DisplayHDR True Black 400
|Порты
|DisplayPort 1.4 (x1)
HDMI 2.1 (x2)
USB Type-A 3.1 (x4)
USB Type-C (x1)
USB Type-C (DP Alt, подача питания 65 Вт) (x1)
Xeneon 34WQHD240-C имеет ту же конфигурацию кнопок и датчик приближения, что и предыдущий монитор Corsair, Xeneon 27QHD240 OLED. Лично испытав эту функцию, я понимаю, что она на самом деле более полезна, чем вы думаете (особенно в темной комнате). Однако вместо тестирования кнопок мы надеемся, что их качество улучшилось, иначе мы продолжим требовать более типичного управления джойстиком.
Corsair не предоставила никаких подробностей о ценах и доступности Xeneon 34WQHD240-C. Однако мы предполагаем, что монитор появится на полках магазинов до конца года. Что касается того, сколько это будет стоить, ожидайте что-то в районе 1000 долларов США, используя конкурентов в качестве ориентира.
Чтобы узнать больше о Computex, посетите лабораторию Corsair Custom Lab, которая обещает предоставить прекрасно настраиваемые периферийные устройства. Мы также познакомились с ранним прототипом кабины гоночного симулятора Corsair, который выглядит неплохо.