Мы полагаем, что оперативная память G.Skill DDR5-10600 примерно такая же быстрая, как Sonic the Hedgehog

07.06.2024

G.Skill раскрыла весь потенциал своей памяти UDIMM DDR5, преодолев барьер в 10 ГТ/с. Бренд также продемонстрировал модули CAMM2 следующего поколения, предлагающие впечатляющую скорость и компактные размеры.

Компания G.Skill открыла торжество инновационным комплектом оперативной памяти емкостью 32 ГБ (2×16 ГБ), обеспечивающим скорость 10 600 МТ/с. Этот стандартный двухканальный комплект DDR5 обеспечивал такую ​​скорость при таймингах CL56-62-62-126 и неизвестном напряжении, вероятно, не менее 1,45 В. Но это не все; G.Skill удалось запустить эту частоту на системе AM5, оснащенной процессором AMD Ryzen 5 8500G (процессор, который сейчас стоит примерно 159 долларов США) и материнской платой Asus ROG Crosshair X670E Gene. Похоже, что Intel больше не является единственной платформой с поддержкой высокоскоростной памяти.

Между тем, хотя и менее интересно, бренд также представил еще один быстрый комплект, на этот раз обеспечивающий меньшую задержку. Если быть более конкретным, этот комплект состоит из двух модулей по 24 ГБ, работающих со скоростью 9000 МТ/с и таймингами CL38-52-52-143. Хорошая комбинация для тех, кто использует программное обеспечение, которое выигрывает как от скорости, так и от задержки. Они также должны быть менее требовательны к материнской плате, т.е. вам могут не понадобиться лучшие платы, чтобы полностью раскрыть свой потенциал.

Наконец, G.Skill представила свой модуль DDR5 в формате CAMM2, обеспечивающий скорость 7800 МТ/с при синхронизации CL38-48-48-128 и напряжении 1,45 В. Этот модуль памяти также совместим с XMP 3.0, а это означает, что вам не нужно беспокоиться о настройке, чтобы разблокировать его полную мощность: всего один щелчок, и все готово.

Как и некоторые из последних модулей оперативной памяти DDR5 UDIMM, это решение CAMM2 предлагает 48 ГБ емкости в одном модуле, будучи более компактным по длине и высоте. Охлаждение у них также должно быть лучше, поскольку они ровно лежат на материнской плате, что позволяет устанавливать специальные решения, такие как радиаторы.

Для презентации CAMM2 компания G.Skill использовала концептуальную плату от Asus на базе процессора Intel Core i9-14900KF и чипсета Z790. Это показывает, что помимо MSI у Asus есть и рабочие платы с поддержкой CAMM2. Хотя мы ожидаем, что все производители выпустят пару совместимых плат, до тех пор мы знаем только об этих.

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