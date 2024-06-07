SilverStone устанавливает на свой блок питания четыре разъема питания 12 В-2×6

SilverStone продемонстрировала два мощных блока питания для настольных ПК и рабочих станций. Благодаря множеству разъемов питания 12 В-2×6 они могут работать даже на самых голодных машинах.
Обладая невероятной мощностью 2500 Вт, Hela 2500R Platinum, как следует из названия, сертифицирован по стандарту 80 Plus. Хотя SilverStone предлагает в четыре раза больше энергии, необходимой для игрового автомата высокого класса, ему удалось сохранить свой размер под контролем. Если быть точным, Hela 2500R имеет глубину всего 200 мм, а его удельная мощность составляет 1032 Вт на литр. Для справки: это значительный рост по сравнению с 882 Вт/л существующего флагмана Hela 2050R. Это также означает, что он должен поместиться в шасси большинства энтузиастов. Впечатляющий.
Этот явно нацелен на рынок ультра-энтузиастов, где сборки с несколькими графическими процессорами не представляют собой ничего особенного. Фактически, эта модель оснащена не менее четырьмя разъемами питания 12 В-2×6, каждый из которых обеспечивает мощность 600 Вт для лучших видеокарт. Это самое большое количество разъемов 12 В-2×6, которое мы когда-либо видели в одном блоке питания. Так что не стесняйтесь бросить ему несколько RTX 4090.
Оставшуюся мощность можно отвести через кучу разъемов, заполняющих ее боковые стороны, среди которых мы находим семь 8-контактных разъемов для PCIe и питания процессора. Что касается мощности, то, учитывая общую выходную мощность постоянного тока этого устройства, я предполагаю, что ему потребуется розетка переменного тока на 240 В. Так что имейте это в виду, если захотите его приобрести.
Оставив предыдущего монстра в клетке Фарадея, мы имеем что-то более разумное и, вероятно, более удобное для кошелька: Zeus 1650R. Этот блок питания мощностью 1650 Вт имеет сертификат эффективности 80 Plus Titanium, что означает, что он может преобразовать 96 % входной мощности в постоянный ток при нагрузке 50 %.
Zeus 1650R идеально подходит для тех, кто использует высокопроизводительную установку с несколькими графическими процессорами или рабочую станцию Threadripper. Он имеет достаточную мощность и разъемы для питания вашей машины. Хотя это и не так диковинно, как Hela 2500R, вы все равно получаете два разъема 12 В-2 × 6, а также восемь 8-контактных разъемов для PCIe и питания процессора. Более того, его глубина составляет всего 180 мм, и он должен работать от розеток переменного тока с напряжением 120 В, если внутренние компоненты поддерживают это.
Хотя у нас нет точной даты выпуска или цены, SilverStone планирует вскоре выпустить эти модели.