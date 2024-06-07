SilverStone устанавливает на свой блок питания четыре разъема питания 12 В-2×6

07.06.2024

SilverStone продемонстрировала два мощных блока питания для настольных ПК и рабочих станций. Благодаря множеству разъемов питания 12 В-2×6 они могут работать даже на самых голодных машинах.

SilverStone Hela 2500R Platinum

Обладая невероятной мощностью 2500 Вт, Hela 2500R Platinum, как следует из названия, сертифицирован по стандарту 80 Plus. Хотя SilverStone предлагает в четыре раза больше энергии, необходимой для игрового автомата высокого класса, ему удалось сохранить свой размер под контролем. Если быть точным, Hela 2500R имеет глубину всего 200 мм, а его удельная мощность составляет 1032 Вт на литр. Для справки: это значительный рост по сравнению с 882 Вт/л существующего флагмана Hela 2050R. Это также означает, что он должен поместиться в шасси большинства энтузиастов. Впечатляющий.

Этот явно нацелен на рынок ультра-энтузиастов, где сборки с несколькими графическими процессорами не представляют собой ничего особенного. Фактически, эта модель оснащена не менее четырьмя разъемами питания 12 В-2×6, каждый из которых обеспечивает мощность 600 Вт для лучших видеокарт. Это самое большое количество разъемов 12 В-2×6, которое мы когда-либо видели в одном блоке питания. Так что не стесняйтесь бросить ему несколько RTX 4090.

Оставшуюся мощность можно отвести через кучу разъемов, заполняющих ее боковые стороны, среди которых мы находим семь 8-контактных разъемов для PCIe и питания процессора. Что касается мощности, то, учитывая общую выходную мощность постоянного тока этого устройства, я предполагаю, что ему потребуется розетка переменного тока на 240 В. Так что имейте это в виду, если захотите его приобрести.

SilverStone Zeus 1650R Titanium

Оставив предыдущего монстра в клетке Фарадея, мы имеем что-то более разумное и, вероятно, более удобное для кошелька: Zeus 1650R. Этот блок питания мощностью 1650 Вт имеет сертификат эффективности 80 Plus Titanium, что означает, что он может преобразовать 96 % входной мощности в постоянный ток при нагрузке 50 %.

Zeus 1650R идеально подходит для тех, кто использует высокопроизводительную установку с несколькими графическими процессорами или рабочую станцию ​​Threadripper. Он имеет достаточную мощность и разъемы для питания вашей машины. Хотя это и не так диковинно, как Hela 2500R, вы все равно получаете два разъема 12 В-2 × 6, а также восемь 8-контактных разъемов для PCIe и питания процессора. Более того, его глубина составляет всего 180 мм, и он должен работать от розеток переменного тока с напряжением 120 В, если внутренние компоненты поддерживают это.

Хотя у нас нет точной даты выпуска или цены, SilverStone планирует вскоре выпустить эти модели.

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