Corsair представляет гигантский корпус Super Tower 9000D RGB Airflow

07.06.2024

Лишь немногие случаи заставят вас задуматься из-за их огромных размеров, но Corsair остановил нас на выставке Computex своим новым 9000D RGB Airflow. Его масштабность сложно передать словами или фотографиями. Достаточно сказать, что если вам нужно спросить, насколько он велик, возможно, вы не сможете вписаться в вашу установку. Тем не менее, те, кто достаточно смел, чтобы сразиться с этим титаном, оценят массивное полотно, которое он предоставляет для построек всех форм и размеров.

Corsair называет 9000D RGB Airflow «повторением» своего старого корпуса 1000D. Несмотря на то, что между ними есть много общего с точки зрения форм-фактора, этот своего рода духовный преемник может похвастаться несколькими уникальными особенностями, которые, несомненно, вызовут интерес у строителей-энтузиастов. Во-первых, система InfiniRail позволяет отказаться от фиксированного размещения вентиляторов. Таким образом, благодаря быстрому перемещению направляющей вы сможете направить поток воздуха именно туда, где вам это нужно.

9000D RGB Airflow сразу же из коробки поддерживает материнские платы с обратным кабелем, что обеспечивает исключительно аккуратный внешний вид, как показано выше. Глядя на две системы (да, во множественном числе), собранные Corsair для Computex внутри корпуса, компания отлично использовала пространство с 21 120-мм вентилятором, двумя резервуарами и четырьмя радиаторами. Естественно, есть поддержка и более традиционных сборок, но трудно представить, чтобы внутри этого огромного шасси можно было собрать что-то меньшее, чем настоящий спектакль. Однако независимо от ваших амбиций встроенный системный концентратор iCue Link, который поставляется с каждым 9000D RGB Airflow, избавит вас от беспорядка в кабелях, если вы используете совместимые вентиляторы.

Corsair не забыла о тех, кто ищет более подходящее место для своего ПК, как по размеру, так и по цене, благодаря новому корпусу 3500X. Это первая панорамная башня среднего размера от компании, и она также поддерживает сборки с обратным кабелем. Он доступен в трех вариантах: «3500X», «3500X ARGB» и «iCUE Link 3500X RGB». Как следует из их названий, продвижение вверх по стеку принесет вам поклонников RGB, а также концентратор, из которого можно ими управлять.

Чехлы 3500X доступны уже сейчас по цене от 84,99 фунтов стерлингов (89,99 долларов США). Между тем, 9000D появится позже в этом году, и мы не сомневаемся, что он будет стоить немалых денег.

Чтобы узнать больше о Computex от Corsair, ознакомьтесь с его новым игровым монитором Xeneon 34WQHD240-C и первым взглядом на его кабину для гоночного симулятора, которая появится позже в этом году. Мы также ознакомились с периферийными устройствами Corsair Custom Lab, в которых представлены интересные индивидуальные цветовые решения.

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