InWin держит свою открытую башню Infinite, как ребенка, для строительства своими руками

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07.06.2024

На каждое мероприятие InWin привозит ряд привлекательных новых корпусов для ПК. На CES был ModFree Mini, и этот Computex ничем не отличается. После нескольких лет размышлений над дизайном, теперь вы можете полюбоваться великолепной игрой 11-й серии Signature Series: InWin Infinite.

Не путать с InWin 805 Infinity, который отличался шикарной передней панелью с зеркалом в виде бесконечности, InWin Infinite явно более изящный. Золотистая алюминиевая рама в сочетании с огромной изогнутой на 180 градусов стеклянной панелью сочетает в себе лучшее от открытого шасси с панорамным видом.

Он на несколько градусов практичнее, чем InWin Diéy, модель 10-й серии Signature, дебютировавшая на выставке CES 2020. По крайней мере, она поместится на вашем столе — в основном. Он по-прежнему достаточно мощный, чтобы вместить любую материнскую плату, от Mini-ITX до E-ATX. Как и в случае с новыми конструкциями, он поддерживает даже разъемы на задней панели серий MSI Project Zero, Gigabyte Stealth и Asus BTF.

Стенд также занимает больше места, чем ему положено, но на то есть причина. Люлька, напоминающая мне подставку для детской люльки, оснащена электроприводом, который автоматически наклоняет корпус в одну сторону, а закаленное стекло — в противоположную. Я не уверен, считаю ли я, что эта идея упрощает или усложняет сборку своими руками, но в действии она выглядит просто великолепно.

Передний ввод-вывод, который в данном случае, возможно, следует называть боковым вводом-выводом, оснащен USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, двумя USB 3.2 Gen 1 Type-A и комбинированными портами HD-аудио. Расширения включают семь слотов PCIe и два внутренних отсека для 2,5-дюймовых накопителей. И охлаждение звучит просто отлично, достаточно места для установки 360-мм радиатора спереди и четырех 120-мм вентиляторов, разбросанных по всему корпусу.

В настоящее время я не знаю, когда InWin выпустит ПК и сколько он будет стоить, хотя полагаю, что это наверняка нанесет ущерб вашему банковскому счету. Как и предыдущие части серии, это издание выпущено крайне ограниченным тиражом. Бренд сообщает нам, что на весь земной шар может быть выпущено не более 50 экземпляров. Излишне говорить, что если он вам нужен, будьте внимательны и делайте заказ как можно скорее.

Даже не зная цены, я просто знаю, что эта вещь выходит за рамки моего бюджета. Даже MSI MEG Vision X AI на мой вкус выглядит слишком богато. Вместо этого мы присматриваемся к кейсам be quiet Light Base или Fractal’s Mood и Era 2, чтобы начать новую систему.

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