MSI представляет новую версию своих кулеров MPG Coreliquid AIO

07.06.2024

Популярность корпусов с панорамным обзором растет, и у MSI есть все шансы создать идеальный водяной кулер для таких корпусов с помощью новых моноблоков MPG Coreliquid P серии. Помимо удобств, которые помогают прокладывать и устанавливать кабели, главной особенностью здесь, без сомнения, является регулируемый ЖК-дисплей. Теперь вам не придется вытягивать шею, чтобы увидеть системную информацию или забавную анимацию, происходящую на вашем процессоре.

Серия MPG Coreliquid P, представленная на выставке Computex, совместима с материнскими платами AMD и Intel. И вентиляторы радиатора, и кронштейн уже установлены на кулере, без необходимости менять последний под конкретную розетку. Вместо этого компания MSI разработала так называемый «уни-кронштейн», который, как следует из названия, без проблем вставляет его в платы с разъемами LGA 1700 и AM5.

Чтобы сделать установку еще более удобной, в серии MPG Coreliquid P используется один кабель для подключения водоблока и вентиляторов радиатора. Сделав еще один шаг вперед, MSI также заранее подготовила кабели для вентиляторов с крышкой, что должно обеспечить очень аккуратную сборку с минимальными требованиями к управлению.

Однако, возвращаясь к дисплею серии MPG Coreliquid P, это приятное дополнение, которое еще больше добавляет индивидуальности любой системе. MSI установила 4,3-дюймовую IPS-панель поверх водяного блока по сравнению с 2,4-дюймовым дисплеем серии D, но о разрешении ничего не говорится. Экран имеет 40 градусов регулировки, чего, вероятно, будет более чем достаточно, чтобы установить его в идеальном положении на вашем ПК.

Если оставить в стороне тонкости, я просто хотел бы подчеркнуть, что белая модель, на мой взгляд, просто ошеломляет. MSI проделала фантастическую работу по сочетанию различных оттенков белого, присутствующих на трубках, вентиляторах и дисплее. Это, конечно, не забывая, как выглядит в действии ace RGB на включенных вентиляторах.

Чтобы узнать больше о Computex от MSI, посмотрите эту видеокарту, созданную искусственным интеллектом, а также огромный дисплей нового флагманского ПК. Берегитесь, на следующей конференции у нас может быть еще больше экранов с продуктами MSI.

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