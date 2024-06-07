Cooler Master видит будущее ПК без вентиляторов

07.06.2024

Хотя компании дают нам повод ценить вентиляторы, которые поддерживают охлаждение наших процессоров, в конечном итоге они являются неизбежным злом, которое создает шум в наших системах. Что еще хуже, им нужны фильтры, чтобы не превратиться в пыльный кошмар. Мы не должны быть фанатами фанатов. Учитывая все это, концепция «безвентиляторной системы» от Cooler Master из Computex может стать проблеском альтернативного бесшумного будущего.

Просто найдите минутку и посмотрите, насколько пустым выглядит корпус Cooler Master Qube 500 без вентилятора внутри. Даже его блок питания использует пассивное охлаждение, что стало возможным благодаря впечатляющей эффективности и конструкции радиатора. Конечно, здесь нет видеокарты, но даже думать об играх в такой сборке бесполезно (по крайней мере, на данный момент). Выбор времени для реализации этой концепции Cooler Master является удачным, учитывая, что AMD только что снизила TDP большинства своих будущих процессоров серии Ryzen 9000, при этом обещая серьезный прирост производительности.

Cooler Master подчеркивает, что удаление вентиляторов из ПК также повышает надежность системы, поскольку уменьшает количество движущихся частей, которые могут выйти из строя. Поверьте, если вам посчастливилось не столкнуться с поломкой подшипника вентилятора, вам обязательно захочется, чтобы так и оставалось. Это звук, который вы никогда не забудете. Конечно, отвод тепла по-прежнему необходим, но может быть достаточно достаточного количества вентиляционных вырезов и радиаторов подходящего размера. В конце концов, похоже, Cooler Master уверен, что его концепция сможет впечатляюще выдержать палящий жар Core i9 12900K.

Поскольку цены на электроэнергию продолжают оставаться высокими, производители процессоров, видеокарт и любых других потребляющих ватт технологий должны ставить эффективность в основу своих разработок. Это не только поможет нашему карману и планете, но и может привести к созданию настоящих спальных систем, в которых шум вентилятора останется в прошлом. Мы идем правильным путем к этому более экологичному и спокойному будущему, но еще многое предстоит сделать, прежде чем видение Cooler Master сможет стать реальностью для многих.

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