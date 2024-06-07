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Эта клавиатура из «Властелина колец» в мифриле достойна своего веса

07.06.2024
Эта клавиатура из «Властелина колец» в мифриле достойна своего веса

Мало что мне так близко и дорого, как «Властелин колец». Мы можем почти дословно цитировать кинотрилогию Питера Джексона и вообще носил бы другое название, если бы не любовь к книгам Дж. Р. Р. Толкина и Сэмуайзу Гэмджи. Учитывая это, неудивительно, что клавиатуры Drop, вдохновленные всеми уголками Средиземья, вызвали тоску, которую мог понять только Горлум. Если вы хоть немного похожи на нас, давайте объединимся как сообщество, чтобы оценить этот киб и его кепки.

Компания Drop собирает клавиатуры из «Властелина колец» уже несколько лет, дополняя свои оригинальные предложения новыми дизайнами. За это время производитель также собрал несколько самодельных колпачков для клавиш (с держателями) и настольных ковриков, добавив небольшой кусочек Средиземья в вашу установку. Признаться, мы не осознавали, насколько увеличился состав, но вид дисплея Computex компании определенно заставил меня взглянуть на свой стол и обдумать вопрос: «А как насчет второй клавиатуры?»

Эта клавиатура из «Властелина колец» в мифриле достойна своего веса

Эта клавиатура из «Властелина колец» в мифриле достойна своего веса

Эта клавиатура из «Властелина колец» в мифриле достойна своего веса

 

Хотя клавиатура Black Speech «Властелина колец», показанная выше, сама по себе восхитительно темная, залитое смолой изображение Саурона на подставке для запястий значительно улучшает общее представление. Конечно, взгляд лейтенанта Мелькора, смотрящий на вас с прилагаемого настольного коврика и искусных клавишных колпачков, еще больше тревожит и погружает вас в темный уголок земли Мордор, где лежат тени.

Если в душе вы не орк, у Дропа есть другие дизайны «Властелина колец», которые должны понравиться как человеку, эльфу, так и гному. Лично мне очень понравилась клавиатура Rohan, и я хотел бы сочетать ее с красивым настольным ковриком Barrowfield. Тем не менее, мы надеемся, что появятся варианты, вдохновленные Гондором и Хоббитом, хотя бы для того, чтобы найти этот очаровательный колпачок-ремесленник Гэндальфа подходящим домом.

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Под всем этим великолепием Третьего века вы найдете корпус ENTR из анодированного алюминия, в котором расположены колпачки клавиш из ПБТ, нажимающие на переключатели Holy Panda X. Drop также продает разъемы YC8 соответствующего цвета, что позволяет съемному разъему USB Type-C усилить эстетическую привлекательность. Однако эти клавиатуры «Властелина колец» доступны только в размерах TKL и 60%, что может стать препятствием, если вы не можете жить без цифровой клавиатуры.

Цена может стать еще одним препятствием при покупке этих клавиатур Drop Lord of the Rings. За комплект полных колпачков для клавиш и персонализацию корпуса мы говорим 199 долларов, а колпачки для клавиш ручной работы стоят еще 65 долларов за штуку. Хотя, к счастью, это не эквивалентно золоту драконьих сокровищ, оно все равно неоспоримо дорогое. Тем не менее, изготовление досок на заказ обычно требует таких затрат.

Полный набор клавиатур из «Властелина колец» и многое другое вы найдете на веб-сайте Drop.

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Тэги: , , , , Категории: Игры, Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT
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