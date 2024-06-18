Corsair сочетает в себе производительность и эстетику с серией вентиляторов LX

18.06.2024

Corsair анонсировала новую серию вентиляторов, совместимую с системой питания и управления iCUE Link. Новая линейка предлагает великолепные световые эффекты и улучшенные характеристики для более низких ценовых категорий.

Серия вентиляторов iCUE Link LX будет доступна в размерах 120 мм или 140 мм, а также в черном или белом цветах. Все модели имеют толщину 25 мм и имеют конструкцию с низким коэффициентом трения и магнитными куполообразными подшипниками, что обеспечивает превосходную долговечность при более низком уровне шума. На задней стороне мы видим несколько направляющих воздух ребер, которые, как говорят, улучшают направление воздушного потока, удерживая его сосредоточенным на цели. По словам Corsair, это увеличивает покрытие ребер радиаторов, что, в свою очередь, обеспечивает более низкую температуру.

Вы можете приобрести модели диаметром 120 мм по отдельности или в тройных упаковках, тогда как модели формата 140 мм поставляются только в упаковках с одним или двумя вентиляторами. Однако как комплекты с двумя, так и тремя вентиляторами оснащены системным концентратором iCUE Link от Corsair, чего нельзя сказать о отдельных вентиляторах. Это означает, что вам придется приобретать его отдельно, если по какой-то причине вам нужен только один вентилятор.

Каждый вентилятор оснащен 18 зонами RGB, распределенными между центральным узлом и внешним кольцом, предлагая на выбор множество световых эффектов — режим Time Warp — мой любимый благодаря иллюзии статических лопастей.

Предполагается, что каждый 120-миллиметровый вентилятор обеспечивает статическое давление от 0,13 до 5,22 мм водного столба и воздушный поток от 9,75 до 69,9 кубических футов в минуту при вращении со скоростью от 400 до 2400 об/мин, обеспечивая уровень шума от 10 до 36 дБА. С другой стороны, версия диаметром 140 мм имеет давление от 0,11 до 4,86 ​​мм водного столба и от 10,74 до 84,7 кубических футов в минуту при частоте вращения от 350 до 2000 об/мин, что приводит к шуму от 10 до 36 дБА. Также доступен режим нулевой скорости вращения, позволяющий полностью исключить звук и вращать только тогда, когда это необходимо вашей системе.

Чтобы все вышеперечисленное происходило гладко, Corsair интегрировала систему последовательного подключения iCUE Link, которая позволяет подключать и управлять несколькими вентиляторами по одному кабелю. В целом, это хороший пакет для тех, кто собирает новый компьютер.

На вентиляторы iCUE Link LX RGB предоставляется пятилетняя гарантия. Эта новая серия займет место между высококлассной серией iCUE Link QX и урезанной iCUE Link RX.

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