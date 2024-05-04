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Графические процессоры AMD RDNA 4 следующего поколения настроены на гораздо лучшую трассировку лучей1 мин для чтения

04.05.2024
Графические процессоры AMD RDNA 4 следующего поколения настроены на гораздо лучшую трассировку лучей

Сообщается, что AMD разрабатывает совершенно новый механизм трассировки лучей для своей серии графических процессоров Radeon RX 8000. Новый дизайн RT нас взволновал, поскольку он предположительно полностью отличается от своего предшественника, тогда как RDNA 3 был итеративным обновлением RDNA 2.

К настоящему времени большинство, если не все, геймеры знают, что когда дело доходит до трассировки лучей, Nvidia, несомненно, имеет преимущество над AMD. А поскольку графические процессоры Intel Arc становятся все более популярными, видеокартам Radeon нужно что-то делать. По словам @Kepler_L2, Team Red решает именно эту задачу с помощью своей будущей графической архитектуры RDNA 4.

Хотя графические процессоры серии Radeon RX 8000 могут не включать в себя какие-либо высокопроизводительные модели, они все равно могут предложить привлекательные улучшения для многих геймеров. Если верить последним слухам, похоже, что AMD готовит совершенно новый движок RT для своих графических процессоров на базе RDNA 4. Вместо обновления того, который используется в текущих графических процессорах RDNA 3, AMD, по-видимому, выбрала подход с нуля, который должен обеспечить более оптимизированный дизайн, адаптированный к сегодняшним потребностям графического движка. Это означает, что мы можем ожидать быстрых вычислений RT как для обычного RT, так и для трассировки пути с большим количеством деталей. Тем не менее, это чисто предположение, поскольку AMD еще ничего не подтвердила.

Сообщается, что этот движок RT также будет использоваться в будущих консолях Sony PlayStation 5 Pro. Ожидается, что новый дизайн будет поддерживать шейдеры обхода BVH8 (8-уровневая иерархия ограничивающих томов), что может обеспечить удвоение производительности. По крайней мере в теории.

Теперь, видя, как Nvidia удалось сохранить преимущество в RT на протяжении трёх поколений, можно задаться вопросом, удастся ли AMD сократить разрыв с помощью свежего дизайна. Мы, конечно, надеемся на это как в отношении AMD, так и в отношении Intel, поскольку конкуренция хорошая. Если не удешевить графические процессоры, то мы могли бы, по крайней мере, получить более быстрые.

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Вероятно, нам не придется долго ждать, чтобы это узнать. Computex уже не за горами, и генеральный директор д-р Лиза Су выступит с программной речью 3 июня. Хотя Zen 5, вероятно, станет главной достопримечательностью, RDNA 4, вероятно, больше не будет оставаться загадкой.

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