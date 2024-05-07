Новая утечка утверждает, что Nvidia RTX 5080 может быть выпущена первой

07.05.2024

Известный специалист по аппаратному обеспечению заявил, что Nvidia RTX 5080 может опередить флагманскую модель RTX 5090, что противоречит всему, что мы слышали до сих пор.

Как сообщает Wccftech, Kopite7kimi утверждает, что RTX 5080 станет первой игровой видеокартой Blackwell, которую выпустит Nvidia. В сообщении в Твиттере этот лидер дважды заявил о выпуске RTX 5090, который появится позже. Это прямо противоречит тому, о чем мы сообщали ранее: по слухам, BFGPU третьего поколения будет единственной картой, дебютирующей в этом году . У Kopite7kimi хороший послужной список, но мало доказательств в пользу подхода, ориентированного на RTX 5080. Недавняя история показывает, что Nvidia, скорее всего, будет лидировать со своим флагманом, прежде чем что-либо еще.

Чтобы понять график выпуска аппаратного обеспечения графических процессоров Nvidia, нам нужно оглянуться на прошлые примеры. Это потому, что RTX 4090 дебютировала в октябре 2022 года, а RTX 4080 вышла месяцем позже. Мы можем вернуться еще дальше к запуску оборудования Ampere в 2022 году: RTX 3090 выйдет в начале сентября, а RTX 3080 — через пару недель.

Традиционно Nvidia имеет тенденцию лидировать со своим топовым оборудованием до того, как предложения среднего и массового уровня появятся на прилавках. Предполагается, что RTX 5090 будет оснащен кристаллом GB202 с памятью GDDR7, 512-битной шиной памяти и TDP 450 Вт, что сделает ее легким претендентом на звание лучшей видеокарты из когда-либо созданных и затмит возможности RTX 4090. Для сравнения, RTX 5080 Кажется, он более итеративный, построен на меньшем кристалле GB203 с памятью GDDR7, 256-битной шиной памяти и TDP 320 Вт.

Нам бы хотелось, чтобы RTX 5090 и RTX 5080 были выпущены в этом году, но это не выглядит наиболее вероятной возможностью, как утверждают другие источники. Вполне возможно, что Nvidia официально представит свою серию игровых графических процессоров Blackwell на выставке Computex в следующем месяце, что проявит путаницу. Мы будем сообщать вам последние новости об этой истории по мере ее развития.

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