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Планы Nvidia RTX 5080 меняются, но это не все плохие новости1 мин для чтения

04.05.2024
Планы Nvidia RTX 5080 меняются, но это не все плохие новости

Видеокарты Nvidia GeForce RTX 5000 Series быстро приближаются, но о датах выпуска пока можно только догадываться. Вопреки предыдущим слухам, последняя утечка предполагает, что мы, вероятно, а может быть, вообще не увидим RTX 5080 в этом году. К счастью, вскоре мы узнаем больше об архитектуре Блэквелла.

Все признаки указывают на то, что RTX 5090 появится на цифровых полках до конца года. Однако более доступная RTX 5080 немного изменилась. Первоначально предполагалось, что выход продукта состоится в 2025 году, но источники в журнале «Закон Мура мертв» (MLID) предположили, что AMD ускорила сроки Nvidia, что привело к выпуску бумажного продукта в 2024 году с ограниченной доступностью. Те же источники теперь выражают неуверенность в отношении этого заявления.

В обновлении в начале мая у источников MLID «складывается впечатление, что мы можем запустить RTX 5090 только в этом году», хотя они «не уверены на 100%». Nvidia подготовит «по крайней мере один» к третьему или четвертому кварталу 2024 года, который, несомненно, станет флагманом Team Green. Однако худшая новость заключается в том, что никто не знает, сколько из них выйдет на рынок. Мы могли видеть тот же дефицит, что и ужасающий глобальный дефицит чипов; нам просто придется подождать и посмотреть.

Сообщается, что разработка серии Mobile RTX 5000 отстает на два месяца от дорожной карты ее предшественника. Учитывая, что Lovelace выпущен в феврале 2023 года, мы, возможно, не увидим ноутбуки Blackwell до марта или апреля 2025 года. Есть положительный момент в заявлениях о том, что ноутбуки RTX 5080 и 5090 будут использовать один и тот же чип GB203 высшего уровня в комплекте с видеопамятью GDDR7 и поддержкой PCIe 5.0. .

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MLID предполагает, что Nvidia, вероятно, на этот раз не будет экономить на видеопамяти, потенциально оснастив мобильную RTX 5080 16 ГБ и RTX 5070 12 ГБ. Поскольку AMD Strix Halo оснащена массивным iGPU, Team Green необходимо выйти из игры с размахом.

Как мы видели много раз, планы могут меняться. Пока мы не услышим из первых уст, лучше воспринимать всю информацию с долей скептицизма. К счастью, нам, возможно, не придется слишком долго ждать, поскольку все внимание приковано к Computex в ожидании возможного раскрытия. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг выступит с программным докладом 2 июня в 19:00 по тайваньскому времени, где, мы надеемся, он сообщит хорошие новости.

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