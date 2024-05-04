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Графический процессор AMD Radeon RX 8000 мог бы стать 200CU-монстром1 мин для чтения

04.05.2024
Графический процессор AMD Radeon RX 8000 мог бы стать 200CU-монстром

AMD, по-видимому, готовилась к выпуску массивного графического процессора RDNA 4, прежде чем отказаться от него. В опубликованном документе указывается, что Team Red рассматривала возможность создания видеокарты, которая удвоит вычислительные единицы ее нынешнего флагмана, но, к сожалению, отказалась от нее, как от горячего камня.

Согласно документу, опубликованному Kepler_L2 на форумах Anandtech, будущие графические процессоры AMD на базе RDNA 4 изначально имели до девяти шейдерных механизмов, что еще раз подтверждает предыдущие слухи о конструкции, объединяющей девять чиплетов. По словам другого пользователя под ником Adroc_Thurston, высокопроизводительные графические процессоры серии Radeon RX 8000 могли бы похвастаться более чем 200 вычислительными блоками. Это указывало бы на изменение соотношения SE/CU по сравнению с RDNA 3.

Если бы AMD добавила в эту смесь память GDDR6X или GDDR7, она могла бы даже составить достойную борьбу с GeForce RTX 5000 от Nvidia. К сожалению, по крайней мере, согласно тому, что мы знаем на данный момент, AMD больше не планирует выпускать такие графические процессоры. Вместо этого компания сосредоточилась на чипах Navi 4 среднего класса, использующих устаревшую видеопамять GDDR6.

Для сравнения, текущий флагман AMD, RX 7900 XTX, имеет максимальную мощность в 96 вычислительных блоков. А теперь представьте, что производительность увеличилась вдвое за счет улучшений архитектуры и трассировки лучей, и вы получили зверя. Как обычно, если все это правда.

AMD могла бы выйти из своего молчания и заявить, что такие чипы никогда не отменялись и что ее монстр наверняка придет к нам. А пока нам придется брать то, что есть: графический процессор Navi 48 с четырьмя шейдерными процессорами с любым соотношением CU, которое AMD решит использовать.

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Никто не знает, почему Красная команда отказалась от выступления. Это могут быть производственные сложности из-за большого количества чипсетов или просто то, что AMD хочет завоевать средний/низкий уровень, поскольку Intel активно продвигает Battlemage.

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