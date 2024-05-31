Сообщается, что AMD присматривается к Samsung в разработке эффективных 3-нм процессоров

31.05.2024

AMD и Samsung объединяются, как подмигивание и улыбка. Компании тесно сотрудничали над графическими процессорами для смартфонов и такими технологиями, как HBM, но похоже, что они могут еще ближе работать над лучшими процессорами будущего. В частности, сообщается, что эта пара удваивает свое партнерство, создавая процессоры следующего поколения по 3-нм техпроцессу.

Заявления исходят от Korea Economic Daily, которая цитирует генерального директора AMD Лизу Су, говорящую о преимуществах транзисторов GAAFET (затвор по всему периметру) по сравнению с FinFET на конференции в Бельгии. Учитывая, что Samsung на данный момент является единственным брендом в мире, производящим 3-нм GAAFET, это в значительной степени означает, что AMD попадет в объятия Samsung.

Если это правда, это означает, что будущие чипы EPYC и Ryzen должны быть более эффективными. Транзисторы GAAFET улучшают электропроводность, повышая эффективность по сравнению с FinFET TSMC. Однако из-за ограничений по размеру используемых нанолистов и нанопроволок вы увидите их только в изящных прикладных процессорах.

Это не является большим сюрпризом, учитывая историческое партнерство, которое разделяют эти двое. Это также, вероятно, к лучшему, учитывая, что Apple жаждет новых 2-нм технологий TSMC для своих процессоров искусственного интеллекта. Естественно, это оставляет большой вопросительный знак для Intel и Nvidia.

Intel передает некоторые из своих процессоров текущего поколения TSMC, а другие производит самостоятельно. Вполне возможно, что он может перейти на другую сторону, но большая вероятность предполагает, что он будет продвигаться вперед самостоятельно. В настоящее время бренд Big Blue вкладывает значительные средства в High NA EUV, чтобы сократить производственные затраты и ускорить процесс.

Nvidia, с другой стороны, использует исключительно 5-нм техпроцесс TSMC для серии GeForce RTX 40. Слухи предполагают, что Samsung активно пытается заставить Team Green также использовать свои 3-нм чипы GAAFET. Это будет не линейка GeForce RTX 50, поскольку они уже не за горами, а, возможно, будущая линейка RTX 60. Поскольку Nvidia предположительно находится на пути к тому, чтобы сделать свои лучшие видеокарты более эффективными за счет более тонких кулеров, возможно, это не самое худшее изменение.

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