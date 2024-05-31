Gigabyte обновляет свои платы B650E Aorus с поддержкой Wi-Fi 7 и USB4

31.05.2024

Gigabyte анонсировала материнскую плату B650E Aorus Pro X с новейшими возможностями подключения и усиленным слотом PCIe. Идеальный выбор среднего класса для будущих процессоров Zen 5.

B650E Aorus Pro X оснащен двумя собственными портами USB4, обеспечивающими скорость передачи данных до 40 Гбит/с каждый, независимо от вашего процессора. По данным Gigabyte, вы можете полностью использовать полосу пропускания 40 Гбит/с для передачи данных, в отличие от Thunderbolt 4, который разделяет ее между данными и видео. Кроме того, B650E Aorus Pro X поддерживает новейшие беспроводные возможности Wi-Fi 7 и антенну с высоким коэффициентом усиления, обеспечивая быстрое и надежное соединение в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и новых диапазонах 6 ГГц. Последние могут возникнуть в жилых зонах, заполненных волнами Wi-Fi.

Те, кому нравятся надежные кабели CAT 6, по-прежнему могут использовать порт LAN 2,5GbE для бесперебойного и быстрого соединения. Идеально подходит для быстрого доступа к локальным дискам NAS. На плате также имеется бронированный слот PCIe x16, в который можно установить лучшие видеокарты независимо от их размера. Но это еще не все: плата также оснащена сегментным дисплеем EZ-Debug Zone и разъемом PCIe EZ-Latch Plus. Первый помогает диагностировать любые проблемы с машиной, а второй позволяет легко извлечь видеокарту.

Наконец, B650E Aorus Pro X питает ваш процессор Ryzen с помощью 16-фазной полностью цифровой системы, состоящей из фаз SPS 80 А. Они, наряду со слотом для твердотельного накопителя M.2, закрыты увеличенным радиатором, обеспечивающим надлежащее охлаждение при любых рабочих нагрузках.

Материнская плата B650E Aorus Pro X будет доступна в начале июня и готова к использованию будущих процессоров AM5 следующего поколения.

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