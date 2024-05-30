Hyte стал еще толще с 360-мм моноблоком THICC Q80 Trio

31.05.2024

Компания Hyte анонсировала увеличенную версию своего THICC P60 Duo с 360-мм радиатором и новым дизайном вентилятора. Он берет то, что придавало блеск оригиналу, и продвигает его дальше для тех, у кого в футляре достаточно места.

THICC Q80 Trio — это моноблок жидкостного охлаждения диаметром 360 мм с впечатляющим радиатором толщиной 52 мм. Он оснащен привлекательным 5-дюймовым IPS-дисплеем с 42-пиксельной RGB-матрицей на задней панели, благодаря чему ваша сборка сверкает, как рождественская елка. THICC Q80 Trio совместим с фирменными шлейфовыми соединениями, поддерживая и управляя до 18 устройствами, из которых 36 — через соединение USB Type-M. Hyte утверждает, что его кулер может потреблять больше ватт, чем любой другой жидкостный кулер, что звучит правдоподобно, учитывая его размер.

Еще одним уникальным аспектом THICC Q80 Trio является конструкция с двумя насосами. Да, вы не ослышались: компания Hyte, не удовлетворенная самым массивным радиатором на рынке моноблоков, также включила в комплект поставки два насоса, работающих в тандеме и расположенных между ребрами радиатора. Все это сочетается с обновленной медной охлаждающей пластиной, которая, как сообщается, повышает температуру на 2°C. Мощный и уникальный продукт, по крайней мере на бумаге.

Что касается уникальности, Хайт, возможно, зашел слишком далеко в одном аспекте этого кулера, а именно в вентиляторах. Если присмотреться, то можно заметить, что все три ротора соединены в единую длинную раму с тремя отверстиями. Хотя эта конструкция может улучшить охлаждение, предотвращая утечку воздуха между вентиляторами, она остается нестандартным форматом. Владельцам может быть сложно найти запасные части, не стоит забывать, что одна сломанная лопасть или двигатель означает, что вам придется заменить эквивалент трех вентиляторов. Хотя, должен признаться, этот изящный дизайн выглядит великолепно.

Более того, обратите внимание, что вентиляторы, похоже, установлены в притяжной конфигурации, что, насколько мне известно, не лучше всего подходит для радиаторов с толстыми ребрами. Но это может быть связано с неоптимизированными фанатами, в отличие от этих, которые, кажется, созданы с нуля для этой работы. Со своей стороны, Hyte заявляет о потоке воздуха 105,8 кубических футов в минуту и ​​статическом давлении 8,14 мм водного столба. Не вызывает сомнений то, что сокращение количества винтов с 12 до 4 значительно упростит процесс очистки.

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