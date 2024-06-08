Кулер Enermax Liqtech XTR укрощает процессор рабочей станции мощностью 1000 Вт

08.06.2024

Enermax продемонстрировала чудовищный AIO на выставке Computex. Этот жидкостный кулер способен работать с процессором мощностью почти 1 кВт, сохраняя при этом хорошие рабочие температуры без теплового регулирования.

Серия Liqtech XTR будет доступна в размерах 240 мм, 280 мм и 360 мм и оснащена сегментированным экраном, отображающим статус в реальном времени. Последний позволяет быстро проверить температуру процессора и графического процессора или скорость вращения вентилятора непосредственно на блоке процессора. Хотя это решение и не такое изящное, как ЖК-дисплеи и OLED-дисплеи, это все, что вам нужно на рабочей станции. Есть даже система оповещения на случай, если никто не заметит перегрева установки.

Кулер был продемонстрирован на процессоре рабочей станции Intel Xeon w9-3495X с 56 ядрами. Под тестовой нагрузкой Cinebench Liqtech XTR удалось держать этого зверя под контролем, хотя последний потреблял 925 Вт, согласно данным приложения для аппаратного мониторинга. И самое приятное то, что процессор достиг предела мощности до того, как достиг температуры термического регулирования, максимальная температура которой составляет 86°C.

Но подождите, это еще не все. В системе AMD Threadripper Liqtech XTR превзошёл сам себя, укротив лишь 1 кВт. Этому скромному моноблоку удалось охладить процессор, потребляющий 989 Вт. Под скромным мы подразумеваем, что это обычный моноблок с экраном 360 мм. Для такой производительности можно ожидать как минимум 420-миллиметровый или какой-нибудь промышленный охладитель воды – подмигиваем.

Процессоры рабочих станций и серверов имеют гораздо больший встроенный теплораспределитель (IHS) и значительную площадь контакта, что позволяет более равномерно использовать холодную пластину кулера. Но, тем не менее, вам необходимо рассеивать это тепло в окружающую среду, и с этой задачей Liqtech XTR, похоже, справляется довольно хорошо, поскольку он поддерживает разумную температуру при нагрузке в 925 Вт.

Liqtech XTR полностью совместим с новейшим разъемом AMD sTR5 ( Threadripper 7980X ) и Intel LGA 4677 (Xeon W-3400/W-2400). Enermax пока не раскрыла цены ни на одну из моделей, лишь указав, что 360-мм решение с высочайшими характеристиками будет доступно в третьем квартале.

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