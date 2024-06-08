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Кулер Enermax Liqtech XTR укрощает процессор рабочей станции мощностью 1000 Вт

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08.06.2024
Кулер Enermax Liqtech XTR укрощает процессор рабочей станции мощностью 1000 Вт

Enermax продемонстрировала чудовищный AIO на выставке Computex. Этот жидкостный кулер способен работать с процессором мощностью почти 1 кВт, сохраняя при этом хорошие рабочие температуры без теплового регулирования.

Серия Liqtech XTR будет доступна в размерах 240 мм, 280 мм и 360 мм и оснащена сегментированным экраном, отображающим статус в реальном времени. Последний позволяет быстро проверить температуру процессора и графического процессора или скорость вращения вентилятора непосредственно на блоке процессора. Хотя это решение и не такое изящное, как ЖК-дисплеи и OLED-дисплеи, это все, что вам нужно на рабочей станции. Есть даже система оповещения на случай, если никто не заметит перегрева установки.

Кулер Enermax Liqtech XTR укрощает процессор рабочей станции мощностью 1000 Вт

 

Кулер был продемонстрирован на процессоре рабочей станции Intel Xeon w9-3495X с 56 ядрами. Под тестовой нагрузкой Cinebench Liqtech XTR удалось держать этого зверя под контролем, хотя последний потреблял 925 Вт, согласно данным приложения для аппаратного мониторинга. И самое приятное то, что процессор достиг предела мощности до того, как достиг температуры термического регулирования, максимальная температура которой составляет 86°C.

Но подождите, это еще не все. В системе AMD Threadripper Liqtech XTR превзошёл сам себя, укротив лишь 1 кВт. Этому скромному моноблоку удалось охладить процессор, потребляющий 989 Вт. Под скромным мы подразумеваем, что это обычный моноблок с экраном 360 мм. Для такой производительности можно ожидать как минимум 420-миллиметровый или какой-нибудь промышленный охладитель воды – подмигиваем.

Кулер Enermax Liqtech XTR укрощает процессор рабочей станции мощностью 1000 Вт

 

Процессоры рабочих станций и серверов имеют гораздо больший встроенный теплораспределитель (IHS) и значительную площадь контакта, что позволяет более равномерно использовать холодную пластину кулера. Но, тем не менее, вам необходимо рассеивать это тепло в окружающую среду, и с этой задачей Liqtech XTR, похоже, справляется довольно хорошо, поскольку он поддерживает разумную температуру при нагрузке в 925 Вт.

Liqtech XTR полностью совместим с новейшим разъемом AMD sTR5 ( Threadripper 7980X ) и Intel LGA 4677 (Xeon W-3400/W-2400). Enermax пока не раскрыла цены ни на одну из моделей, лишь указав, что 360-мм решение с высочайшими характеристиками будет доступно в третьем квартале.

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Тэги: , , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT
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