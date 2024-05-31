Zotac представила портативный компьютер Zone, способный конкурировать с OLED-дисплеем Steam Deck

31.05.2024

Среди всех портативных игровых ПК от крупных производителей ни один не приблизился к тому, чтобы конкурировать со Steam Deck OLED с собственными самоизлучающими панелями. Однако Zotac может положить конец этой тенденции, поскольку компания готовится дать Valve возможность побороться за свои деньги с помощью собственного портативного устройства Zone. Zotac поделится более подробной информацией о своем устройстве на выставке Computex, но уже просочился предполагаемый список характеристик системы, содержащий ссылки на экран AMOLED.

Даже сейчас, как мы отметили в нашем OLED-обзоре Steam Deck, его дисплей на голову выше панелей с подсветкой, используемых конкурентами, включая ROG Ally и Legion Go, и это лишь некоторые из них. Фактически, это основная причина, по которой мне сложно перейти с OLED-дисплея Steam Deck на другой портативный компьютер, несмотря на обещание большей производительности в других местах. Zotac это четко понимает, и включение технологии OLED в Zone может сделать ее более привлекательной альтернативой, чем ROG Ally X и другие устройства с экранами с подсветкой.

Компания Zotac представила свой портативный компьютер Zone на X, не поделившись ничем, кроме портативного устройства, укрытого в тени. В своем сообщении компания включает хэштеги Computex 2024, указывая на вероятное открытие во время выставки. Однако с тех пор Videocardz приобрела спецификацию, в которой рассказывается практически все о Zone.

Согласно этой утечке, Zone может похвастаться значительными преимуществами перед Steam Deck OLED как по дисплею, так и по основным характеристикам. Начнем с того, что его панель AMOLED имеет более высокое разрешение 1080p и частоту обновления 120 Гц по сравнению с комбинацией 800p и 90 Гц в Steam Deck OLED. Естественно, большее количество пикселей требует большей производительности, и AMD Ryzen 7 8840U, похоже, является предпочтительным APU для Zotac. Судя по всему, компания не стала экономить на памяти или хранилище: 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и твердотельный накопитель PCIe 4.0 емкостью 512 ГБ.

Хотя любая оценка эргономики Zone по сравнению с Steam Deck OLED, естественно, придется подождать до надлежащего обзора, мы рады видеть, что Zotac нацелен на вес менее 700 г. Однако устройство будет оснащено джойстиками с эффектом холла и двухступенчатыми регулируемыми триггерами, так что с игровой точки зрения оно выглядит позитивно. Это, конечно, если только Windows 11 не испортит вечеринку Zone своей пока что посредственной поддержкой портативных устройств.

В утечке утверждается, что Zone будет доступна в третьем квартале 2024 года, и Zotac, как мы надеемся, подтвердит это во время Computex 2024, наряду со спецификациями, описанными выше. К сожалению, о цене ничего не сообщается, но мы полагаем, что, к сожалению, он будет стоить дороже, чем Steam Deck OLED, учитывая его более современный APU и другие улучшения. К сожалению, мы еще не приблизились к пониманию того, какие планы у Valve в отношении спецификаций Steam Deck 2, но Zotac’s Zone должна послужить прекрасной заменой (если не полной заменой).

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