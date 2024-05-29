Сообщается, что Nvidia посадила GeForce RTX 5090 на диету

29.05.2024

Если вы когда-нибудь смотрели на видеокарты Team Green и думали, что размер выходит из-под контроля, вы не одиноки. Одна только Nvidia GeForce RTX 4090 Founders Edition доминирует в трех слотах, а некоторые кастомные модели посягают на четыре. К счастью, RTX 5090, как сообщается, изменит эту тенденцию, снова уменьшив кулер до разумного форм-фактора.

Отвечая на заявления о том, что кулер может быть монстром с четырьмя слотами на основе предполагаемого прототипа RTX 4090 Ti, известный ведущий Kopite7kimi утверждает, что вместо этого это должна быть тонкая карта с двумя слотами. Легко понять, почему люди предполагают, что Nvidia выберет что-то большее, учитывая то, что Founders Edition будет использовать тройную компоновку печатной платы, соединяющую три отдельные платы. К счастью, команда «Зеленых» предположительно держит ситуацию под контролем.

Инсайдер подтверждает, что более тонкий корпус будет оснащен двумя вентиляторами, а не третьим. Неясно, будет ли он использовать проверенную и проверенную конструкцию Nvidia Flow Through, но все признаки указывают на да. Ведь зачем чинить то, что не сломано? С тех пор, как бренд представил эту схему в картах серии RTX 3000, температура Founders Edition стала серьезной проблемой для решений послепродажного обслуживания.

Ничего не высечено на камне, и вам придется отнестись к этому слуху с обычной долей скептицизма. Однако, если это правда, это прекрасная новость для RTX 5090. Потенциально это может означать, что карта стала более эффективной, чем когда-либо, и работает относительно прохладно, несмотря на свою мощность.

Пока что графический процессор GB202, очевидно, будет использовать физически монолитную конструкцию, которая логически действует как два кристалла GB203. По слухам, характеристики включают 192 потоковых мультипроцессора, 512-битную шину памяти и 24 или 32 ГБ видеопамяти GDDR7. Учитывая, что RTX 4090 использует 24 ГБ, а три печатные платы вмещают до 16 ГБ каждая, наиболее вероятным выглядит 32 ГБ.

В целом, еще слишком рано рассуждать о том, что находится под капотом, с какой-либо реальной уверенностью. К сожалению, Nvidia, вероятно, не будет рассматривать будущую архитектуру Blackwell на выставке Computex на следующей неделе. Тем не менее, мы наверняка увидим множество утечек, слухов и претензий в течение следующих нескольких месяцев, предшествующих предполагаемому релизу в конце года.

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