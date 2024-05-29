Адаптер Sony PSVR 2 для ПК может появиться на горизонте

29.05.2024

До сих пор PSVR 2 разочаровывала. Несмотря на достойные характеристики, гарнитура виртуальной реальности стоит немалых денег, и у нее мало игр, которые можно было бы показать. Выйти из-под ограничений PlayStation 5 — это первый шаг в реформировании устройства, и нужный вам адаптер для ПК может появиться здесь раньше, чем вы думаете.

Корейское агентство радиоисследований, обнаруженное энтузиастом виртуальной реальности Брэдом Линчем, выдало новый сертификат для «адаптера PlayStationVR2 для ПК». Не нужно быть ученым-ракетчиком, чтобы понять, о чем говорит регулирующий орган. Предстоящая ссылка Sony, на создание которой уйдет не менее трех месяцев, позволит вам использовать гарнитуру со Steam.

В настоящее время у адаптера PlayStationVR2 для ПК нет даты выпуска, но получение сертификации показывает, что он уже не за горами. Чтобы получить одобрение от органа радио- и коммуникационного оборудования, Sony нужен работающий прототип. Затем эксперты регулятора проверяют его на соответствие корейским стандартам. По обоснованному предположению, он либо уже находится в массовом производстве, либо не за горами.

Выпуск PSVR 2 на ПК — это фантастика для нынешних владельцев гарнитур, но я не верю, что это привлечет новых клиентов. Он отчаянно нуждается в снижении цен. Для сравнения, Meta Quest 3 превосходит попытку Sony по характеристикам воды, предоставляет доступ к эксклюзивам Meta Store и стоит 459 долларов.

Однако, за исключением нескольких выдающихся эксклюзивов, таких как Horizon: Call of the Mountain, консоль не затрагивает библиотеку ПК. Как только PSVR 2 начнет работать с ПК, Sony, возможно, даже сделает свои игры доступными на этой платформе. Только время покажет, поскольку официальной информации пока нет.

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