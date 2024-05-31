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В конце концов, у Nvidia RTX 5090 может не быть 32 ГБ видеопамяти

31.05.2024
В конце концов, у Nvidia RTX 5090 может не быть 32 ГБ видеопамяти

Пройдет совсем немного времени, и Nvidia представит официальные спецификации RTX 5090. Между тем, утечек, претендующих на то, чтобы испортить раскрытие информации о команде Зеленых, становится все больше с каждым днем, и не все из них приносят хорошие новости. Судя по слухам, объем видеопамяти RTX 5090 не будет таким большим, как мы ожидали, по сравнению с RTX 4090.

За последние три поколения лучшие видеокарты Nvidia имели максимальный объем памяти 24 ГБ. Теперь, с RTX 4090, даже пропускная способность остановилась, поскольку карта работает с той же скоростью 1008 ГБ/с, что и ее предшественница, RTX 3090. Недавние сообщения о более плотном кластере модулей памяти для GB202, предположительно графический процессор Blackwell умирает при сердце RTX 5090, естественно, предполагало увеличение и зажгло надежды на монстра GDDR7 объемом 32 ГБ. Однако, к сожалению, согласно утечкам, флагман серии GeForce RTX 50 скорее скромен, чем чудовищен.

В конце концов, у Nvidia RTX 5090 может не быть 32 ГБ видеопамяти

 

По словам Panzerlied (через Videocardz), инсайдера, который ранее поделился подробностями о конфигурации модуля памяти GB202, RTX 5090 будет использовать 448-битную шину памяти. До сих пор мы ожидали, что видеокарта будет иметь 512-битную шину. Это означает, что RTX 5090 не будет использовать все 16 модулей памяти, поддерживаемых GB202, а уменьшится до 14 (поскольку каждый модуль использует 32-битную шину).

Если это правда, то у RTX 5090 останется всего 28 ГБ видеопамяти. К сожалению, хотя кажется, что мы не увидим такого значительного увеличения емкости, скорость GDDR7 и тактовая частота памяти карты должны привести к значительному увеличению пропускной способности по сравнению с RTX 4090. Точнее, мы можем увидеть все еще впечатляющий результат 50%. %, увеличившись с 1008 ГБ/с до колоссальных 1568 ГБ/с, исходя из ранее утекших данных о скоростях памяти. Это 1,5 ТБ в секунду.

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Мы подозреваем, что Nvidia официально расскажет о RTX 5090 на выставке Computex 2024, так что следите за новостями в прямом эфире по мере появления подробностей. А пока ознакомьтесь с другими недавними слухами о характеристиках карты, в том числе о том, почему ее графический процессор может быть «два в одном», а также с заявлениями об урезанном кулере Founders Edition.

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Тэги: , , , , Категории: Компьютерная периферия, Компьютеры, НовостиIT
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