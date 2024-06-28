MSI добавляет обновления прошивки для MAG QD-OLED, но есть одна загвоздка

28.06.2024

Когда MSI объявила, что ее 27-дюймовые и 32-дюймовые игровые мониторы MAG QD-OLED не будут получать обновления прошивки, фанаты были не очень довольны. К счастью, компания услышала сильные отзывы сообщества и решила включить будущие исправления.

Первоначальная причина была достаточно невинной: модели MPG и MEG просто были более приоритетными. Однако мы живем в мире, где исправления ошибок и производительности часто появляются после того, как экраны попадают на полки. Представление о том, что вы видите, и то, что вы получаете, со всеми бородавками и всем остальным, просто не соответствует 2024 году.

Хотя на Reddit есть поток любви к решению MSI , это не так просто, как обычное обновление прошивки. Поскольку MSI уже выпустила MAG 271QPX QD-OLED и MAG 321UPX QD-OLED в Америке и Азии, тем, у кого старая прошивка, сначала нужно будет посетить ближайший сервисный центр MSI, чтобы включить будущие исправления. Как только это будет сделано и очищено, вы можете вернуться к подключению его к ПК, чтобы загрузить новые версии.

Чтобы проверить прошивку, перейдите в OSD (экранное меню) и посмотрите в правый нижний угол. FW.011 или более ранняя версия на MAG 271QPX и FW.014 или более ранняя версия на MAG 321UPX означает, что вам следует обратиться за помощью в MSI. Если вы используете FW.012 и FW.015 соответственно, вы уже используете последнюю версию. Те, кто покупает в Европе, скорее всего, будут обновлены сразу, но проверить не помешает.

По данным технического маркетингового отдела MSI, последний патч ставит MAG в один ряд с MPG. Компания не сообщает, планируется ли обновить все модели одновременно, но в настоящее время она работает над патчем, который мы можем «ожидать выпуска до августа». TFT Central говорит, что это будет середина июля, если точнее. Волнующие времена для всех.

Честно говоря, мы не знаем, почему MSI вообще решила ограничить обновления. Конечно, было бы лучше поддерживать удаленные исправления и просто уменьшить их частоту. В любом случае, мы снова на верном пути. MSI возглавляет наш список лучших игровых мониторов не просто так, и похоже, что так будет еще некоторое время.

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