Вышла Libreboot 26.11 с полной поддержкой UEFI, без полезной нагрузки GRUB

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Libreboot, проект бесплатной загрузочной прошивки с открытым исходным кодом, которая заменяет проприетарные прошивки BIOS и UEFI на поддерживаемом оборудовании, выпустил версию 26.11, в которой реализована полная поддержка UEFI с помощью полезной нагрузки MrChromebox EDK2, что также делает ее совместимой с Microsoft Windows.

В этом выпуске почти все поддерживаемые платы поставляются исключительно с прошивкой EDK2. Из проекта убрали GRUB в качестве полезной нагрузки для coreboot, а также ранее включенные полезные нагрузки MemTest86plus и CSMWrap, что упростило настройку прошивки и сократило объем работ по ее обслуживанию.

Однако это изменение сопровождается важным предупреждением для существующих пользователей. Системы, настроенные на загрузку в устаревшем режиме BIOS, необходимо перевести в режим UEFI, в том числе настроить соответствующий системный раздел EFI, прежде чем устанавливать новую прошивку. В противном случае существующие операционные системы могут перестать загружаться.

Загрузка в устаревшем режиме по-прежнему возможна, но пользователи должны самостоятельно добавить необходимые компоненты при компиляции Libreboot. Система сборки теперь поддерживает установку GRUB EFI, MemTest86plus и ReBIOS через каталог efi/ .

Что касается аппаратного обеспечения, Libreboot 26.11 по умолчанию поддерживает TPM 2.0 в нескольких системах, включая ThinkPad X270, X280, T480, T480s и T580, а также Supermicro X11SSH-F и Topton X2E N150. Поддержка TPM ранее была отключена из-за проблем с SeaBIOS, которые больше не возникают при использовании EDK2.

Ноутбуки Dell Latitude также получили исправления для управления вентиляторами, отображения состояния батареи и обработки нажатия на кнопку закрытия крышки во время приостановки работы. Эти улучшения основаны на обновленной реализации ACPI, которая заменяет старые патчи на основе SMM. Кроме того, в ThinkPad W541 и Dell Latitude E7240 восстановлена функциональность устройства чтения SD-карт с помощью патча EDK2.

Для пользователей Chromebook в этом выпуске восстановлены конфигурации, соответствующие исходному коду MrChromebox, после того как изменения в Libreboot 26.10 привели к сбоям при загрузке в некоторых системах. Dell OptiPlex 780 также переходит на EDK2, а OptiPlex 5050 SFF получает поддержку горячей замены SATA и исправление ошибок PCIe, связанных с некоторыми беспроводными картами.

Исправление EDK2, связанное с безопасностью, устраняет уязвимость проверки границ ICMP-пакетов в реализации PXE. По словам разработчиков, Libreboot не пострадал, поскольку в его конфигурациях используется iPXE, но патч был включен в распространяемый исходный код.

Наконец, в этом выпуске упрощены некоторые аспекты системы сборки Libreboot, в том числе настройка полезной нагрузки прошивки, работа с исходным кодом и присвоение имен ПЗУ. В пользовательских образах прошивок теперь используются более понятные префиксы BIOS и UEFI. Улучшения в утилите lbmk сборки упрощают установку дополнительных полезных нагрузок EFI и работу со старыми образами прошивок.

Подробнее см. в объявлении о выпуске.

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