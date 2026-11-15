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Ноябрьские обновления безопасности Windows 2026 года принесли не только исправления уязвимостей, но и новую проблему для корпоративных пользователей и системных администраторов. Microsoft подтвердила, что после установки обновлений некоторые операции активации и управления лицензиями Windows могут завершаться ошибкой 0x80041008. Сбой затрагивает прежде всего организации, которые используют командную строку, автоматизированные сценарии и службу управления ключами KMS для настройки лицензий на компьютерах.

Информация была основана на уведомлении Microsoft о выявленной неисправности. Впоследствии компания внесла соответствующие сведения в официальную документацию и указала, что исправление распространяется через обновления Windows, выпущенные начиная с 13 ноября.

В чём заключается проблема с активацией Windows

Сбой связан с работой Software Licensing Management Tool (SLMGR) — встроенного инструмента Windows для управления лицензированием операционной системы. С его помощью администраторы могут устанавливать ключи продуктов, настраивать параметры корпоративной активации, управлять подключением к KMS-серверу и проверять состояние лицензии.

После установки ноябрьских обновлений отдельные команды SLMGR начали завершаться ошибкой 0x80041008 с сообщением «Invalid parameter (SWbemObjectEx)», которое можно перевести как «Недопустимый параметр». В результате Windows не всегда может выполнить запрошенную операцию активации или изменить параметры лицензирования.

Microsoft зафиксировала проблему при выполнении двух команд:

slmgr.vbs /skms-domain <domain> — настройка домена службы управления ключами KMS;

— настройка домена службы управления ключами KMS; slmgr.vbs /ipk <key> — установка ключа продукта Windows.

Это не означает, что сама система перестаёт распознавать лицензию или что все компьютеры после установки обновления внезапно становятся неактивированными. Ошибка возникает при выполнении определённых операций управления лицензированием. Иными словами, проблема затрагивает механизм настройки и обслуживания активации, а не обязательно уже работающий механизм проверки лицензии.

Подробное описание неисправности опубликовано в официальной документации Microsoft для обновления Windows 10 KB5131096. Аналогичное предупреждение присутствует и в документации к обновлению Windows Server 2025 KB5131080.

Какие версии Windows затронуты

По информации Microsoft, проблема обнаружена в клиентских и серверных версиях операционной системы. В перечень затронутых систем входят:

Windows 10: версии 21H2 и 22H2;

версии 21H2 и 22H2; Windows 11: версия 23H2;

версия 23H2; Windows Server 2019;

Windows Server 2022;

Windows Server 2025.

При этом наличие одной из перечисленных версий Windows само по себе не означает, что компьютер обязательно столкнётся с ошибкой. Microsoft подчёркивает, что неисправность прежде всего касается организаций, использующих SLMGR для управления ключами и автоматизации процесса активации.

Обычные пользователи, которые активировали Windows стандартным способом и не выполняют перечисленные команды, в большинстве случаев не должны заметить никаких изменений. Если система уже активирована, ноябрьское обновление не должно автоматически отменить её активацию.

Отдельно Microsoft уточняет ситуацию с KMS. Компьютеры, на которых уже установлены подходящий клиентский ключ KMS и необходимые параметры подключения, могут продолжать работать без проблем, если администраторам не требуется повторно выполнять затронутые команды SLMGR.

Почему сбой особенно важен для корпоративных сетей

В домашних компьютерах активация Windows обычно выполняется один раз: пользователь вводит ключ продукта либо получает цифровую лицензию, связанную с оборудованием и учётной записью Microsoft. В корпоративной инфраструктуре всё устроено сложнее. Организации могут использовать централизованные механизмы лицензирования, позволяющие активировать большое количество рабочих станций и серверов без ручного ввода ключа на каждом устройстве.

Один из таких механизмов — Key Management Service (KMS). В этой модели внутри корпоративной сети работает специальный сервер, который обслуживает запросы клиентских устройств. Компьютеры периодически обращаются к нему для подтверждения активации. Такой подход упрощает управление лицензиями в организациях с большим количеством рабочих мест.

Для настройки подобных систем администраторы применяют SLMGR, групповые политики, сценарии PowerShell и средства централизованного развёртывания Windows. Если одна из базовых команд начинает возвращать ошибку, это может нарушить автоматизированные процессы установки и настройки новых компьютеров.

Например, организация разворачивает новый образ Windows на нескольких десятках рабочих станций. После установки системы сценарий автоматически прописывает ключ продукта и параметры KMS. Если на этапе выполнения команды возникает ошибка 0x80041008, процедура может завершиться неудачно. В результате часть компьютеров не получит ожидаемую конфигурацию лицензирования.

При этом уже активированные рабочие станции могут продолжить нормальную работу. Это важное различие: сбой при настройке нового клиента не равнозначен массовой деактивации существующего парка компьютеров.

Что происходит с KMS-активацией и сроком действия лицензии

Microsoft отдельно обратила внимание на срок действия активации устройств, использующих KMS. После успешной активации такие компьютеры обычно сохраняют активированное состояние до 180 дней. В течение этого периода система не обязана постоянно обращаться к KMS-серверу для подтверждения лицензии.

Поэтому даже если администратор столкнулся с ошибкой при попытке выполнить повторную настройку или инициировать новую активацию, уже активированные компьютеры не обязательно сразу перейдут в неактивированное состояние. Они могут продолжать работать в пределах действующего периода активации.

Однако рассчитывать на это как на постоянное решение нельзя. Если организация разворачивает новые устройства, меняет конфигурацию KMS или обслуживает компьютеры с истекающим периодом активации, проблема способна осложнить работу инфраструктуры. Администраторам важно проверить не только состояние лицензий, но и успешность выполнения автоматизированных сценариев.

Дополнительные сведения о принципах корпоративной активации и типичных ошибках KMS Microsoft приводит в документации Troubleshoot Windows activation error codes.

Как Microsoft устранила ошибку 0x80041008

Первоначально Microsoft сообщила, что работает над исправлением и рекомендовала организациям, которым требовалось немедленно устранить последствия сбоя, обратиться в корпоративную службу поддержки компании. Однако уже 13 ноября 2026 года документация была обновлена: Microsoft указала, что проблема устранена в обновлениях Windows, выпущенных начиная с этой даты.

Для Windows 10 21H2 и 22H2 в качестве примера исправляющего обновления указано KB5136493. Для Windows Server 2025 Microsoft также приводит отдельный пример — KB5136489. Конкретный пакет зависит от версии операционной системы, поэтому устанавливать обновление нужно с учётом используемой редакции и ветки обслуживания.

Проверить актуальную информацию можно непосредственно в официальных материалах:

Если компьютер получает обновления через Windows Update, рекомендуется проверить наличие последних доступных пакетов. В организациях, где используется WSUS или другое средство централизованного управления обновлениями, системным администраторам следует убедиться, что исправление одобрено и установлено на затронутых устройствах.

Что делать администраторам и обычным пользователям

Если после ноябрьского обновления возникла ошибка 0x80041008, не стоит сразу переустанавливать Windows, менять ключ продукта или удалять установленные обновления безопасности. Сначала необходимо определить, действительно ли проблема связана с известной неисправностью SLMGR.

Для начала рекомендуется выполнить несколько проверок:

Узнать версию и сборку Windows с помощью команды winver .

. Проверить историю установленных обновлений и определить, установлен ли ноябрьский пакет безопасности.

Уточнить, возникает ли ошибка именно при выполнении команд SLMGR или при обычной проверке состояния активации.

Проверить наличие обновлений, выпущенных 13 ноября 2026 года или позднее.

В корпоративной сети проверить настройки KMS, доступность сервера активации и состояние клиентских лицензий.

Текущее состояние лицензии можно посмотреть из командной строки, запущенной от имени администратора, с помощью команды:

slmgr.vbs /xpr

Она показывает срок действия текущей активации. Для получения более подробной информации о лицензировании можно использовать:

slmgr.vbs /dlv

Важно понимать, что эти команды предназначены для диагностики и не являются самостоятельным исправлением ошибки 0x80041008. Если проблема проявляется при установке ключа или настройке KMS, необходимо сначала установить исправляющее обновление для соответствующей версии Windows, а затем повторить операцию.

Обычным пользователям, у которых Windows уже активирована и работает штатно, не требуется вручную менять ключ продукта или выполнять команды управления лицензированием. Достаточно поддерживать систему в актуальном состоянии. При появлении другого кода ошибки следует отдельно проверить его значение: не всякая проблема с активацией связана с ноябрьским инцидентом.

Официальные рекомендации по диагностике доступны на странице Microsoft Get help with Windows activation errors. Там собраны инструкции для Windows 10 и Windows 11, а также объяснения наиболее распространённых кодов ошибок.

Нужно ли удалять ноябрьские обновления Windows

В большинстве случаев нет. Удаление накопительного обновления безопасности может привести к потере исправлений уязвимостей и других улучшений системы. Поскольку Microsoft уже выпустила исправление, более правильный вариант — установить актуальный пакет, а не возвращаться к предыдущей сборке Windows.

Особенно осторожно следует относиться к удалению обновлений на серверах и рабочих станциях организаций. Перед любыми действиями необходимо оценить последствия для безопасности, проверить резервные копии и согласовать изменения с ответственными за инфраструктуру специалистами.

Если после установки исправляющего обновления ошибка продолжает возникать, следует собрать диагностическую информацию: точный текст ошибки, версию Windows, номер установленного обновления, используемую команду и сведения о конфигурации KMS. Для корпоративных клиентов в таком случае оправдано обращение в Microsoft Support.

Выводы

Ноябрьские обновления Windows 2026 года вызвали подтверждённый Microsoft сбой в механизме управления активацией и лицензированием. Ошибка 0x80041008 затронула прежде всего организации, использующие SLMGR и автоматизированные процессы настройки KMS. В число затронутых систем вошли Windows 10 21H2 и 22H2, Windows 11 23H2, а также Windows Server 2019, 2022 и 2025.

Главное обстоятельство заключается в том, что проблема не приводила к автоматической деактивации всех компьютеров. Устройства, которые уже были активированы и имели корректную конфигурацию KMS, могли продолжать работу в обычном режиме. Наибольшие сложности возникали при настройке новых систем, установке ключей и повторном конфигурировании корпоративной активации.

К 13 ноября Microsoft опубликовала сведения об устранении неисправности в новых обновлениях Windows. Поэтому организациям следует установить соответствующие исправляющие пакеты, проверить автоматизированные сценарии и убедиться, что новые устройства успешно проходят активацию. Домашним пользователям, не использующим корпоративные механизмы лицензирования, обычно достаточно своевременно обновлять Windows и не предпринимать лишних действий с ключом продукта.

Часто задаваемые вопросы

1 Что означает ошибка активации Windows 0x80041008? Это ошибка «Invalid parameter (SWbemObjectEx)», которая после ноябрьских обновлений 2026 года возникала при выполнении отдельных операций управления лицензиями через SLMGR, в том числе при установке ключа продукта и настройке KMS. 2 Может ли ноябрьское обновление деактивировать уже активированную Windows? По заявлению Microsoft, уже активированные устройства остаются активированными. Проблема затрагивает определённые операции настройки и управления лицензированием, а не массовую отмену существующих лицензий. 3 Затрагивает ли ошибка обычных пользователей Windows 10 и Windows 11? В первую очередь проблема касается корпоративных сценариев, где используются SLMGR, KMS и автоматизированное управление ключами. Пользователи с уже активированной домашней или профессиональной системой, которые не выполняют соответствующие команды, обычно не должны столкнуться с этим сбоем. 4 Какие версии Windows затронуты? Microsoft перечислила Windows 10 21H2 и 22H2, Windows 11 23H2, а также Windows Server 2019, Windows Server 2022 и Windows Server 2025. 5 Какое обновление исправляет ошибку 0x80041008? Microsoft сообщает, что исправление включено в обновления Windows, выпущенные начиная с 13 ноября 2026 года. Для Windows 10 21H2 и 22H2 в документации приведён пример KB5136493, а для Windows Server 2025 — KB5136489. Необходимо выбирать пакет, соответствующий конкретной версии системы. 6 Нужно ли удалять KB5131096, чтобы восстановить активацию? Нет, удалять ноябрьское обновление ради устранения этой проблемы не рекомендуется. Microsoft уже выпустила исправление в последующих обновлениях. Следует установить актуальный пакет для своей версии Windows. 7 Сколько времени сохраняется KMS-активация после успешной проверки? По информации Microsoft, устройства с KMS-активацией обычно остаются активированными до 180 дней после успешной активации. Это позволяет уже настроенным компьютерам продолжать работу, даже если повторная операция активации временно завершается ошибкой.

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