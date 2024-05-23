Intel Arrow Lake планируется запустить в этом году вместе с Lunar Lake

В великих делах достаточно даже и того, чтобы желать их сделать (Проперций).

23.05.2024

После решения Intel отказаться от процессоров Meteor Lake для настольных ПК, теперь перед серией Core Ultra 2 (под кодовым названием Arrow Lake) стоит задача представить настоящего преемника своих чипов Raptor Lake после разочаровывающего запуска серии Core 14-го поколения. Intel подтвердила свои планы по выпуску новых процессоров для настольных ПК до конца года, а также новых мобильных процессоров Lunar Lake.

Хотя Intel по-прежнему занимает видное место среди наших лучших рекомендаций по процессорам, во многих отношениях компания, безусловно, отстает. Однако благодаря новой базовой архитектуре, основанной на более современном и эффективном производственном процессе, есть все шансы, что Arrow Lake сможет переломить ситуацию для Intel.

В попытке привлечь внимание к анонсу ПК CoPilot Plus от Microsoft, Intel поделилась множеством подробностей о своей предстоящей архитектуре Lunar Lake, а также несколько намеков на Arrow Lake во время недавнего предварительного мероприятия. Однако самым интересным являются ожидаемые сроки выпуска: Lunar Lake появится в третьем квартале 2024 года, а Arrow Lake появится вскоре после этого в четвертом квартале 2024 года.

Intel не стала выбирать конкретный месяц, но мы сильно подозреваем, что увидим процессоры вроде Core Ultra 9 285K и его братьев и сестер к середине ноября. Это соответствует предыдущим выпускам, а именно сериям Core 12-го и 13-го поколения, которые были выпущены 4 ноября 2021 года и 20 октября 2022 года соответственно. Это также дает этим чипсам шанс стать рождественскими подарками, если вы хорошо себя вели в этом году.

Как бы мы ни надеялись, что Intel выпустит Arrow Lake, очевидное отсутствие гиперпоточности, по слухам, действительно заставляет нас задуматься. Сообщается, что Intel предоставит более подробную информацию о Lunar и Arrow Lake на выставке Computex 2024, где она должна объяснить, как она планирует поддерживать высокий уровень производительности без гиперпоточности. Однако не все так мрачно, поскольку эти чипы будут первыми, оснащенными iGPU Xe2, той же архитектурой, которая появится в видеокартах Battlemage.

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