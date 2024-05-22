Samsung предлагает Nvidia выбрать 3-нм техпроцесс

22.05.2024

Похоже, что Samsung предпринимает крайние меры, чтобы привлечь Nvidia к своему 3-нм техпроцессу. Южнокорейский гигант делает все возможное, чтобы обеспечить готовность своего производства для удовлетворения спроса. После Apple Nvidia — это та рыба, которую стоит поймать, если Samsung хочет получить огромные доходы.

Корейское издание FN News сообщило, что Samsung пытается получить заказы от Nvidia на разработку графического процессора следующего поколения. Корейский бренд также следит за тем, чтобы он соответствовал требованиям производителя графического процессора, чтобы убедить его отказаться от TSMC. Учитывая, что все последние графические процессоры Nvidia, включая продукты серверного уровня, производятся на заводах TSMC, Samsung будет нелегко убедить ее сменить победившую лошадь.

Это не первый раз, когда эти бренды объединяются для производства графических процессоров. Однако в последний раз, когда Nvidia сделала это, дела пошли не идеально, поскольку конкуренты выиграли от надежного 7-нм TSMC, в то время как Nvidia боролась с более низкой производительностью на 8-нм узле Samsung. Тем не менее, по мнению Nvidia, нехватка RTX 3000 была вызвана беспрецедентным спросом во время карантина, который вынудил многих работать из дома.

В то время как TSMC, похоже, имеет преимущество, когда дело доходит до преимущества узлов, Apple в настоящее время пытается заполучить себе каждый кусочек 2-нм производственных мощностей. Это может заставить Nvidia искать другие решения. В противном случае у TSMC может быть лучший день в истории, поскольку за него борются компании с оборотом в триллион долларов. Стоит ли говорить, что в этом случае цены могут снова взлететь.

Samsung планирует внедрить свой 3-нм техпроцесс, в котором используется архитектура GAA (Gate-All-Around). Последний предлагает модернизированную транзисторную структуру, которая, как утверждается, обеспечивает повышение энергопотребления и производительности.

Сообщается также, что Samsung ввела внутреннюю стратегию под кодовым названием Nemo, поощряющую каждое подразделение получать заказы от Nvidia. Остается только посмотреть, окупится ли эта стратегия.

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